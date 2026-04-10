Chứng khoán ngày 10/4: VN-Index giữ nhịp tăng dù áp lực chốt lời gia tăng

VN-Index tăng hơn 13 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/4 mở cửa trong sắc xanh nhưng chứng kiến áp lực bán tăng nhẹ về cuối phiên chiều, khi VN-Index thu hẹp đà tăng còn hơn 13 điểm từ mức tăng gần 23 điểm lúc 1 giờ 32 phút và đóng cửa ở mức thấp hơn trung bình trong phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 13,32 điểm (+0,77%) lên 1.750 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 10/4

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 10/4 có: VIC (+1,68), VCB (+0,67), BID (+0,49), VPL (+1,25), TCB (+4,37)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-0,74), HPG (-0,88), FPT (-0,77), SSI (-0,52), SHB (-0,65)…

Độ rộng thị trường nghiêng về tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 164 mã tăng giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và có 144 mã giảm giá.

VN-Index có phiên tăng điểm trở lại với đa số nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, ngân hàng và hóa chất là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại dịch vụ tài chính, tài nguyên cơ bản, xây dựng và vật liệu là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tích cực khi tăng 13,22 điểm, lên mức 1.928,23 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá khi có 20 mã giảm giá, 4 mã giữ giá và 6 mã tăng giá.

Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch tuy nhiên khối lượng khớp lệnh thấp hơn cho với phiên giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 961 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 24.658 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX tăng +0,93 điểm, lên mức 251,91 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,12 điểm, về mức 127,38 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ trở lại mua ròng hơn 861 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng gần 841 tỷ đồng﻿. Tại chiều mua, ﻿khối ngoại mua ròng mạnh nhất TCB với giá trị khoảng 218 tỷ đồng. Xếp sau là HPG (180 tỷ đồng), MBB (101 tỷ đồng), VNM (94 tỷ đồng) và MSN (72 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BID với giá trị khoảng 69 tỷ đồng. Theo sau là VHM (-44 tỷ đồng), FRT (-37 tỷ đồng), VPB (-34 tỷ đồng) và KDH (-34 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 24 tỷ đồng.

Đà tăng bị thu hẹp về cuối phiên

Ngay khi mở cửa, chứng khoán đã tăng hơn 10 điểm và giữ sắc xanh liên tục. Buổi sáng, thị trường có lúc cao hơn tham chiếu khoảng 26 điểm, với đà dẫn dắt của nhóm ngân hàng. Đến cuối buổi sáng, cổ phiếu dầu khí và phân bón cũng xuất hiện diễn biến trên. Dòng tiền ở hai nhóm này duy trì tốt sang buổi chiều, trở thành một trong những động lực hỗ trợ cho chỉ số chung. Trong đó, BSR chạm giá trần. Nhờ hỗ trợ của các nhóm ngành này, VN-Index tăng hơn 13 điểm, đóng cửa ở 1.750 điểm.

Ngoài nhóm ngân hàng, dầu khí hay phân bón, chỉ số chung còn được hỗ trợ bởi VIC. Mã chứng khoán của Vingroup tăng 1,7% lên 151.700 đồng một đơn vị và đóng góp hơn 4 điểm cho VN-Index.

VN-Index lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay

VN-Index lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay. Điểm tích cực trong phiên là VN-Index mở cửa tăng điểm và duy trì sắc xanh trong suốt phiên giao dịch. Tuy nhiên điểm trừ là đà tăng bị thu hẹp về cuối phiên và thanh khoản suy giảm so với phiên qua nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn cao hơn ( 10,1%) so với mức bình quân 20 phiên.

Xét trên biểu đồ tuần VN-Index có tuần thứ 3 liên tiếp tăng điểm và mức tăng của tuần vừa rồi là lớn nhất ( 3,92%) với khối lượng khớp lệnh tương đương với mức bình quân 20 tuần. Đây là tín hiệu cho thấy đà giảm trước đó đã chững lại và xu hướng phục hồi đang dần chiếm ưu hơn. Kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục nhịp hồi phục để hướng đến ngưỡng kháng cự (1.780-1.790) điểm trong các tuần tới.

Điểm đáng chú ý trong tuần qua là VN-Index đã xuất hiện phiên bùng nổ mạnh có sự hỗ trợ đắc lực của thanh khoản trong ngày giao dịch thứ 4 (08/04/2026) cho thấy xu hướng tích cực đã quay trở lại. Vì vậy các chuyên gia tiếp tục giữ nguyên quan điểm nắm giữ danh mục đồng thời căn chờ nhịp rung lắc của thị trường để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Vị thế mua mới ưu tiên thì chờ VN-Index rung lắc mạnh tại vùng hỗ trợ 1.706 điểm để có điểm mua an toàn./.