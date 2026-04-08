Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

VN-Index tăng gần 80 điểm

Sau phiên giao dịch với thanh khoản thấp, thể hiện áp lực cung cạn kiệt và diễn biến tích cực cuối phiên của nhóm cổ phiếu chứng khoán. Thị trường đã có phiên giao dịch nổi bật trước nhiều thông tin tích cực trên thị trường. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá mạnh từ đầu phiên vượt lên kháng cự tâm lý 1.700 điểm với thanh khoản tăng tốt. Thị trường tiếp tục tăng mạnh với thanh khoản khá đột biến sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Kết phiên VN-Index tăng mạnh 79,01 điểm (+4,71%) lên mức 1.756,55 điểm, hướng đến vùng giá quanh 1.800 điểm.

Diễn biến của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 8/4

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 8/4 có: VIC (+16,85), VHM (+7,16), VCB (+3,88), TCB (+3,09), BID (+3,08)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: LPB (-0,30), DCL (-0,04), HRC (-0,02), VVS (-0,01), TMS (-0,01)…

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 322 mã tăng giá, 26 mã giữ giá tham chiếu và 27 mã giảm giá.

Phiên giao dịch bùng nổ của VN-Index khi toàn bộ 21/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Trong cuộc đua vô địch, những vị trí dẫn đầu lần lượt là bất động sản, chứng khoán và ngân hàng.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tích cực khi tăng 90 điểm, lên mức 1.756,55 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 29 mã tăng giá, 0 mã giữ giá và 1 mã giảm giá.

Không chỉ tăng điểm đơn thuần, cỗ máy VN-Index được hậu thuẫn bởi thanh khoản đột biến khi cao hơn ( 44,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.259 triệu cổ phiếu ( 105,24%), tương đương giá trị đạt 34.985 tỷ đồng ( 130,48%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng 6,62 điểm lên mức 253,32 điểm; UPCoM-Index tăng 2,06 điểm lên mức 127,7 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “góp một tay” vào đà tăng của thị trường xuyên suốt phiên, tuy nhiên giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC khiến đà bán ròng nối dài với giá trị đạt -585 tỷ đồng. HPG 332 tỷ đồng, FPT 117 tỷ đồng và ACB 85 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -1,167 tỷ đồng, MBB -301 tỷ đồng, VCB -211 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 12 tỷ đồng.

Phiên bùng nổ tăng điểm rất ấn tượng

Một phiên giao dịch dường như muốn nói lời tạm biệt tới chuỗi ngày dài ngụp lặn dưới ngưỡng giá đỏ của VN-Index khi tâm lý bi quan bao trùm thị trường kể từ khi những thông tin về căng thẳng địa chính trị xuất hiện.

Thị trường hôm nay ngập tràn sắc xanh trước thông tin FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp. Không chỉ dừng lại ở đó, rất nhiều cái tên đóng cửa với biên độ tăng kịch trần, không phân biệt bluechip hay midcap như TCB, STB (ngân hàng), VIX, SSI, VND (chứng khoán) và sắc tím tới từ bộ đôi VIC và VHM đóng góp tới ( 23,22 điểm) cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, LPB, DCL là những cái tên hiếm hoi phải chịu áp lực điều chỉnh và đành ngậm ngùi rời xa bữa tiệc “xanh tím” của thị trường chung.

VN-Index có phiên bùng nổ tăng điểm rất ấn tượng. Ngay khi mở cửa đã tạo khoảng Gap tăng giá và càng giao dịch càng thăng hoa. Sắc xanh lan tỏa khắp các nhóm ngành và bứt phá mạnh ở những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhạy với thị trường như: bất động sản dân cư, chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ…mang một tín hiệu cực kỳ lạc quan cho tâm lý của giới đầu tư. Điểm đáng chú ý nữa là VN-Index có sự bùng nổ của thanh khoản với khối lượng khớp lệnh cao nhất trong gần một tháng trở lại đây và vượt ( 44,9%) so với mức bình quân 20 phiên.

Biên độ tăng ở mức cao, được hỗ trợ bởi thanh khoản và sự đồng thuận bứt phá của các nhóm ngành đã hình thành một phiên bùng nổ theo đà rất mạnh, phát đi tín hiệu đảo chiều tăng điểm đã được xác nhận. Tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay đã xác nhận cho vị thế mua quay trở lại, trong đó các chuyên gia cho rằng cần ưu tiên tăng mua tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận. Tuy vậy, ngưỡng kháng cự (1.780 - 1.790) điểm đang ở rất gần nên nhà đầu tư cần tránh việc mua đuổi khi VN-Index tiếp cận quanh mốc trên mà cần ưu tiên mở vị thế mua khi thị trường có nhịp rung lắc./.