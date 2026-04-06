Chứng khoán

Chứng khoán ngày 6/4: VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần

Mai Tấn

17:34 | 06/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/4) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi kéo dài hai tuần trước đó, khi dòng tiền suy yếu rõ rệt và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
VN-Index giảm hơn 9 điểm

Sau 2 tuần phục hồi và chuyển sang giai đoạn tích lũy ngắn hạn, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy trong phiên hôm nay. VN-Index đầu phiên giảm điểm về quanh 1.670 điểm, phục hồi nhẹ trở lại dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu ngân hàng với thanh khoản ở mức thấp. Kết phiên VN-Index giảm 9,05 điểm (-0,54%) về mức 1.674,99 điểm, trên vùng hỗ trợ giá trung bình 200 phiên quanh 1.670 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 6/4
Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 6/4 có: NVL (+1,75), HPG (+0,75), BID (+0,77), VNM (+1,5), VCB (+0,52)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-1,85), TCB (-2,35), MWG (-1,26), VIX (-2,16), FPT (-0,14)…

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 76 mã tăng giá, 55 mã giữ giá tham chiếu và có 238 mã giảm giá.

Ngày khởi động tuần mới kém suôn sẻ với 17/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Ngân hàng, thép và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, bảo hiểm và dầu khí là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến không tích cực khi giảm -1,18 điểm, về mức 1.836,25 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 18 mã giảm giá, 3 mã giữ giá và 9 mã tăng giá.

Thị trường thiếu vắng thanh khoản trong phiên hôm nay khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn tới (-31,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 669 triệu cổ phiếu (-13,52%), tương đương giá trị đạt 17.914 tỷ đồng (-15,32%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX giảm -3,65 điểm, về mức 245,03 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng giảm -0,7 điểm, về mức 125,83 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng trong phiên ATC và giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -116 tỷ đồng. VIC 62 tỷ đồng, GEX 52 tỷ đồng và VNM 49 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, TCB -95 tỷ đồng, MBB -94 tỷ đồng, HDB -85 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 17 tỷ đồng.

Tín hiệu giảm vẫn chưa quá tiêu cực

Khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới đầy hứng khởi khi lực cầu nhập cuộc tích cực thời điểm đầu phiên sáng và đẩy VN-Index lên ngưỡng giá xanh. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, trong bối cảnh tình hình chiến sự còn đặt ra nhiều dấu hỏi lớn, tâm lý giới đầu tư tiếp tục duy trì sự thận trọng nhất định và bên bán trở thành bên nắm giữ thế trận trong phần lớn thời gian giao dịch còn lại của thị trường. Rất nhiều mã cổ phiếu chìm trong ngưỡng giá đỏ với biên độ điều chỉnh mạnh tập trung ở các nhóm ngành bất động sản (TCH, HHS, HDG), dầu khí (BSR, PVD, PVS) và phân bón (DPM, DCM).

Ở chiều ngược lại một số cái tên vốn hóa lớn có khả năng ngược dòng mạnh mẽ, thị giá được neo giữ nhằm ngăn cản VN-Index rơi vào đà giảm sâu hơn như LPB, BID, VCB (Ngân hàng), VNM, MSN (Hàng tiêu dùng) và HPG (Thép).

VN-Index có phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: T.L

Khá nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 cũng giảm mạnh, chỉ là vốn hóa chưa lớn đến mức ép chỉ số mạnh: DGC giảm 6,19%, PLX giảm 3,23%, VRE giảm 2,83%, SHB giảm 2,68%, GVR giảm 1,87%, MWG giảm 1,26%... Nhóm trụ chỉ có TCB giảm 2,35%, VHM giảm 1,85% và GAS giảm 1,51%.

Có thể thấy rất rõ tâm lý co cụm phòng thủ này qua thanh khoản của nhóm smallcap và sàn UpCOM. Smallcap hôm nay chỉ khớp được 881,5 tỷ đồng, thấp hơn 36% so với mức trung bình 20 phiên. UpCOM khớp 358 tỷ đồng, giảm sốc 51% so với trung bình 20 phiên.

VN-Index có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, đóng cửa lấp khoảng Gap tăng điểm của phiên giao dịch đầu tiên của tháng 4. Điểm đáng chú ý là thanh khoản sụt giảm mạnh, khối lượng khớp lệnh phiên hôm nay thấp nhất tính từ đầu 2026 tới nay và sụt giảm mạnh (-31,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Ba phiên giảm điểm liên tiếp, nhưng thanh khoản sụt giảm và ở mức thấp nên dù đóng cửa lấp khoảng Gap tăng giá trước đó thì tín hiệu giảm vẫn chưa quá tiêu cực. Các chuyên gia tiếp tục giữ quan điểm nắm giữ danh mục hiện tại, nhưng hạn chế việc mở thêm vị thế mua mới mà chờ đợi tín hiệu tích cực quay lại mới giải ngân thêm./.

(TBTCO) - Giá trị bán ròng trên cả ba sàn xấp xỉ 94 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên hôm qua.
Chứng khoán phái sinh ngày 6/4: Thanh khoản tăng 24%, giá hợp đồng tương lai ngược chiều tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 6/4: Thanh khoản tăng 24%, giá hợp đồng tương lai ngược chiều tăng

(TBTCO) - Giao dịch trên thị trường phái sinh trở lại trạng thái sôi động với hơn 268.000 hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất được chuyển nhượng. Đáng chú ý, chênh lệch dương đã trở lại khi giá hợp đồng tương lai tăng, ngược chiều với diễn biến của chỉ số cơ sở.
Thép Nam Kim lên kế hoạch doanh thu vượt 22.000 tỷ đồng

Thép Nam Kim lên kế hoạch doanh thu vượt 22.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thép Nam Kim đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu trên 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, đồng thời trình cổ đông loạt phương án tăng vốn và đầu tư dự án mới.
Giải bài toán nhà ở: Khi “an cư” cần được nhìn như hạ tầng quốc gia

Giải bài toán nhà ở: Khi “an cư” cần được nhìn như hạ tầng quốc gia

(TBTCO) - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
VPS vững "ngôi vương" thị phần môi giới HOSE quý I/2026

VPS vững "ngôi vương" thị phần môi giới HOSE quý I/2026

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã: VCK) duy trì thị phần môi giới vượt 15% trên HOSE, qua đó tiếp tục giữ vững "ngôi vương" thị phần môi giới trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính “gánh” phần lớn lợi nhuận

Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính “gánh” phần lớn lợi nhuận

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đi lùi 1,8%, còn 296 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, dư cung khiến giá tái bảo hiểm đi xuống. Thực tế, lợi nhuận gộp bảo hiểm Hanoi Re “trồi sụt” qua các năm, trong khi hoạt động tài chính chiếm tới 74% lãi trước thuế năm 2025.
MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

MSB dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, cùng tăng trưởng tín dụng 18% và mở rộng quy mô tài sản. Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn qua trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%, tái cấu trúc TNEX Finance và lên kế hoạch mở rộng sang quản lý quỹ, chứng khoán.
Định hình thị trường tài sản mã hóa: Bước đi thận trọng cho một "sân chơi" minh bạch

Định hình thị trường tài sản mã hóa: Bước đi thận trọng cho một "sân chơi" minh bạch

(TBTCO) - Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP cùng nhiều văn bản hướng dẫn đã được Bộ Tài chính ban hành đang từng bước đặt nền móng cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Trong giai đoạn thí điểm, cách tiếp cận thận trọng nhưng linh hoạt không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn mà còn đặt ra yêu cầu cao về minh bạch, an toàn và năng lực vận hành của các chủ thể tham gia.
