Chứng khoán ngày 6/4: VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần

VN-Index giảm hơn 9 điểm

Sau 2 tuần phục hồi và chuyển sang giai đoạn tích lũy ngắn hạn, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy trong phiên hôm nay. VN-Index đầu phiên giảm điểm về quanh 1.670 điểm, phục hồi nhẹ trở lại dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu ngân hàng với thanh khoản ở mức thấp. Kết phiên VN-Index giảm 9,05 điểm (-0,54%) về mức 1.674,99 điểm, trên vùng hỗ trợ giá trung bình 200 phiên quanh 1.670 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 6/4

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 6/4 có: NVL (+1,75), HPG (+0,75), BID (+0,77), VNM (+1,5), VCB (+0,52)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-1,85), TCB (-2,35), MWG (-1,26), VIX (-2,16), FPT (-0,14)…

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 76 mã tăng giá, 55 mã giữ giá tham chiếu và có 238 mã giảm giá.

Ngày khởi động tuần mới kém suôn sẻ với 17/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Ngân hàng, thép và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, bảo hiểm và dầu khí là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến không tích cực khi giảm -1,18 điểm, về mức 1.836,25 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 18 mã giảm giá, 3 mã giữ giá và 9 mã tăng giá.

Thị trường thiếu vắng thanh khoản trong phiên hôm nay khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn tới (-31,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 669 triệu cổ phiếu (-13,52%), tương đương giá trị đạt 17.914 tỷ đồng (-15,32%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX giảm -3,65 điểm, về mức 245,03 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng giảm -0,7 điểm, về mức 125,83 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng trong phiên ATC và giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -116 tỷ đồng. VIC 62 tỷ đồng, GEX 52 tỷ đồng và VNM 49 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, TCB -95 tỷ đồng, MBB -94 tỷ đồng, HDB -85 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 17 tỷ đồng.

Tín hiệu giảm vẫn chưa quá tiêu cực

Khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới đầy hứng khởi khi lực cầu nhập cuộc tích cực thời điểm đầu phiên sáng và đẩy VN-Index lên ngưỡng giá xanh. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, trong bối cảnh tình hình chiến sự còn đặt ra nhiều dấu hỏi lớn, tâm lý giới đầu tư tiếp tục duy trì sự thận trọng nhất định và bên bán trở thành bên nắm giữ thế trận trong phần lớn thời gian giao dịch còn lại của thị trường. Rất nhiều mã cổ phiếu chìm trong ngưỡng giá đỏ với biên độ điều chỉnh mạnh tập trung ở các nhóm ngành bất động sản (TCH, HHS, HDG), dầu khí (BSR, PVD, PVS) và phân bón (DPM, DCM).

Ở chiều ngược lại một số cái tên vốn hóa lớn có khả năng ngược dòng mạnh mẽ, thị giá được neo giữ nhằm ngăn cản VN-Index rơi vào đà giảm sâu hơn như LPB, BID, VCB (Ngân hàng), VNM, MSN (Hàng tiêu dùng) và HPG (Thép).

VN-Index có phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: T.L

Khá nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 cũng giảm mạnh, chỉ là vốn hóa chưa lớn đến mức ép chỉ số mạnh: DGC giảm 6,19%, PLX giảm 3,23%, VRE giảm 2,83%, SHB giảm 2,68%, GVR giảm 1,87%, MWG giảm 1,26%... Nhóm trụ chỉ có TCB giảm 2,35%, VHM giảm 1,85% và GAS giảm 1,51%.

Có thể thấy rất rõ tâm lý co cụm phòng thủ này qua thanh khoản của nhóm smallcap và sàn UpCOM. Smallcap hôm nay chỉ khớp được 881,5 tỷ đồng, thấp hơn 36% so với mức trung bình 20 phiên. UpCOM khớp 358 tỷ đồng, giảm sốc 51% so với trung bình 20 phiên.

VN-Index có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, đóng cửa lấp khoảng Gap tăng điểm của phiên giao dịch đầu tiên của tháng 4. Điểm đáng chú ý là thanh khoản sụt giảm mạnh, khối lượng khớp lệnh phiên hôm nay thấp nhất tính từ đầu 2026 tới nay và sụt giảm mạnh (-31,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Ba phiên giảm điểm liên tiếp, nhưng thanh khoản sụt giảm và ở mức thấp nên dù đóng cửa lấp khoảng Gap tăng giá trước đó thì tín hiệu giảm vẫn chưa quá tiêu cực. Các chuyên gia tiếp tục giữ quan điểm nắm giữ danh mục hiện tại, nhưng hạn chế việc mở thêm vị thế mua mới mà chờ đợi tín hiệu tích cực quay lại mới giải ngân thêm./.