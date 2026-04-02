Chứng khoán ngày 2/4: Áp lực điều chỉnh gia tăng, VN-Index giảm điểm nhẹ

VN-Index giảm hơn 8 điểm

Sau phiên phục hồi dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu Vin Group, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại. Yếu tố ảnh hưởng lên tâm lý thị trường hiện tại đang là biến động mạnh của giá dầu, gây áp lực lên lạm phát, tăng trưởng kinh tế. VN-Index giảm điểm đầu phiên, điều chỉnh về vùng giá quanh 1.680 điểm và phục hồi nhẹ trở lại. Kết phiên VN-Index giảm 8,11 điểm (-0,48%) về mức 1.694,82 điểm, trên vùng hỗ trợ quanh 1.650 điểm.

Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/4

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 2/4 có: VHM (+6,99), HPG (+0,74), DGC (+6,93), VCK (+5,14), HCM (+0,43)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-0,78), SHB (-2,3), MSN (-1,04), SSI (-1,25), MBB (-0,75)...

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 82 mã tăng giá, 43 mã giữ giá tham chiếu và có 244 mã giảm giá.

VN-Index có phiên điều chỉnh trở lại với 117/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Hóa chất, bất động sản và phân bón là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, cảng biển, dầu khí và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -8,85 điểm, về mức 1.852,99 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 25 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 3 mã tăng giá.

Yếu tố tích cực trong phiên hôm nay là thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14.4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 889 triệu cổ phiếu (-5,94%), tương đương giá trị đạt 27.412 tỷ đồng (-6,43%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX giảm -1,1 điểm, về mức 250,36 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng giảm -0,35 điểm, lên mức 127,27 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài ngắt chuỗi bán ròng nhờ giao dịch thỏa thuận mua ròng mã cổ phiếu VPL, tổng giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 2.928 tỷ đồng. VPL 3,901 tỷ đồng, MSN 104 tỷ đồng và VCK 99 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM -804 tỷ đồng, MBB -181 tỷ đồng, VCB -82 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 34 tỷ đồng.

Xu hướng hồi phục đang được giữ

Trong phiên giao dịch hôm nay, đà bán xuất hiện ngay từ đầu phiên đẩy VN-Index xuống dưới ngưỡng giá đỏ và áp lực điều chỉnh xuất hiện mạnh hơn vào thời điểm đầu phiên chiều, đẩy chỉ số lấp hơn phân nửa 'gap' tăng lập ra trong ngày giao dịch hôm qua. Thế nhưng lực cầu ngay lập tức nhập cuộc trở lại, kịp thời hình thành cây nến “rút chân” và ngăn chặn cú giảm sâu của thị trường chung.

Đáng chú ý trong phiên hôm nay phải kể tới VHM ( +6,99%) và DGC ( +6,93%) khi kết phiên với lượng lớn cổ phiếu chờ mua ở mức giá trần. Ở chiều ngược lại, một số midcap chịu áp lực bán khá mạnh tới từ “phe gấu” như GMD (-4,39%) và PET (-5,46%) trong khi những cổ phiếu còn lại sở hữu biên độ giảm quanh ngưỡng (1 - 2%).

Xét theo ngành, các cổ phiếu ngân hàng, công nghiệp, dầu khí và bán lẻ là những nhóm gây ảnh hưởng không tốt cho thị trường. Riêng ngân hàng có 6 đại diện vào nhóm 10 mã khiến VN-Index giảm nhiều nhất, bao gồm VCB, VPB, BID, CTG, TCB, STB....

Ngoài ra, chỉ số chung còn chịu áp lực từ VIC. Cổ phiếu Vingroup giảm 0,8% nhưng khiến VN-Index sụt tới gần 2 điểm vì có tỷ trọng vốn hóa lớn. Thanh khoản hôm nay của VIC cũng cao, đạt gần 580 tỷ đồng, đứng thứ 6 trên thị trường.

Cùng "họ" Vin, nhưng VHM lại có diễn biến trái ngược hoàn toàn. Cổ phiếu Vinhomes đã có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp sau thông tin kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay được đề ra lên tới 50.000 tỷ đồng, mức cao kỷ lục. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%, tức sẽ dành gần 1 tỷ USD lợi nhuận chia sẻ với cổ đông. Doanh nghiệp này muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100%. Đây sẽ là đợt chi trả cổ tức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cả về tiền mặt lẫn cổ phiếu.

VN-Index quay đầu điều chỉnh sau phiên tăng mạnh hôm qua. Biên độ giảm không quá lớn và thanh khoản sụt giảm (khối lượng khớp lệnh thấp hơn 14,4% so với mức bình quân 20 phiên) nên mức độ tiêu cực không quá lớn. VN-Index kiểm lại khoảng 'gap' tăng giá hôm qua và rút chân về cuối phiên cho thấy đà hồi phục của 2 phiên trước chưa bị triệt tiêu./.