Chứng khoán

Chứng khoán ngày 31/3: VN-Index tăng điểm trong phiên cuối tháng, củng cố xu hướng hồi phục

Mai Tấn

[email protected]
17:36 | 31/03/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (31/3) khép lại tháng giao dịch nhiều biến động với diễn biến tích cực hơn khi VN-Index tăng gần 12 điểm, giữ vững vùng hỗ trợ 1.650 điểm. Dù thanh khoản chưa thực sự cải thiện, đà hồi phục hiện tại vẫn đang được củng cố trong trạng thái thận trọng của dòng tiền.
VN-Index tăng gần 12 điểm

Sau phiên giảm điểm với áp lực bán thấp, thị trường tiếp tục hồi phục. VN-Index tăng điểm đầu phiên, thanh khoản thấp trong phiên sáng, chịu áp lực điều chỉnh nhẹ trong phiên và phục hồi tốt cuối phiên với thanh khoản cải thiện tốt hơn, nổi bật ở nhóm cổ phiếu chứng khoán. Kết phiên VN-Index tăng 11,95 điểm (+0,72%) lên mức 1.674,49 điểm, trên vùng hỗ trợ quanh 1.650 điểm.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 31/3
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 31/3 có: VIC (+9,39), MBB (+1,23), GEE (+1,07), VPB (+1,03), CTG (+0,92)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BSR (-1,51), GAS (-1,24), GVR (-1,14), TCX (-0,57), BVH (- 0,31)....

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 179 mã tăng giá, 56 mã giữ giá tham chiếu và 144 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm của VN-Index với 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Nhựa, chứng khoán và bất động sản là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, phân bón và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tích cực khi tăng 17,67 điểm, lên mức 1.829,59 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 20 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 8 mã giảm giá.

Thị trường lấy lại sự nhộn nhịp cần thiết, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp hơn (-15,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 945 triệu cổ phiếu ( 14,45%), tương đương giá trị đạt 24.926 tỷ đồng ( 15,82%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng 0,39 điểm lên mức 250,98 điểm; UPCoM-Index tăng 1,61 điểm lên mức 126,42 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài nối dài đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -849 tỷ đồng. VIC 73 tỷ đồng, FPT 64 tỷ đồng và TCH 62 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FUEVFVND -531 tỷ đồng, BSR -124 tỷ đồng, HDB -86 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh tay 320 tỷ đồng.

Xu hướng zích zắc có thể tiếp diễn

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3, tháng giao dịch với nhiều biến động khó lường cũng đã đi tới hồi kết. VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tương đối tích cực dù cho diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành phản ánh thực tế rằng dòng tiền vẫn duy trì trạng thái dè chừng nhất định khi tình hình chiến sự Trung Đông vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi lớn.

Thị trường tập trung sự chú ý vào những cổ phiếu midcap với sắc tím tới từ những cái tên quen thuộc như PET (bán lẻ), FTS, BSI (chứng khoán) và GEE (điện) giúp cởi bỏ một phần tâm lý vốn đã duy trì sự thận trọng trong nhiều phiên qua. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí (BSR, PVD, GAS) và phân bón (DPM) phải chịu áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3 – 5% và trở thành những tác nhân gây giảm điểm nhiều nhất tới thị trường chung.

VN-Index lấy lại sắc xanh trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3. Biên độ tăng không lớn và thanh khoản ở mức trung bình nên động lực bứt phá là chưa có, nhưng vẫn củng cố xu hướng zích zắc hồi phục.

VN-Index lấy lại sắc xanh trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3. Ảnh: Đức Thanh

Xét trên biểu đồ tháng, VN-Index đóng cửa tháng 3 giảm sâu (-10,95%) với thanh khoản tăng (khối lượng khớp lệnh tháng 3 tăng 20,4% so với bình quân 20 tháng) cho thấy xu hướng tăng điểm của 4 tháng liên tiếp trước đó đã chững lại. Ở thời điểm hiện tại VN-Index đang có dấu hiệu hồi phục trở lại sau khi giữ vững mốc tâm lý 1.600 điểm, nhưng động lực khá yếu khi thanh khoản của 3 tuần gần đây đều thấp hơn mức bình quân 20 phiên. Vì vậy xu hướng hồi phục này theo quan điểm của chuyên gia sẽ diễn ra trong ngắn hạn để lấy lại thăng bằng sau tháng 3 biến động mạnh.

Kỳ vọng mức hồi phục sẽ kéo VN-Index lên ngưỡng (1.770-1.790) trong tháng 4, rồi mới quay lại nhịp điều chỉnh. Do vậy, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và mở thêm vị thế, tăng thêm tỷ trọng ở những danh mục cổ phiếu đang có lợi nhuận khi thị trường chung rung lắc./.

(TBTCO) - Trên nền tảng kết quả năm 2025, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng cho năm 2026.
(TBTCO) - Trong tuần từ 23/3 - 27/3, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 4 đợt phát hành với tổng giá trị 15.340 tỷ đồng.
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 1/6/2026.
VPBank và MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao năm 2026, lần lượt 34% và 30% sau khi nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém. Đồng thời, hai ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn lên trên 100.000 tỷ đồng, tạo dư địa mở rộng quy mô và hỗ trợ tái cơ cấu các ngân hàng được chuyển giao.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
(TBTCO) - Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) ngày càng được đẩy mạnh triển khai, bài toán nhân lực đang nổi lên như một trong những “điểm nghẽn” lớn đối với doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường vốn.
(TBTCO) - Thu nhập từ lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản nằm trong nhóm được đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Chứng khoán quốc tế

31/03 | +65.91 (6,409.63 +65.91 (+1.04%))
31/03 | +289.76 (45,505.90 +289.76 (+0.64%))
31/03 | +311.64 (21,106.28 +311.64 (+1.50%))
31/03 | +261.99 (21,843.65 +261.99 (+1.21%))
31/03 | +200.31 (8,842.10 +200.31 (+2.32%))
31/03 | +9.22 (1,016.89 +9.22 (+0.91%))
31/03 | +44.45 (2,458.45 +44.45 (+1.84%))
31/03 | -3.11 (27.50 -3.11 (-10.17%))
31/03 | +78.27 (10,206.23 +78.27 (+0.77%))
31/03 | +186.66 (22,749.54 +186.66 (+0.83%))
31/03 | +61.09 (7,833.54 +61.09 (+0.79%))
31/03 | +45.09 (5,586.88 +45.09 (+0.81%))
31/03 | +15.15 (1,736.39 +15.15 (+0.88%))
31/03 | +56.42 (5,086.36 +56.42 (+1.12%))
31/03 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
31/03 | +37.35 (24,788.14 +37.35 (+0.15%))
31/03 | -11.81 (4,885.45 -11.81 (-0.24%))
31/03 | +20.80 (8,481.80 +20.80 (+0.25%))
31/03 | +26.40 (8,683.90 +26.40 (+0.30%))
31/03 | -1,635.67 (71,947.55 -1,635.67 (-2.22%))
31/03 | -43.45 (7,048.22 -43.45 (-0.61%))
31/03 | +2.46 (1,690.36 +2.46 (+0.15%))
31/03 | +163.19 (12,912.11 +163.19 (+1.28%))
31/03 | -224.84 (5,052.46 -224.84 (-4.26%))
31/03 | -795.17 (31,722.99 -795.17 (-2.45%))
31/03 | +380.70 (32,315.64 +380.70 (+1.19%))
31/03 | +2,779.14 (185,293.34 +2,779.14 (+1.52%))
31/03 | +933.59 (68,021.23 +933.59 (+1.39%))
31/03 | -23.93 (10,394.13 -23.93 (-0.23%))
31/03 | +89,727.50 (2,955,481.00 +89,727.50 (+3.13%))
31/03 | +75.01 (4,016.79 +75.01 (+1.90%))
31/03 | +131.70 (45,321.60 +131.70 (+0.29%))
31/03 | +158.70 (6,708.88 +158.70 (+2.42%))
31/03 | -0.38 (100.13 -0.38 (-0.38%))
31/03 | +24.51 (2,555.62 +24.51 (+0.97%))
31/03 | +0.43 (132.24 +0.43 (+0.33%))
31/03 | +0.65 (115.24 +0.65 (+0.57%))
31/03 | -31.43 (3,891.86 -31.43 (-0.80%))
31/03 | -822.13 (51,063.72 -822.13 (-1.58%))
31/03 | +0.20 (62.80 +0.20 (+0.32%))
31/03 | +0.16 (68.61 +0.16 (+0.23%))