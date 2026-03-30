Chứng khoán ngày 30/3: Lực cầu nhập cuộc cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

VN-Index giảm hơn 10 điểm

Sau tuần phục hồi khi VN-Index đã giảm mạnh từ vùng giá 1.900 điểm về dưới 1.600 điểm, thị trường chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay trước diễn biến giá dầu vẫn tăng mạnh, thị trường tài chính thế giới tiếp tục giảm. VN-Index tạo khoảng trống giảm giá đầu phiên về quanh 1.640 điểm với thanh khoản thấp trong phiên sáng, sau đó phục hồi khi áp lực bán thấp. Kết phiên, VN-Index giảm 10,26 điểm (-0,61%) về mức 1.662,54 điểm, trên vùng hỗ trợ quanh 1.630 điểm.

Diễn biến của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 30/3

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 30/3 có: BSR (+1,76), GEE (+1,01), GVR (+0,89), HPG (+0,67), STB (+0,54)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-5,03), VCB (-1,41), CTG (-1,23), FPT (-0,75), MBB (-0,68).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 118 mã tăng giá, 59 mã giữ giá tham chiếu và có 204 mã giảm giá.

Phiên giảm điểm được đánh giá là tương đối tích cực của VN-Index với 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản khu công nghiệp, thép và bảo hiểm là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, công nghệ viễn thông và chứng khoán là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -9,61 điểm, về mức 1.811,92 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 19 mã giảm giá, 3 mã giữ giá và 8 mã tăng giá.

Thị trường thu hẹp biên độ giảm với thanh khoản khớp lệnh ở mức thấp hơn (-19,5%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 826 triệu cổ phiếu (-12,28%), tương đương giá trị đạt 21.521 tỷ đồng (-8,38%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX giảm -1,77 điểm, về mức 250,59 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,49 điểm, lên mức 124,81 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -1,362 tỷ đồng. MSN (53 tỷ đồng), MWG (34 tỷ đồng) và DGW (32 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (-204 tỷ đồng), VCB (-111 tỷ đồng), VPB (-103 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 27 tỷ đồng.

Điều chỉnh chưa phá vỡ xu hướng hồi phục

Khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới kém suôn sẻ khi những tin tức tiêu cực về chiến sự khu vực Trung Đông xuất hiện khiến tâm lý của giới đầu tư dấy lên sự thận trọng nhất định. Lượng cung ngay từ phiên ATO đưa VN-Index chìm xuống ngưỡng giá đỏ và đám mây u ám bao trùm toàn thị trường ở hầu hết mọi nhóm ngành, không phân biệt bluechip hay midcap. Thị trường để dành những điều bất ngờ nhất tới nhà đầu tư vào phiên chiều khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ và đã từng có thời điểm tiến sát tới mốc giá tham chiếu.

Một số cái tên đóng góp không nhỏ vào đà phục hồi của chỉ số trong phiên giao dịch ngày hôm nay phải kể đến như BSR, GVR và MSN. Ở chiều ngược lại, DGC vẫn chưa thể tìm lại bản ngã khi liên tiếp là những cây nến giảm, khiến thị giá giảm tới (-39,3%) chỉ trong chưa đầy 1 tháng. VN-Index kết thúc phiên giao dịch không quá viên mãn, tuy nhiên phản ứng của thị trường trước những bất ổn về giá dầu và đà giảm từ thị trường chứng khoán của các quốc gia khác cho thấy yếu tố tích cực nhất định.

VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: Đức Thanh

Xét về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ, có mức giảm 1,38%, chủ yếu từ các mã TCX, SSI, VPX, VCK, VIX, VND, VCI, MBS, SHS, FUEVFVND, FTS, BSI… Ở chiều ngược lại, số ít mã tăng gồm HCM, BMS, ABW, TVB…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,79%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, TCB, MBB, VPB, HDB, ACB, VIB, TPB, OCB, NAB… Một vài mã tăng gồm LPB, STB, SHB, EIB, ABB, TIN, VBB, EVF, PGB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này nghiêng về sắc đỏ và có mức giảm 1,24%, chủ yếu từ các mã VIC, KSF, VRE, BCM, NVL, KDH, DXG, TAL, TCH, NLG, DIG, CEO, VCR… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm KBC, CRV, IDC, PDR, SJS, SIP, SNZ, RGG, DXS, HDC, NTC, LSG…

Áp lực tâm lý đè nặng lên giới đầu tư trong nước khi thị trường Mỹ giảm mạnh trong ngày giao dịch cuối tuần trước và thị trường châu Á giảm mạnh ngay khi mở cửa sáng nay khiến VN-Index giao dịch trong sắc đỏ. Tuy nhiên, biên độ giảm điểm của VN-Index không quá lớn so với thị trường trên thế giới và đà giảm cũng thu hẹp về cuối phiên. Thanh khoản phiên hôm nay sụt giảm mạnh so với phiên trước và khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-19,5%) so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy sự hoảng loạn bán tháo không xảy ra.

Các chuyên gia nhận định, phiên giảm hôm nay không quá tiêu cực và chưa triệt tiêu xung lực hồi phục đã xuất hiện trong tuần trước đó. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tiếp tục giữ nguyên quan điểm nắm giữ danh mục, đồng thời mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng từng phần ở những mã đang có lợi nhuận khi thị trường chung rung lắc./.