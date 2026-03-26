Chứng khoán ngày 26/3: Vn-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh

VN-Index giảm hơn gần 13 điểm

Sau 2 phiên phục hồi khá tích cực, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh ngay từ đầu phiên, giảm về quanh 1.635 điểm, gần với vùng giá thấp nhất tháng 12/2025 với thanh khoản khá thấp trong phiên sáng, sau đó phục hồi nhẹ trở lại. Kết phiên VN-Index giảm 13,56 điểm (-0,82%) về mức 1.644,63 điểm, giao dịch dưới vùng giá trung bình 200 phiên.

Diễn biến của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26/3

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 26/3 có: VIC ( 2,18), GEE ( 0,54), DCM ( 0,38), DPM ( 0,26), VJC ( 0,26)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-2,66), GAS (-1,11), FPT (-0,99), TCB (-0,97), VCB (-0,89).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 123 mã tăng giá, 46 mã giữ giá tham chiếu và có 207 mã giảm giá.

Phiên dừng chân sau nhịp phục hồi của thị trường khi có 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Phân bón, công nghệ viễn thông và dệt may là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, hóa chất và dầu khí là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -23,48 điểm, về mức 1.791,25 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 25 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 3 mã tăng giá.

Sau phiên lấy lại sự nhộn nhịp ngày hôm qua, thanh khoản quay đầu giảm trở lại khi thấp hơn (-34,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 818 triệu cổ phiếu (-10,44%), tương đương giá trị đạt 22.054 tỷ đồng (-5,55%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX giảm -1,46 điểm, về mức 248,21 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,15 điểm, về mức 123,59 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -742 tỷ đồng. MWG 164 tỷ đồng, DCM 66 tỷ đồng và ACB 56 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FUEVFVND -353 tỷ đồng, FPT -247 tỷ đồng, VCB -103 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 40 tỷ đồng.

Lực cầu nhập cuộc vào nửa cuối phiên chiều

Lượng cung tuôn ra thị trường ngay thời điểm mở cửa khiến chỉ số chìm xuống ngưỡng giá đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch ngày hôm nay. Lực bán xuất hiện mạnh hơn vào đầu phiên chiều khi xuất hiện tình trạng chốt lời khi phần hàng "T 1.5" về tài khoản, thế nhưng lực cầu nhập cuộc kịp thời vào nửa cuối phiên chiều giúp thu hẹp đà giảm cho chỉ số chung và giữ cho VN-Index tránh khỏi nhịp rơi nghiêm trọng hơn. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường kém dồi dào, nhóm midcap tiếp tục trở thành tâm điểm với sắc tím tới từ VTP và DCM, lần lượt lan tỏa tới các cổ phiếu còn lại trong hệ sinh thái Viettel và nhóm phân bón. Ở chiều ngược lại, một số bluechip chịu áp lực điều chỉnh ở mức khá như VHM (-2,98%), FPT (-3,64%), PLX (-3,39%) và trở thành những cái tên gây giảm điểm tới thị trường chung.

Vn-Index quay đầu giảm điểm sau khi đã có 2 phiên tăng điểm mạnh trước đó. Ảnh: T.L

Sắc đỏ quay lại chiếm ưu thế sau khi đã có 2 phiên tăng điểm mạnh trước đó. Điểm tích cực là thanh khoản sụt giảm và ở mức thấp nên áp lực bán lớn đã không xảy ra. VN-Index đã test lại khoảng gap giảm điểm (1.637 - 1.648) trước đó với khối lượng khớp lệnh ở mức thấp nên phiên giảm hôm nay chưa mang nhiều ý nghĩa tiêu cực.

Tín hiệu tích cực của 2 phiên tăng điểm mạnh trước đó chưa mất và khả năng sẽ quay trở lại trong 1 hoặc 2 phiên giao dịch tiếp theo. Chúng tôi đã khuyến nghị mua khi VN-Index rung lắc về ngưỡng (1.637 - 1.648) điểm trong phiên hôm nay, nhưng chưa có nhiều lợi thế. Vì vậy nhà đầu tư cần hạn chế việc mua thêm, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu tích cực rõ ràng hơn rồi mới mạnh tay gia tăng thêm tỷ trọng./.