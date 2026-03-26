Chứng khoán

Chứng khoán ngày 26/3: Vn-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh

Tấn Minh
18:05 | 26/03/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/3) ghi nhận nhịp điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh trước đó, với VN-Index giảm hơn 13 điểm và lùi về vùng hỗ trợ ngắn hạn. Thanh khoản suy giảm cùng áp lực bán ròng của khối ngoại phản ánh tâm lý thận trọng, dù lực cầu bắt đáy đã xuất hiện giúp thị trường tránh nhịp giảm sâu.
VN-Index giảm hơn gần 13 điểm

Sau 2 phiên phục hồi khá tích cực, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh ngay từ đầu phiên, giảm về quanh 1.635 điểm, gần với vùng giá thấp nhất tháng 12/2025 với thanh khoản khá thấp trong phiên sáng, sau đó phục hồi nhẹ trở lại. Kết phiên VN-Index giảm 13,56 điểm (-0,82%) về mức 1.644,63 điểm, giao dịch dưới vùng giá trung bình 200 phiên.

Diễn biến của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26/3
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 26/3 có: VIC ( 2,18), GEE ( 0,54), DCM ( 0,38), DPM ( 0,26), VJC ( 0,26)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-2,66), GAS (-1,11), FPT (-0,99), TCB (-0,97), VCB (-0,89).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 123 mã tăng giá, 46 mã giữ giá tham chiếu và có 207 mã giảm giá.

Phiên dừng chân sau nhịp phục hồi của thị trường khi có 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Phân bón, công nghệ viễn thông và dệt may là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, hóa chất và dầu khí là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -23,48 điểm, về mức 1.791,25 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 25 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 3 mã tăng giá.

Sau phiên lấy lại sự nhộn nhịp ngày hôm qua, thanh khoản quay đầu giảm trở lại khi thấp hơn (-34,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 818 triệu cổ phiếu (-10,44%), tương đương giá trị đạt 22.054 tỷ đồng (-5,55%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX giảm -1,46 điểm, về mức 248,21 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,15 điểm, về mức 123,59 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -742 tỷ đồng. MWG 164 tỷ đồng, DCM 66 tỷ đồng và ACB 56 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FUEVFVND -353 tỷ đồng, FPT -247 tỷ đồng, VCB -103 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 40 tỷ đồng.

Lực cầu nhập cuộc vào nửa cuối phiên chiều

Lượng cung tuôn ra thị trường ngay thời điểm mở cửa khiến chỉ số chìm xuống ngưỡng giá đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch ngày hôm nay. Lực bán xuất hiện mạnh hơn vào đầu phiên chiều khi xuất hiện tình trạng chốt lời khi phần hàng "T 1.5" về tài khoản, thế nhưng lực cầu nhập cuộc kịp thời vào nửa cuối phiên chiều giúp thu hẹp đà giảm cho chỉ số chung và giữ cho VN-Index tránh khỏi nhịp rơi nghiêm trọng hơn. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường kém dồi dào, nhóm midcap tiếp tục trở thành tâm điểm với sắc tím tới từ VTP và DCM, lần lượt lan tỏa tới các cổ phiếu còn lại trong hệ sinh thái Viettel và nhóm phân bón. Ở chiều ngược lại, một số bluechip chịu áp lực điều chỉnh ở mức khá như VHM (-2,98%), FPT (-3,64%), PLX (-3,39%) và trở thành những cái tên gây giảm điểm tới thị trường chung.

Vn-Index quay đầu giảm điểm sau khi đã có 2 phiên tăng điểm mạnh trước đó. Ảnh: T.L

Sắc đỏ quay lại chiếm ưu thế sau khi đã có 2 phiên tăng điểm mạnh trước đó. Điểm tích cực là thanh khoản sụt giảm và ở mức thấp nên áp lực bán lớn đã không xảy ra. VN-Index đã test lại khoảng gap giảm điểm (1.637 - 1.648) trước đó với khối lượng khớp lệnh ở mức thấp nên phiên giảm hôm nay chưa mang nhiều ý nghĩa tiêu cực.

Tín hiệu tích cực của 2 phiên tăng điểm mạnh trước đó chưa mất và khả năng sẽ quay trở lại trong 1 hoặc 2 phiên giao dịch tiếp theo. Chúng tôi đã khuyến nghị mua khi VN-Index rung lắc về ngưỡng (1.637 - 1.648) điểm trong phiên hôm nay, nhưng chưa có nhiều lợi thế. Vì vậy nhà đầu tư cần hạn chế việc mua thêm, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu tích cực rõ ràng hơn rồi mới mạnh tay gia tăng thêm tỷ trọng./.

Từ khóa:
chứng khoán ngày VnIndex điều chỉnh thị trường chứng khoán thanh khoản suy giảm áp lực bán ròng

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 25/3: VN-Index bứt phá hơn 40 điểm, tín hiệu tích cực dần rõ nét

Chứng khoán ngày 25/3: VN-Index bứt phá hơn 40 điểm, tín hiệu tích cực dần rõ nét

Chứng khoán ngày 24/3: VN-Index hồi phục tích cực

Chứng khoán ngày 24/3: VN-Index hồi phục tích cực

Nâng chất thị trường chứng khoán từ cải cách đồng bộ

Nâng chất thị trường chứng khoán từ cải cách đồng bộ

Dành cho bạn

Cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng

Cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đi đôi với bảo đảm bền vững quỹ

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đi đôi với bảo đảm bền vững quỹ

Chứng khoán ngày 26/3: Vn-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh

Chứng khoán ngày 26/3: Vn-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được “cầm tay chỉ việc” kê khai thuế

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được “cầm tay chỉ việc” kê khai thuế

Đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10

Đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10

Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp nhiều ý kiến vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh

Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp nhiều ý kiến vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh

Đọc thêm

Dự báo lợi nhuận quý I/2026 phân hóa rõ giữa các nhóm ngành

Dự báo lợi nhuận quý I/2026 phân hóa rõ giữa các nhóm ngành

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2026 được dự báo phân hóa rõ giữa các nhóm ngành khi chi phí vốn duy trì ở mức cao và điều kiện vĩ mô còn nhiều biến động.
Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững

(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính bền vững, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đứng trước đòi hỏi chuyển mình mạnh mẽ. Hướng tới dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung - cầu, xây dựng thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế.
Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

(TBTCO) - Thí điểm sàn giao dịch tài sản số không đơn thuần là mở ra một thị trường mới, mà còn là phép thử toàn diện đối với năng lực doanh nghiệp và hiệu quả giám sát của cơ quan quản lý. Trong đó, nhân lực, công nghệ và tính minh bạch được xác định là những trụ cột then chốt quyết định sự thành bại của mô hình này.
Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên. Tuy nhiên, chứng chỉ quỹ này vẫn tăng giá bất chấp áp lực xả lớn từ nhà đầu tư nước ngoài.
Chứng khoán phái sinh phiên 25/3: Dòng tiền thận trọng, phe Long tiếp tục thắng thế

Chứng khoán phái sinh phiên 25/3: Dòng tiền thận trọng, phe Long tiếp tục thắng thế

(TBTCO) - Sắc xanh tiếp tục trở lại trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, dòng tiền thận trọng hơn với khối lượng giao dịch giảm đáng kể.
Chứng khoán ngày 25/3: VN-Index bứt phá hơn 40 điểm, tín hiệu tích cực dần rõ nét

Chứng khoán ngày 25/3: VN-Index bứt phá hơn 40 điểm, tín hiệu tích cực dần rõ nét

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/3) chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của lực cầu khi VN-Index tăng hơn 43 điểm, vượt kháng cự 1.650 điểm và lấp khoảng trống giảm trước đó. Dù thanh khoản chưa bùng nổ, những tín hiệu cải thiện về tâm lý và dòng tiền đang củng cố kỳ vọng cho một nhịp hồi phục bền vững hơn.
Thí điểm tài sản mã hóa: Cơ hội đi cùng yêu cầu kiểm soát rủi ro

Thí điểm tài sản mã hóa: Cơ hội đi cùng yêu cầu kiểm soát rủi ro

(TBTCO) - Được đánh giá là lĩnh vực giàu tiềm năng, tài sản mã hóa có thể trở thành động lực mới cho tăng trưởng nếu được quản lý đúng hướng. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, việc thiết lập hành lang pháp lý minh bạch, kiểm soát rủi ro và củng cố niềm tin thị trường là yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay.
Sunshine Group đặt mục tiêu lãi 15.000 tỷ năm 2026: Tăng tốc M&A, mở rộng quỹ đất, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Sunshine Group đặt mục tiêu lãi 15.000 tỷ năm 2026: Tăng tốc M&A, mở rộng quỹ đất, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Sunshine (mã: KSF) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, cho thấy chiến lược tăng tốc M&A, mở rộng quy mô và tham vọng bứt phá về doanh thu, lợi nhuận trong năm nay.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng

Cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đi đôi với bảo đảm bền vững quỹ

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đi đôi với bảo đảm bền vững quỹ

Chứng khoán ngày 26/3: Vn-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh

Chứng khoán ngày 26/3: Vn-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được “cầm tay chỉ việc” kê khai thuế

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được “cầm tay chỉ việc” kê khai thuế

Đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10

Đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10

Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp nhiều ý kiến vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh

Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp nhiều ý kiến vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh

Ngành quản lý quỹ trước bài toán dòng tiền và chất lượng tăng trưởng

Ngành quản lý quỹ trước bài toán dòng tiền và chất lượng tăng trưởng

Siết kỷ luật để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững

Siết kỷ luật để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Chứng khoán quốc tế

GSPC +35.53
26/03 | +35.53 (6,591.90 +35.53 (+0.54%))
DJI +305.43
26/03 | +305.43 (46,429.49 +305.43 (+0.66%))
IXIC +167.93
26/03 | +167.93 (21,929.83 +167.93 (+0.77%))
NYA +156.32
26/03 | +156.32 (22,127.62 +156.32 (+0.71%))
XAX +104.92
26/03 | +104.92 (8,725.99 +104.92 (+1.22%))
BUK100P -12.01
26/03 | -12.01 (992.33 -12.01 (-1.20%))
RUT +30.94
26/03 | +30.94 (2,536.38 +30.94 (+1.23%))
VIX +2.33
26/03 | +2.33 (27.66 +2.33 (+9.20%))
FTSE -140.93
26/03 | -140.93 (9,965.91 -140.93 (-1.39%))
GDAXI -372.28
26/03 | -372.28 (22,584.80 -372.28 (-1.62%))
FCHI -85.16
26/03 | -85.16 (7,761.39 -85.16 (-1.09%))
STOXX50E -87.45
26/03 | -87.45 (5,561.88 -87.45 (-1.55%))
N100 -20.63
26/03 | -20.63 (1,720.61 -20.63 (-1.18%))
BFX -55.18
26/03 | -55.18 (4,997.79 -55.18 (-1.09%))
MOEX.ME -0.11
26/03 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -479.52
26/03 | -479.52 (24,856.43 -479.52 (-1.89%))
STI -16.78
26/03 | -16.78 (4,887.76 -16.78 (-0.34%))
AXJO -8.60
26/03 | -8.60 (8,525.70 -8.60 (-0.10%))
AORD -18.80
26/03 | -18.80 (8,726.50 -18.80 (-0.21%))
BSESN +1,205.00
26/03 | +1,205.00 (75,273.45 +1,205.00 (+1.63%))
JKSE -138.03
26/03 | -138.03 (7,164.09 -138.03 (-1.89%))
KLSE -5.79
26/03 | -5.79 (1,710.89 -5.79 (-0.34%))
NZ50 +47.69
26/03 | +47.69 (12,976.99 +47.69 (+0.37%))
KS11 -181.75
26/03 | -181.75 (5,460.46 -181.75 (-3.22%))
TWII -101.49
26/03 | -101.49 (33,337.62 -101.49 (-0.30%))
GSPTSE +441.01
26/03 | +441.01 (32,382.60 +441.01 (+1.38%))
BVSP +2,915.14
26/03 | +2,915.14 (185,424.28 +2,915.14 (+1.60%))
MXX +2,412.46
26/03 | +2,412.46 (68,187.60 +2,412.46 (+3.67%))
IPSA +203.79
26/03 | +203.79 (10,409.95 +203.79 (+2.00%))
MERV +27,291.50
26/03 | +27,291.50 (2,805,316.50 +27,291.50 (+0.98%))
TA125.TA -32.87
26/03 | -32.87 (4,172.75 -32.87 (-0.78%))
CASE30 -419.60
26/03 | -419.60 (47,078.30 -419.60 (-0.88%))
JN0U.JO -242.33
26/03 | -242.33 (6,516.48 -242.33 (-3.59%))
DX-Y.NYB +0.32
26/03 | +0.32 (99.92 +0.32 (+0.32%))
125904-USD-STRD -35.58
26/03 | -35.58 (2,548.09 -35.58 (-1.38%))
XDB -0.75
26/03 | -0.75 (133.32 -0.75 (-0.56%))
XDE -0.70
26/03 | -0.70 (115.32 -0.70 (-0.60%))
000001.SS -42.75
26/03 | -42.75 (3,889.08 -42.75 (-1.09%))
N225 -145.97
26/03 | -145.97 (53,603.65 -145.97 (-0.27%))
XDN -0.37
26/03 | -0.37 (62.66 -0.37 (-0.59%))
XDA -0.78
26/03 | -0.78 (69.18 -0.78 (-1.11%))