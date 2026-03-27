Chứng khoán ngày 27/3: Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền, VN-Index tiếp tục nhịp phục hồi tích cực

VN-Index tăng hơn 28 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch cuối tuần tích cực. Lực cầu tăng mạnh vào phiên chiều đẩy các mã cổ phiếu trụ bật tăng mạnh mẽ. Kết phiên VN-Index tăng 28,17 điểm (+1,71%) lên mức 1.672,8 điểm.

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 27/3 có: VIC (+4,30), GVR (+1,88), CTG (+1,68), VHM (+1,67), VCB (+1,60).... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: MCH (-0,48), STB (-0,27), PGV (-0,07), HVN (-0,06), TMS (-0,06)...

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 253 mã tăng giá, 39 mã giữ giá tham chiếu và 90 mã giảm giá.

Trái ngược hoàn toàn với phiên giao dịch hôm qua, sắc xanh bao phủ thị trường với 18/18 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Trong đó, ngành hóa chất dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành bán lẻ, bảo hiểm….

Diễn biến của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 27/3

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tích cực khi tăng 30,28 điểm, lên mức 1.821,53 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 27 mã tăng giá, 1 mã giữ giá và 2 mã giảm giá.

VN-Index có phiên hồi phục tích cực với yếu tố hỗ trợ khi thanh khoản tăng so với phiên giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 20.309 tỷ đồng, tăng 15,85% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 23.490 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng 4,15 điểm lên mức 252,36 điểm; UPCoM-Index tăng 0,73 điểm lên mức 124,32 điểm.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường với giá trị khoảng 95 tỷ đồng, thu hẹp đáng kể so với nhiều phiên trước.

Trên HOSE, khối ngoại tiếp đà bán ròng 155 tỷ đồng﻿. Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị khoảng 126 tỷ đồng. Xếp sau là DCM (96 tỷ đồng) và VIX (77 tỷ đồng). Các mã MWG (67 tỷ đồng) và DPM (64 tỷ đồng) cũng được gom ròng đáng kể. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại STB với giá trị khoảng 271 tỷ đồng, theo sau là DGC (-111 tỷ đồng) và FPT (-85 tỷ đồng). Các mã NVL (-74 tỷ đồng) và BID (-39 tỷ đồng) cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 52 tỷ đồng và mua ròng nhẹ 8 tỷ đồng trên sàn UPCoM

Dòng tiền lan tỏa, mở ra kỳ vọng hồi phục

Sau phiên điều chỉnh giảm trước đó, thị trường bước vào phiên giao dịch cuối tuần với tâm lý thận trọng. Chỉ số dao động nhẹ quanh tham chiếu trong phần lớn thời gian đầu phiên sáng. Tuy nhiên, sau khoảng một giờ giao dịch, sắc xanh dần trở lại nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30, nổi bật là hai mã VIC và VHM.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên sáng là sự khởi sắc của nhóm bất động sản vừa và nhỏ. Cổ phiếu DXS sớm thu hút sự chú ý khi ghi nhận dư mua giá trần lên tới hàng triệu đơn vị, trong khi DXG dẫn đầu toàn thị trường về thanh khoản. Sự lan tỏa của dòng tiền giúp VN-Index chốt phiên sáng tăng 8,26 điểm, vượt mốc 1.650 điểm.

Sắc xanh lan tỏa trong phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh: Đức Thanh

Nếu như phiên sáng đóng vai trò tạo nền, thì diễn biến phiên chiều thực sự bùng nổ. Dòng tiền lớn gia nhập mạnh mẽ, nhanh chóng hấp thụ các mức giá cản và đẩy chỉ số tăng tốc. Từ mức tăng gần 9 điểm vào cuối phiên sáng, VN-Index nới rộng đà tăng lên hơn 28 điểm khi kết phiên, đồng thời đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày.

Xét theo nhóm ngành, nhiều lĩnh vực ghi nhận diễn biến tích cực như hóa chất, bán lẻ, dầu khí, tài nguyên, công nghệ và bất động sản. Trong đó, nhóm bất động sản tiếp tục là tâm điểm khi hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ, bao gồm DXS, SCR, CRE, IDJ… bên cạnh các mã có thanh khoản cao.

Thanh khoản thị trường được cải thiện rõ rệt so với phiên trước, trong khi biên độ tăng mở rộng, giúp VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày và cao nhất tuần. Phiên tăng này không chỉ củng cố đà hồi phục của hai phiên trước mà còn xóa bỏ tín hiệu tiêu cực từ phiên giảm mạnh liền kề.

Trên đồ thị tuần, VN-Index chốt tuần trong sắc xanh với mức tăng 1,52%, sau ba tuần giảm liên tiếp trước đó. Diễn biến này cho thấy áp lực bán đã có dấu hiệu suy yếu, đồng thời mở ra kỳ vọng về một nhịp tích lũy và hồi phục trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, VN-Index được kỳ vọng sẽ hướng tới vùng kháng cự quanh mốc 1.765 điểm trong các tuần tới./.