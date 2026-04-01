Chứng khoán ngày 1/4: VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm, củng cố đà hồi phục

Tấn Minh

17:37 | 01/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (1/4) ghi nhận diễn biến tích cực khi lực cầu gia tăng ngay từ đầu phiên, giúp chỉ số bứt phá mạnh. Dù vậy, sự phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy nhịp hồi phục vẫn chưa thực sự đồng thuận.
VN-Index tăng hơn 28 điểm

Thị trường tiếp tục phiên giao dịch tích cực sau giai đoạn phục hồi. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên vượt lên vùng giá 1.700 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu đầu ngành, đặc biệt là VHM trước thông tin chia cổ tức và khi diễn biến giá dầu hạ nhiệt. Kết phiên VN-Index tăng 28,44 điểm (+1,72%) lên mức 1.702,93 điểm.

Diễn biến cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 1/4
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 1/4 có: VIC (+10,15), VHM (+6,63), VCB (+1,60), VJC (+1,45), BID (+1,28).... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BSR (-1,35), SHB (-0,33), DCM (-0,31), GMD (-0,18), DPM (-0,13)…

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 208 mã tăng giá, 67 mã giữ giá tham chiếu và 103 mã giảm giá.

Phiên phục hồi mạnh mẽ của VN-Index khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, hàng không và chứng khoán là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, dệt may và đường là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tích cực khi tăng 32,25 điểm, lên mức 1.861,84 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 28 mã tăng giá, 1 mã giữ giá và 1 mã giảm giá.

VN-Index cải thiện nhẹ về thanh khoản khi khối lượng giao dịch chỉ còn thấp hơn (-6,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 945 triệu cổ phiếu (-0,01%), tương đương giá trị đạt 29.296 tỷ đồng ( 17,53%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng 0,48 điểm lên mức 251,46 điểm; UPCoM-Index tăng 1,2 điểm lên mức 127,62 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tương đối cân bằng trong phiên, tuy nhiên giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -867 tỷ đồng, phần lớn do giao dịch thỏa thuận mã VIC. MSN 200 tỷ đồng, HPG 196 tỷ đồng và SSI 127 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -1,192 tỷ đồng, FPT -136 tỷ đồng, BSR -122 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 182 tỷ đồng

Chờ phiên bùng nổ theo đà để thiết lập xu hướng tăng

Những thông tin tích cực về chiến sự khu vực vùng Vịnh được công bố, giúp cởi trói tâm lý giao dịch vốn đã dè chừng xuyên suốt nhịp phục hồi trong nhiều ngày qua của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lực cầu nhập cuộc ngay từ phiên ATO, đưa VN-Index mở gap tăng khá mạnh và sắc xanh được duy trì xuyên suốt ngày hôm nay. Tuy nhiên, dòng tiền thiếu vắng yếu tố lan tỏa khiến sự phân hóa giữa các nhóm ngành trở nên rõ ràng khi có những cái tên tăng kịch trần, nhưng cũng có những cổ phiếu đành sớm rời bỏ cuộc vui của thị trường chung.

Với những bùng nổ trong chính sách chi trả cổ tức, VHM sớm xuất hiện tình trạng “trắng bên bán” ngay từ đầu phiên và kéo theo những cổ phiếu khác trong cùng họ Vingroup bứt phá mạnh mẽ, đóng góp lượng lớn điểm số cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí (BSR, PVS), phân bón (DCM, DPM) và điện (PC1, HDG, REE) là những cái tên phải chịu áp lực điều chỉnh mạnh tới từ “phe gấu” quanh ngưỡng 2 - 6%.

VN-Index có sự bứt phá tăng mạnh về điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 4. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, chứng khoán có trạng thái đồng thuận nhất khi hầu hết tăng hơn 1% so với tham chiếu. Các mã trụ như SSI, HCM, VCI, VND... khởi sắc hơn với mức tăng dao động 3-4%. VPX của Công ty Chứng khoán VPBank là cổ phiếu duy nhất lội ngược dòng, đóng cửa trong sắc đỏ.

Ở nhóm ngân hàng, hai cổ phiếu đầu ngành gồm VCB và BID đóng vai trò dẫn sóng với mức tăng hơn 1,5%. Các mã vốn hóa lớn như VPB, HDB, CTG, TCB đều đi lên, nhưng biên độ đều không quá 1%.

Cổ phiếu dầu khí có sự phân hóa mạnh. GAS và PLX lần lượt tăng 2,2% và 0,7%, trong khi bên giảm có hàng loạt mã như BSR, OIL, PVS, PVT.

VN-Index có sự bứt phá tăng mạnh về điểm số ngay khi thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 4. Tuy nhiên đà tăng không được giữ ở mức cao nhất và có phần thu hẹp về cuối phiên và thanh khoản chưa có sự bùng nổ. Biên độ tăng mạnh của chỉ số bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VHM, VRE, VIC) mà chưa có sự lan tỏa nhiều nên phiên tăng hôm nay dù khá mạnh song chưa đủ tín hiệu xác nhận là một phiên bùng nổ theo đà để thiết lập xu hướng tăng điểm mới.

Dẫu vậy phiên tăng hôm nay vẫn là một tín hiệu tích cực củng cố xu hướng hồi phục. Các chuyên gia kỳ vọng nhịp hồi phục này sẽ kéo VN-Index tiếp cận mức kháng cự (1.770 - 1.790 điểm) điểm trong thời gian tới./.

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng "zích zắc" đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
