Chứng khoán ngày 3/4: Dòng tiền thận trọng, VN-Index giảm điểm trong phiên cuối tuần

VN-Index giảm gần 11 điểm

Thị trường mở cửa trong sắc xanh và duy trì trạng thái tích cực trong phần lớn thời gian buổi sáng. Có thời điểm, VN-Index tăng hơn 10 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức thấp khiến đà tăng suy yếu dần. Bước sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng nhanh chóng khiến thị trường đảo chiều. Dù lực cầu xuất hiện về cuối phiên, nhưng chỉ đủ giúp thu hẹp đà giảm. Kết phiên, VN-Index giảm -10,78 điểm, lùi về mức 1.684,04 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 3/4

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 3/4 có: VIC (+1,85), VHM (+1,16), LPB (+0,86), GAS (+0,52), BSR (+0,49)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: HPG (-1,12), GEE (-1,03), BID (-0,9 6), TCB (-0,90), VCB (-0,89)…

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 78 mã tăng giá, 63 mã giữ giá tham chiếu và có 233 mã giảm giá.

VN-Index có phiên điều chỉnh trở lại với với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành hàng và dịch vụ công nghiệp giảm mạnh nhất, theo sau là ngành bán lẻ, tài nguyên cơ bản,… Ở chiều ngược lại, ngành bảo hiểm có phiên giao dịch tích cực.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn không tích cực khi giảm -15,56 điểm, về mức 1.837,43 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 22 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 6 mã tăng giá.

Yếu tố có thể gọi tích cực trong phiên hôm nay là thanh khoản khớp lệnh thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên. Điều này phần nào cho thấy áp lực bán không quá cao. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 18.895 tỷ đồng, giảm -8,38% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 21.155 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX giảm -1,68 điểm, về mức 248,68 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng giảm -0,74 điểm, về mức 126,53 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.528 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.570 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu ACB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 90 tỷ đồng. Theo sau, MSN và HCM là mã tiếp theo được gom mạnh 81 tỷ đồng và 75 tỷ đồng. Ngược lại, VHM tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh nhất với 457 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu HPG và MWG cũng bị bán 217 tỷ đồng và 175 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 32 tỷ đồng

Thanh khoản duy trì ở mức rất thấp

Sau nhịp tăng điểm tích cực vào đầu phiên giao dịch, đà tăng điểm giảm dần vào cuối phiên sáng. Bước sang phiên chiều VN-Index nhanh chóng đảo chiều giảm khi áp lực bán gia tăng trở lại. Dù lực cầu xuất hiện vào cuối phiên nhưng chỉ đủ giúp thu hẹp đà giảm. Về mức độ ảnh hưởng, HPG, GEE, BID và TCB là những mã tác động tiêu cực nhất tới chỉ số, lấy đi hơn 4 điểm. Ngược lại, VIC, VHM, LPB và GAS vẫn giữ được sắc xanh, góp phần níu lại hơn 4,3 điểm cho VN-Index.

Sắc đỏ xuất hiện ở phần lớn nhóm ngành. Trong đó, dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 3,02%, chủ yếu do VGI giảm 3,1%, FOX giảm 3,89%, ODE giảm 0,45%, YEG giảm 0,6% và VNB giảm 5,88%. Theo sau là nhóm công nghiệp và tiêu dùng không thiết yếu với mức giảm lần lượt 1,94% và 1,38%. Một số cổ phiếu chịu áp lực bán đáng chú ý gồm VJC giảm 2,66%, CII giảm 2,7%, VCG giảm 3,6%, GMD giảm 4,46%, PC1 giảm 3,96%, GEX giảm 2,35%, MWG giảm 3,06%, TNG giảm 5,83%, DGW giảm 4,46% và FRT giảm 1,3%.

VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp. Ảnh: T.L

VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp. Biên độ giảm hôm nay lớn hơn hôm qua, nhưng thanh khoản sụt giảm nhẹ với khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-17,1%) so với mức bình quân 20 phiên. VN-Index đóng cửa chưa xuyên thủng khoảng 'gap' tăng giá trước đó và thanh khoản chưa bùng nổ nên tín hiệu hồi phục trước đó vẫn chưa bị triệt tiêu.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng cửa tăng nhẹ ( 0,67%) hình thành 2 tuần phục hồi liên tiếp cho thấy xu hướng tăng vẫn có chiều hướng áp đảo hơn. Các chuyên gia duy trì quan điểm VN-Index sẽ zích zắc hồi phục lên ngưỡng kháng cự (1.770- 1.790 điểm) rồi mới quay lại xu hướng điều chỉnh trong các tuần tới./.