Chứng khoán ngày 7/4: VN-Index tích lũy cạn cung cầu, chứng khoán kỳ vọng thông tin nâng hạng

Mai Tấn

17:15 | 07/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (7/4) ghi nhận diễn biến giằng co với thanh khoản tiếp tục suy giảm, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Dù chịu áp lực điều chỉnh trong phần lớn thời gian giao dịch, lực cầu bất ngờ gia tăng cuối phiên đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm.
VN-Index tăng hơn 2 điểm

Sau phiên giảm điểm nhẹ với thanh khoản thấp, thị trường bắt đầu phiên giao dịch hôm nay với áp lực điều chỉnh gia tăng. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.665 điểm với thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, thể hiện cung cầu ngắn hạn khá cạn kiệt. VN-Index sau đó phục hồi tốt trong cuối phiên chiều với điểm nhấn đến từ nhóm cổ phiếu chứng khoán. Kết phiên VN-Index tăng nhẹ 2,55 điểm (+0,15%) lên mức 1.677,54 điểm, trên vùng hỗ trợ giá trung bình 200 phiên quanh 1.670 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 7/4
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 7/4 có: VIC (+3,00), LPB (+1,26), VPB (+0,77), VIX (+0,38), SSI (+0,30).... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-1,72), GEE (-0,74), GAS (-0,61), HDB (-0,52), TCB (- 0,52)…

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 161 mã tăng giá, 70 mã giữ giá tham chiếu và 140 mã giảm giá.

Phục hồi kịp thời vào cuối phiên với 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Chứng khoán, thủy sản và phân bón là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, bán lẻ và bảo hiểm là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tích cực khi tăng 4,71 điểm, lên mức 1.840,96 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 15 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 13 mã giảm giá.

Tình trạng thanh khoản “đi vắng” kéo dài khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn tới (-33,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 613 triệu cổ phiếu (-8,28%), tương đương giá trị đạt 15.179 tỷ đồng (-15,26%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng 1,67 điểm lên mức 246,7 điểm; UPCoM-Index giảm 0,19 điểm về mức 125,64 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài chưa có dấu hiệu muốn ngừng bán ròng khi giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -824 tỷ đồng. VIC 53 tỷ đồng, DGC 33 tỷ đồng và VCK 31 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, TCB -179 tỷ đồng, HDB -162 tỷ đồng, MBB -141 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 42 tỷ đồng.

Lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ giúp chỉ số “rút chân”

Trải qua chuỗi 3 phiên giao dịch liên tiếp vắng bóng sắc xanh kể từ tuần trước, phiên hôm nay mang đến nhiều kịch tính cho các nhà đầu tư khi liên tục là những nỗ lực kiểm soát diễn biến thị trường của cả phe mua và phe bán. Mặc dù nhập cuộc với sự tự tin nhất định, VN-Index sớm chìm xuống ngưỡng giá đỏ khi áp lực bán dàn trải ở nhiều nhóm ngành và chỉ tới khi còn lại 15 phút giao dịch, lực cầu nhanh chóng nhập cuộc mạnh mẽ giúp chỉ số “rút chân”, giữ vững mốc hỗ trợ ngắn hạn tại đường giá MA10 (1.675 điểm).

Nổi bật hơn cả là cái tên VIX (Chứng khoán) khi bứt phá mạnh mẽ vào những phút giao dịch cuối phiên, đóng cửa tăng kịch biên độ và trở thành kim chỉ nam cho dòng tiền “bắt đáy” trong ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại, dưới áp lực bán mạnh từ “phe gấu”, một số bluechip gây ảnh hưởng không nhỏ tới chỉ số chung phải kể tới như VHM (-1,71%), PNJ (-4,40%) và GEE (-5,05%).

Sắc xanh đã quay lại trên chỉ số VN-Index sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, nhóm chứng khoán có trạng thái khởi sắc nhất. VIX hôm nay đóng cửa tại giá trần 16.950 đồng và không có bên bán vào cuối phiên. Các mã trụ khác như VCI, VND, SSI, HCM đều tăng hơn 1% so với tham chiếu.

Các nhóm ngành quan trọng khác đều có sự phân hóa mạnh. Ở nhóm ngân hàng, bên tăng có một số mã như LPB, VPB, SHB và STB. Ngược lại, bên giảm có hàng loạt mã vốn hóa lớn như MBB, ACB, TPB, TCB và HDB.

Nhóm bất động sản diễn biến tương tự khi bên tăng có cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư lớn như VIC, NVL, QCG, HDG. Trong khi đó, nhóm giảm có VHM, SCR, VPL và NBB với biên độ điều chỉnh đều không quá 2%.

Sắc xanh đã quay lại trên chỉ số VN-Index sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó. Biên độ tăng điểm ở mức thấp và thanh khoản suy giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh tiếp tục thiết lập mức thấp nhất từ đầu 2026 tới nay và sụt giảm mạnh (-33,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Trên biểu đồ ngày, VN-Index kết thúc phiên với nến Doji thể hiện tâm lý phân vân, lưỡng lự và thiếu quyết đoán của nhà đầu tư. Phiên tăng hôm nay chưa thể hiện được nhiều tín hiệu tích cực nên nhà đầu tư cần chờ thêm những tín hiệu lạc quan hơn trước khi quay lại vị thế mua tăng thêm tỷ trọng.

