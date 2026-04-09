Chứng khoán ngày 9/4: Thị trường “hạ nhiệt”, VN-Index giảm sau nhịp tăng mạnh

VN-Index giảm gần 20 điểm

Phiên giao dịch ngày 9/4 cho thấy sự thay đổi khá nhanh trong tâm lý thị trường, khi trạng thái hưng phấn trước đó dần nhường chỗ cho sự thận trọng. Dù thông tin liên quan đến triển vọng nâng hạng vẫn mang tính hỗ trợ, nhưng những diễn biến khó lường từ tình hình Trung Đông đã phần nào khiến nhà đầu tư cân nhắc hơn trong quyết định giao dịch. Trong bối cảnh đó, hoạt động chốt lời diễn ra ở nhiều nhóm cổ phiếu, khiến thị trường chịu áp lực điều chỉnh nhẹ. Kết phiên, VN-Index giảm 19,87 điểm (-1,13%) xuống 1.736,68 điểm.

Diễn biến của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 9/4

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 9/4 có: NVL (+0,48), HPG (+0,42), LPB (+0,32), TCB (+0,31), GEX (+0,26)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-6,82), VPL (-1,82), VCB (-1,42), BID (1,26), VHM (-0,88)…

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 124 mã tăng giá, 55 mã giữ giá tham chiếu và có 191 mã giảm giá.

VN-Index có phiên nghỉ chân trở lại khi 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thép, thủy sản và xây dựng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, hóa chất và dầu khí là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến không tích cực khi giảm -16 điểm, về mức 1.915,01 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 22 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 7 mã tăng giá.

Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch khi khối lượng khớp lệnh ở mức cao hơn ( 13,9%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.065 triệu cổ phiếu (-15,42%), tương đương giá trị đạt 28.926 tỷ đồng (-17,32%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX giảm -2,34 điểm, về mức 250,98 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng giảm -0,2 điểm, về mức 127,5 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên giao dịch tương đối tích cực, tuy nhiên lực bán thỏa thuận cổ phiếu VPL khiến phiên hôm nay trở thành ngày bán ròng với giá trị đạt -2,494 tỷ đồng tại thời điểm kết phiên. HPG 482 tỷ đồng, VIX 68 tỷ đồng và TCB 68 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VPL -3,284 tỷ đồng, VHM -103 tỷ đồng, BID -88 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 23 tỷ đồng.

Trở lại trạng thái “dừng chân”

Trải qua phiên giao dịch bùng nổ ngày hôm qua, VN-Index quay trở lại trạng thái “dừng chân” khi gặp phải ngưỡng cản khá mạnh tại vùng giá MA50 (1,753 điểm) cùng với tâm lý có phần thận trọng hơn của giới đầu tư. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh không trải dài ở nhiều nhóm ngành khi thị trường vẫn xuất hiện những cái tên sở hữu đà bứt phá mạnh mẽ phải kể tới như bất động sản (NVL, IJC, DXS), đầu tư công (HHV, VCG, FCN) và trở thành những điểm đến tin cậy của dòng tiền. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện ở những nhóm ngành có mức độ tương quan cao với VN-Index như Chứng khoán (VCI, SSI) và Ngân hàng (BID, VPB và CTG).

VN-Index có phiên điều chỉnh khá ngay sau phiên bùng nổ tăng mạnh hôm qua. Ảnh: T.L

Trong phiên giao dịch hôm nay VIC là mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất khi góp gần 7 điểm vào mức giảm của chỉ số chung. Cổ phiếu của Vingroup sụt 2,7% về 149.200 đồng một đơn vị, thanh khoản đạt gần 400 tỷ đồng. Theo sau là VPL của Vinpearl khi góp gần 2 điểm giảm. Ngoài ra, thị trường còn chịu áp lực bởi nhóm ngân hàng như VCB, BID, VPB, CTG.

Trong khi đó, diễn biến đảo chiều chỉ trong một phiên của VHM cũng ảnh hưởng lớn tới thị trường. Buổi sáng, mã này vẫn còn đi trên tham chiếu, làm bệ đỡ cho chỉ số chung. Nhưng sang buổi chiều, áp lực bán thắng thế khiến cổ phiếu Vinhomes đóng cửa giảm 0,8% về 122.000 đồng, góp gần 1 điểm vào mức sụt của VN-Index.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi các mã NVL, HPG, LPB, TCB, GEX... Riêng cổ phiếu Novaland có lúc chạm giá trần vào phiên chiều với phân nửa lượng khớp lệnh đến từ bên mua chủ động. NVL đóng cửa tăng 6% lên 16.700 đồng, thanh khoản gần 1.364 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường.

VN-Index có phiên điều chỉnh khá ngay sau phiên bùng nổ tăng mạnh hôm qua. Tuy vậy mức giảm không quá mạnh và thanh khoản cũng sụt giảm so với phiên trước nên xung lực tăng điểm của phiên hôm qua chưa bị triệt tiêu. Không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh test lại khoảng Gap tăng giá phiên hôm qua, mốc 1.706 điểm rồi sau đó mới quay lại xu hướng tích cực.

Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và tận dụng nhịp rung lắc đưa VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.706 điểm để mở thêm vị thế mua, gia thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên những mã đang có lợi nhuận trong danh mục./.