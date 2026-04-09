Chứng khoán ngày 9/4: Thị trường “hạ nhiệt”, VN-Index giảm sau nhịp tăng mạnh

Tấn Minh

Tấn Minh

17:34 | 09/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (9/4), sau phiên bứt phá trước đó, thị trường có dấu hiệu chững lại khi tâm lý nhà đầu tư chuyển sang thận trọng hơn. Áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng khiến VN-Index điều chỉnh gần 20 điểm, dù xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ.
VN-Index giảm gần 20 điểm

Phiên giao dịch ngày 9/4 cho thấy sự thay đổi khá nhanh trong tâm lý thị trường, khi trạng thái hưng phấn trước đó dần nhường chỗ cho sự thận trọng. Dù thông tin liên quan đến triển vọng nâng hạng vẫn mang tính hỗ trợ, nhưng những diễn biến khó lường từ tình hình Trung Đông đã phần nào khiến nhà đầu tư cân nhắc hơn trong quyết định giao dịch. Trong bối cảnh đó, hoạt động chốt lời diễn ra ở nhiều nhóm cổ phiếu, khiến thị trường chịu áp lực điều chỉnh nhẹ. Kết phiên, VN-Index giảm 19,87 điểm (-1,13%) xuống 1.736,68 điểm.

Chứng khoán ngày 9/4: Thị trường “hạ nhiệt”, VN-Index giảm sau nhịp tăng mạnh
Diễn biến của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 9/4
Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 9/4 có: NVL (+0,48), HPG (+0,42), LPB (+0,32), TCB (+0,31), GEX (+0,26)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-6,82), VPL (-1,82), VCB (-1,42), BID (1,26), VHM (-0,88)…

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 124 mã tăng giá, 55 mã giữ giá tham chiếu và có 191 mã giảm giá.

VN-Index có phiên nghỉ chân trở lại khi 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thép, thủy sản và xây dựng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, hóa chất và dầu khí là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến không tích cực khi giảm -16 điểm, về mức 1.915,01 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 22 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 7 mã tăng giá.

Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch khi khối lượng khớp lệnh ở mức cao hơn ( 13,9%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.065 triệu cổ phiếu (-15,42%), tương đương giá trị đạt 28.926 tỷ đồng (-17,32%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX giảm -2,34 điểm, về mức 250,98 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng giảm -0,2 điểm, về mức 127,5 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên giao dịch tương đối tích cực, tuy nhiên lực bán thỏa thuận cổ phiếu VPL khiến phiên hôm nay trở thành ngày bán ròng với giá trị đạt -2,494 tỷ đồng tại thời điểm kết phiên. HPG 482 tỷ đồng, VIX 68 tỷ đồng và TCB 68 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VPL -3,284 tỷ đồng, VHM -103 tỷ đồng, BID -88 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 23 tỷ đồng.

Trở lại trạng thái “dừng chân”

Trải qua phiên giao dịch bùng nổ ngày hôm qua, VN-Index quay trở lại trạng thái “dừng chân” khi gặp phải ngưỡng cản khá mạnh tại vùng giá MA50 (1,753 điểm) cùng với tâm lý có phần thận trọng hơn của giới đầu tư. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh không trải dài ở nhiều nhóm ngành khi thị trường vẫn xuất hiện những cái tên sở hữu đà bứt phá mạnh mẽ phải kể tới như bất động sản (NVL, IJC, DXS), đầu tư công (HHV, VCG, FCN) và trở thành những điểm đến tin cậy của dòng tiền. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện ở những nhóm ngành có mức độ tương quan cao với VN-Index như Chứng khoán (VCI, SSI) và Ngân hàng (BID, VPB và CTG).

Chứng khoán ngày 9/4: Thị trường “hạ nhiệt”, VN-Index giảm sau nhịp tăng mạnh
VN-Index có phiên điều chỉnh khá ngay sau phiên bùng nổ tăng mạnh hôm qua. Ảnh: T.L

Trong phiên giao dịch hôm nay VIC là mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất khi góp gần 7 điểm vào mức giảm của chỉ số chung. Cổ phiếu của Vingroup sụt 2,7% về 149.200 đồng một đơn vị, thanh khoản đạt gần 400 tỷ đồng. Theo sau là VPL của Vinpearl khi góp gần 2 điểm giảm. Ngoài ra, thị trường còn chịu áp lực bởi nhóm ngân hàng như VCB, BID, VPB, CTG.

Trong khi đó, diễn biến đảo chiều chỉ trong một phiên của VHM cũng ảnh hưởng lớn tới thị trường. Buổi sáng, mã này vẫn còn đi trên tham chiếu, làm bệ đỡ cho chỉ số chung. Nhưng sang buổi chiều, áp lực bán thắng thế khiến cổ phiếu Vinhomes đóng cửa giảm 0,8% về 122.000 đồng, góp gần 1 điểm vào mức sụt của VN-Index.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi các mã NVL, HPG, LPB, TCB, GEX... Riêng cổ phiếu Novaland có lúc chạm giá trần vào phiên chiều với phân nửa lượng khớp lệnh đến từ bên mua chủ động. NVL đóng cửa tăng 6% lên 16.700 đồng, thanh khoản gần 1.364 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường.

VN-Index có phiên điều chỉnh khá ngay sau phiên bùng nổ tăng mạnh hôm qua. Tuy vậy mức giảm không quá mạnh và thanh khoản cũng sụt giảm so với phiên trước nên xung lực tăng điểm của phiên hôm qua chưa bị triệt tiêu. Không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh test lại khoảng Gap tăng giá phiên hôm qua, mốc 1.706 điểm rồi sau đó mới quay lại xu hướng tích cực.

Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và tận dụng nhịp rung lắc đưa VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.706 điểm để mở thêm vị thế mua, gia thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên những mã đang có lợi nhuận trong danh mục./.

Tấn Minh
Đầu tư chứng khoán - khi lợi thế không còn nằm ở tiếp cận thông tin sớm

Đầu tư chứng khoán - khi lợi thế không còn nằm ở tiếp cận thông tin sớm

FTSE xác nhận lộ trình nâng hạng: Một xu hướng lớn đang dần hình thành

FTSE xác nhận lộ trình nâng hạng: Một xu hướng lớn đang dần hình thành

Hoàn thiện cả cung và cầu để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển

Hoàn thiện cả cung và cầu để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

Đại hội đồng cổ đông ACB: Lãnh đạo ACB lý giải chiến lược "ngược dòng", đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ACB: Lãnh đạo ACB lý giải chiến lược "ngược dòng", đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thông tin tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, ngân hàng đã lựa chọn hướng đi chiến lược có phần "ngược dòng", đó là chủ động chấp nhận "hy sinh" một phần lợi nhuận ngắn hạn, đây là sự tái phân bổ có chủ đích nhằm phát triển hài hòa. Năm 2026, ACB đặt mục tiêu lãi trước thuế cao kỷ lục 22.338 tỷ đồng; thành lập ACB Insurance và tiếp tục theo định hướng trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả".
Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn hai lô trái phiếu mã TCX12504 và TCX12505 đang lưu hành, với thời gian thực hiện trong tháng 4/2026.
Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

(TBTCO) - Năm 2026, MIC đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng 30%, hướng tới top 3 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Thông tin từ ĐHĐCĐ Bảo hiểm MIC cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm gốc quý I/2026 tăng 14%; doanh thu nền tảng số tăng 128%, dù MIC vừa chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên. Đồng thời, MIC đang tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tăng cường năng lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2026

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2026

(TBTCO) - Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 6.053 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.278 tỷ đồng.
Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu, giữ chân dòng vốn là bài toán dài hạn

Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu, giữ chân dòng vốn là bài toán dài hạn

(TBTCO) - Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026 được đánh giá sẽ tái cấu trúc dòng vốn và gia tăng phân hóa cổ phiếu, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về nền tảng vĩ mô, chất lượng doanh nghiệp và môi trường thị trường để duy trì dòng vốn dài hạn.
Từ thị trường cận biên tới điểm đến của dòng vốn quốc tế

Từ thị trường cận biên tới điểm đến của dòng vốn quốc tế

(TBTCO) - Theo ông Vũ Duy Khánh - Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán Smart Invest (AAS), việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán được kỳ vọng tạo nền tảng thay đổi cấu trúc và cách vận hành dòng vốn ngoại, với xu hướng gia tăng vai trò của các nhà đầu tư tổ chức dài hạn.
Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ trong tháng 3 ghi nhận sự cải thiện, với giá trị giao dịch bình quân tăng 14,91% so với tháng trước.
Chứng khoán phái sinh ngày 8/4: Phe Long chiến thắng, chênh lệch dương tiếp tục mở rộng

Chứng khoán phái sinh ngày 8/4: Phe Long chiến thắng, chênh lệch dương tiếp tục mở rộng

(TBTCO) - Sau nhiều phiên liên tiếp duy trì trạng thái chênh lệch dương, phe Long đặt cược vào đà tăng của chỉ số cơ sở thắng lớn trong phiên hôm nay khi VN30-Index bứt phá mạnh.
“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Tăng trưởng cao: Chỉ có một “khẩu quyết” là tổ chức thực hiện

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Chứng khoán

GSPC -6.47
09/04 | -6.47 (6,776.34 -6.47 (-0.10%))
DJI -116.45
09/04 | -116.45 (47,793.47 -116.45 (-0.24%))
IXIC -24.25
09/04 | -24.25 (22,610.75 -24.25 (-0.11%))
NYA -81.38
09/04 | -81.38 (22,716.66 -81.38 (-0.36%))
XAX +94.31
09/04 | +94.31 (9,027.67 +94.31 (+1.06%))
BUK100P -2.85
09/04 | -2.85 (1,052.72 -2.85 (-0.27%))
RUT -6.76
09/04 | -6.76 (2,613.70 -6.76 (-0.26%))
VIX -0.03
09/04 | -0.03 (21.01 -0.03 (-0.14%))
FTSE -46.32
09/04 | -46.32 (10,562.56 -46.32 (-0.44%))
GDAXI -385.98
09/04 | -385.98 (23,694.65 -385.98 (-1.60%))
FCHI -72.43
09/04 | -72.43 (8,191.44 -72.43 (-0.88%))
STOXX50E -56.06
09/04 | -56.06 (5,857.31 -56.06 (-0.95%))
N100 -5.43
09/04 | -5.43 (1,815.15 -5.43 (-0.30%))
BFX -19.16
09/04 | -19.16 (5,373.55 -19.16 (-0.36%))
MOEX.ME -0.11
09/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -140.62
09/04 | -140.62 (25,752.40 -140.62 (-0.54%))
STI -18.97
09/04 | -18.97 (4,977.08 -18.97 (-0.38%))
AXJO +21.40
09/04 | +21.40 (8,973.20 +21.40 (+0.24%))
AORD +3.20
09/04 | +3.20 (9,168.90 +3.20 (+0.03%))
BSESN -931.25
09/04 | -931.25 (76,631.65 -931.25 (-1.20%))
JKSE +28.38
09/04 | +28.38 (7,307.59 +28.38 (+0.39%))
KLSE -10.07
09/04 | -10.07 (1,686.24 -10.07 (-0.59%))
NZ50 +19.87
09/04 | +19.87 (13,273.81 +19.87 (+0.15%))
KS11 -94.33
09/04 | -94.33 (5,778.01 -94.33 (-1.61%))
TWII +99.78
09/04 | +99.78 (34,861.16 +99.78 (+0.29%))
GSPTSE -72.76
09/04 | -72.76 (33,547.81 -72.76 (-0.22%))
BVSP +1,666.83
09/04 | +1,666.83 (193,867.98 +1,666.83 (+0.87%))
MXX +383.65
09/04 | +383.65 (70,605.41 +383.65 (+0.55%))
IPSA -68.56
09/04 | -68.56 (10,789.84 -68.56 (-0.63%))
MERV -39,009.50
09/04 | -39,009.50 (2,972,176.25 -39,009.50 (-1.30%))
TA125.TA +99.18
09/04 | +99.18 (4,255.83 +99.18 (+2.39%))
CASE30 +484.60
09/04 | +484.60 (49,078.60 +484.60 (+1.00%))
JN0U.JO -119.80
09/04 | -119.80 (7,202.62 -119.80 (-1.64%))
DX-Y.NYB -0.13
09/04 | -0.13 (99.00 -0.13 (-0.14%))
125904-USD-STRD -18.65
09/04 | -18.65 (2,706.59 -18.65 (-0.68%))
XDB +0.14
09/04 | +0.14 (134.16 +0.14 (+0.10%))
XDE +0.20
09/04 | +0.20 (116.85 +0.20 (+0.17%))
000001.SS -28.83
09/04 | -28.83 (3,966.17 -28.83 (-0.72%))
N225 -413.10
09/04 | -413.10 (55,895.32 -413.10 (-0.73%))
XDN -0.23
09/04 | -0.23 (62.82 -0.23 (-0.36%))
XDA +0.17
09/04 | +0.17 (70.61 +0.17 (+0.24%))