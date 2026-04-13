Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Tấn Minh

18:05 | 13/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/4) ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của VN-Index, song đà tăng có phần thận trọng khi thanh khoản suy giảm và độ lan tỏa chưa thực sự tích cực.
VN-Index tăng gần 9 điểm

Hôm nay, VN-Index tạo khoảng trống giảm giá đầu phiên giao dịch, điều chỉnh về quanh 1.730 điểm và phục hồi tốt trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu bất động sản. Kết phiên, VN-Index tăng 8,96 điểm (+0,51%) lên mức 1.758,56 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 13/4.

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 13/4 có: VIC (+5,47), VHM (+1,49), BSR (+2,24), STB (+0,6), NVL (+2,38)…

Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-1), TCB (-1,09), BID (-1,1), HPG (-0,71), MBB (-0,94)…

Độ rộng thị trường nghiêng về điều chỉnh, phân hóa mạnh khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 137 mã tăng giá, 63 mã giữ giá tham chiếu và 171 mã giảm giá.

Độ mở nhóm ngành tương đối cân bằng trong phiên hôm nay với 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, xây dựng và phân bón là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thủy sản, bất động sản khu công nghiệp và bảo hiểm là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến trái chiều khi giảm -2,57 điểm về mức 1.925,66 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có 21 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 7 mã tăng giá.

Mặc dù thanh khoản có dấu hiệu sụt giảm so với phiên trước, nhưng vẫn ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 881 triệu cổ phiếu (-8,45%), tương đương giá trị đạt 22.555 tỷ đồng (-8,61%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX giảm -0,25 điểm, về mức 251,66 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,32 điểm, lên mức 127,7 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài có phiên giao dịch tương đối cân bằng khi bán ròng nhẹ với giá trị tại thời điểm kết thúc phiên đạt -98 tỷ đồng. VNM (79 tỷ đồng), VIC (64 tỷ đồng) và HPG (38 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (-92 tỷ đồng), VCB (-71 tỷ đồng), VPB (-62 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 25 tỷ đồng.

Lực cầu đỡ giá tương đối tốt

Trong phiên giao dịch hôm nay, VN-Index loay hoay khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới với nhiều trở ngại khi tâm lý thận trọng bao trùm thị trường.

Tưởng chừng chỉ số sẽ rơi vào cú sập sâu hơn sau khi mở gap giảm điểm, tuy nhiên, lực cầu đỡ giá tương đối tốt tại các vùng hỗ trợ trọng yếu giúp VN-Index quay trở lại sắc xanh trong phiên chiều và đóng cửa chính thức vượt đường giá MA50 (1.749 điểm).

Một số cái tên có khả năng bứt phá mạnh mẽ và thu hút nhà đầu tư phải kể đến CII, VIC (lĩnh vực bất động sản), GEX (lĩnh vực điện) và TCM (lĩnh vực dệt may). Ở chiều ngược lại, một số bluechip chịu áp lực bán khá trong phiên ngày hôm nay, nằm rải rác ở nhiều nhóm ngành như GVR (lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp), FPT (lĩnh vực công nghệ).

VN-Index giữ được sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh: T.L

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là nhóm khởi sắc nhất. Bên cạnh Vingroup, cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư khác như CII, NVL, NBB, DXG cũng tăng trên 1% so với tham chiếu. QCG là trường hợp hiếm hoi lội ngược dòng khi mất hơn 3%, xuống 14.300 đồng.

Các nhóm cổ phiếu trụ khác đều phân hóa mạnh. Ở nhóm ngân hàng, STB, VIB, MSB, TPB tăng điểm dù biên độ đều không quá 2%. Ngược lại, các mã trụ như LPB, SHB, VPB, TCB, BID đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm dầu khí cũng tương tự. BSR tăng 2,2% so với tham chiếu, lên 27.350 đồng. Trong khi đó, PLX và PVT diễn biến trái chiều với chỉ số, lần lượt giảm 1,1% và 0,2%.

VN-Index giữ được sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên các cổ phiếu và nhóm ngành bởi biên độ tăng điểm của thị trường chung được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn "họ Vin" (VHM, VIC). Bên cạnh đó, thanh khoản phiên hôm nay cũng sụt giảm so với 3 phiên trước, nên động lực bứt phá của phiên tăng hôm nay không lớn./.

TCBS tiếp tục lập kỷ lục vay hợp vốn 488 triệu USD

Tăng tốc hoàn thiện thể chế, chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Với các nghị định, thông tư mới được ban hành, cùng các chương trình đào tạo chuyên sâu, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng và vận hành thị trường các-bon trong nước, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường.
(TBTCO) - Thanh khoản thị trường tăng mạnh trong quý I/2026 giúp "chiếc bánh" môi giới nở rộng, nhưng không làm hạ nhiệt cuộc đua cạnh tranh thị phần giữa các công ty chứng khoán. Vốn, công nghệ, hệ sinh thái dịch vụ đang là những điểm cộng gia tăng lợi thế cạnh tranh.
(TBTCO) - Ngày 10/4/2026, CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS), một đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 143.150.451 cổ phiếu, tương đương 89,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình, báo cáo cùng những nội dung quan trọng khác.
(TBTCO) - Minh bạch thông tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đặt ra yêu cầu minh bạch xuyên suốt vòng đời, trong bối cảnh công bố thông tin sau phát hành còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng giám sát rủi ro của nhà đầu tư.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (10/4) ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index duy trì sắc xanh trong suốt phiên, dù áp lực chốt lời gia tăng về cuối ngày khiến đà tăng bị thu hẹp.
(TBTCO) - Không kể phiên mua ròng đột biến do giao dịch thoả thuận cổ phiếu VPL hôm 2/4, đây là phiên trở lại mua ròng đầu tiên của khối ngoại trong một tháng trở lại đây.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh khép lại tuần giao dịch trong trạng thái tích lũy khi các hợp đồng tương lai đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trạng thái chênh lệch dương áp đảo ở đa số hợp đồng dù chênh lệch đã thu hẹp đáng kể so với các phiên trước.
GSPC -7.77
DJI -269.23
IXIC +80.49
NYA -96.20
XAX +34.69
BUK100P -4.60
RUT -5.72
VIX +2.00
FTSE -50.94
GDAXI -294.04
FCHI -80.37
STOXX50E -70.19
N100 -13.68
BFX -39.71
MOEX.ME -0.11
HSI -232.69
STI -5.24
AXJO -34.60
AORD -42.40
BSESN -702.68
JKSE +41.69
KLSE -10.79
NZ50 -161.26
KS11 -50.25
TWII +39.46
GSPTSE +218.06
BVSP +2,194.88
MXX -290.81
IPSA +118.35
MERV -840.00
TA125.TA -74.60
CASE30 +484.60
JN0U.JO -145.39
DX-Y.NYB +0.32
125904-USD-STRD -28.88
XDB -0.01
XDE -0.01
000001.SS +2.33
N225 -421.34
XDN -0.29
XDA -0.42
