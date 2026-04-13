Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

VN-Index tăng gần 9 điểm

Hôm nay, VN-Index tạo khoảng trống giảm giá đầu phiên giao dịch, điều chỉnh về quanh 1.730 điểm và phục hồi tốt trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu bất động sản. Kết phiên, VN-Index tăng 8,96 điểm (+0,51%) lên mức 1.758,56 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 13/4.

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 13/4 có: VIC (+5,47), VHM (+1,49), BSR (+2,24), STB (+0,6), NVL (+2,38)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-1), TCB (-1,09), BID (-1,1), HPG (-0,71), MBB (-0,94)…

Độ rộng thị trường nghiêng về điều chỉnh, phân hóa mạnh khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 137 mã tăng giá, 63 mã giữ giá tham chiếu và 171 mã giảm giá.

Độ mở nhóm ngành tương đối cân bằng trong phiên hôm nay với 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, xây dựng và phân bón là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thủy sản, bất động sản khu công nghiệp và bảo hiểm là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến trái chiều khi giảm -2,57 điểm về mức 1.925,66 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có 21 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 7 mã tăng giá.

Mặc dù thanh khoản có dấu hiệu sụt giảm so với phiên trước, nhưng vẫn ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 881 triệu cổ phiếu (-8,45%), tương đương giá trị đạt 22.555 tỷ đồng (-8,61%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX giảm -0,25 điểm, về mức 251,66 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,32 điểm, lên mức 127,7 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài có phiên giao dịch tương đối cân bằng khi bán ròng nhẹ với giá trị tại thời điểm kết thúc phiên đạt -98 tỷ đồng. VNM (79 tỷ đồng), VIC (64 tỷ đồng) và HPG (38 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (-92 tỷ đồng), VCB (-71 tỷ đồng), VPB (-62 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 25 tỷ đồng.

Lực cầu đỡ giá tương đối tốt

Trong phiên giao dịch hôm nay, VN-Index loay hoay khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới với nhiều trở ngại khi tâm lý thận trọng bao trùm thị trường.

Tưởng chừng chỉ số sẽ rơi vào cú sập sâu hơn sau khi mở gap giảm điểm, tuy nhiên, lực cầu đỡ giá tương đối tốt tại các vùng hỗ trợ trọng yếu giúp VN-Index quay trở lại sắc xanh trong phiên chiều và đóng cửa chính thức vượt đường giá MA50 (1.749 điểm).

Một số cái tên có khả năng bứt phá mạnh mẽ và thu hút nhà đầu tư phải kể đến CII, VIC (lĩnh vực bất động sản), GEX (lĩnh vực điện) và TCM (lĩnh vực dệt may). Ở chiều ngược lại, một số bluechip chịu áp lực bán khá trong phiên ngày hôm nay, nằm rải rác ở nhiều nhóm ngành như GVR (lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp), FPT (lĩnh vực công nghệ).

VN-Index giữ được sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh: T.L

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là nhóm khởi sắc nhất. Bên cạnh Vingroup, cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư khác như CII, NVL, NBB, DXG cũng tăng trên 1% so với tham chiếu. QCG là trường hợp hiếm hoi lội ngược dòng khi mất hơn 3%, xuống 14.300 đồng.

Các nhóm cổ phiếu trụ khác đều phân hóa mạnh. Ở nhóm ngân hàng, STB, VIB, MSB, TPB tăng điểm dù biên độ đều không quá 2%. Ngược lại, các mã trụ như LPB, SHB, VPB, TCB, BID đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm dầu khí cũng tương tự. BSR tăng 2,2% so với tham chiếu, lên 27.350 đồng. Trong khi đó, PLX và PVT diễn biến trái chiều với chỉ số, lần lượt giảm 1,1% và 0,2%.

VN-Index giữ được sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên các cổ phiếu và nhóm ngành bởi biên độ tăng điểm của thị trường chung được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn "họ Vin" (VHM, VIC). Bên cạnh đó, thanh khoản phiên hôm nay cũng sụt giảm so với 3 phiên trước, nên động lực bứt phá của phiên tăng hôm nay không lớn./.