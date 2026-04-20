Chứng khoán

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
17:11 | 20/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/4) khởi đầu tuần giao dịch với diễn biến giằng co, trước khi bật tăng mạnh về cuối phiên nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy vậy, thanh khoản thấp cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối dòng tiền.
VN-Index tăng gần 20 điểm

Sau 4 tuần liên tiếp tăng điểm và VN-Index chịu áp lực điều chỉnh ở vùng giá 1.850 điểm. Thị trường giảm điểm đầu phiên hôm nay. VN-Index điều chỉnh về quanh 1.800 điểm dưới áp lực của nhóm Vin Group với thanh khoản thấp trong phiên sáng và phục hồi, tăng điểm tốt trở lại, thanh khoản cải thiện hơn trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index tăng 19,94 điểm (+1,10%) lên mức 1.837,11 điểm, tiếp tục hướng đến vùng giá 1.850 điểm.

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 20/4
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 17/4 có: VHM (+8,70), VIC (+5,13), VCB (+1,07), GEE (+1,03), VPL (+0,97)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BSR (-0,57), GAS (-0,45), GVR (-0,41), VPB (-0,33), VJC (-0,31)…

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường tương đối cân bằng khi số cổ phiếu tăng giá không quá chênh lệch so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 154 mã tăng giá, 80 mã giữ giá tham chiếu và 147 mã giảm giá.

VN-Index có phiên tăng điểm và độ mở nhóm ngành nghiêng về sắc xanh khi có 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, nhựa và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, hóa chất và phân bón là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng 20,93 điểm, lên mức 2.009,04 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có 7 mã giảm giá, 4 mã giữ giá và 19 mã tăng giá.

Thị trường cải thiện tích cực về điểm số, tuy nhiên đà tăng không được hậu thuẫn khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn tới (-27,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 691 triệu cổ phiếu (-7,02%), tương đương giá trị đạt 21.728 tỷ đồng (-7,27%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. HNX-Index giảm -2,67 điểm, về mức 257,33 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +1,12 điểm lên mức 129,49 điểm.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài “nhập hàng” tích cực trở lại trong phiên chiều, tuy nhiên giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -615 tỷ đồng, chủ yếu do giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu VIC. SSI 136 tỷ đồng, MWG 133 tỷ đồng và FPT 105 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -879 tỷ đồng, VPB -138 tỷ đồng, BSR -53 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng

Tăng điểm nhờ những “bệ đỡ chỉ số” đáng tin cậy

VN-Index khởi đầu tuần mới tương đối chậm rãi sau những tin tức về việc căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz leo thang trở lại. Thế nhưng càng giao dịch về sau, thị trường càng cho thấy sức mạnh giá tích cực, một phần nhờ vào những “bệ đỡ chỉ số” đáng tin cậy. Ngay trước thềm tổ chức đại hội cổ đông, VHM có phiên tăng kịch trần đầy bất ngờ, đóng góp tới (8,16 điểm) cho chỉ số chung và xếp ngay sau chính là cái tên quen thuộc - VIC với (5,06 điểm) được gửi gắm vào “quỹ điểm VN-Index”.

Tuy nhiên, phần còn lại của thị trường không cho thấy yếu tố tiêu cực như những phiên giao dịch “xanh vỏ đỏ lòng” vào tuần trước khi áp lực điều chỉnh chỉ xuất hiện cục bộ ở một số nhóm cổ phiếu. Dầu khí (BSR, PLX), hóa chất (DGC) là những mục tiêu chính của “phe gấu” trong phiên ngày hôm nay với biên độ điều chỉnh quanh ngưỡng (1 - 3%). Sau khi nghỉ chân tạm thời vào phiên thứ Sáu tuần trước, VN-Index nhanh chóng hình thành cây nến “rút chân” và quay trở lại chuyến hành trình chinh phục các mốc điểm đã đánh mất trước đó.

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm
VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, thép là nhóm ngành duy nhất có đà tăng đồng thuận. HPG hôm nay tích lũy 1,6% lên 28.450 đồng, còn HSG và NKG lần lượt đóng cửa trên tham chiếu 0,5%.

Các nhóm ngành khác đều phân hóa mạnh. Ở nhóm ngân hàng, VPB và MBB chốt phiên trong sắc đỏ, còn ngược lại có HDB, TCB và VCB tăng hơn 1%. Nhóm này cũng có đến 5 đại diện giữ nguyên tham chiếu, như SHB, LPB, KLB, OCB và NAB.

Cổ phiếu chứng khoán diễn biến tương tự khi bên tăng có các mã trụ như SSI, HCM, VND, VCK dù biên độ không quá lớn. Ngược lại, bên giảm gồm VIX, VPX và TCX với biên độ dưới 0,6%.

Dầu khí là nhóm ngành biến động tiêu cực nhất khi đồng loạt giảm sâu, BSR đứng đầu biên độ giảm với 2,1%. Các mã trụ khác như PLX, GAS, PVD lần lượt mất hơn 1%.

VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay. Đóng cửa ở mức cao nhất phiên, nhưng biên độ tăng của thị trường tiếp tục bị chi phối bởi số ít nhóm cổ phiếu lớn, trong đó tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu họ VIN (VIC, VHM, VRE, VPL) mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành. Bên cạnh đó thanh khoản bị thu hẹp, khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong 8 phiên gần đây và sụt giảm (-27,3%) so với mức bình quân 20 phiên.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng phục hồi được củng cố nhưng xung lực tăng điểm mạnh và lan tỏa chưa được xác nhận khi thanh khoản ở mức thấp nên nhà đầu tư tiếp tục giữ nguyên vị thế nắm giữ, hạn chế việc mua thêm, kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu bứt phá đồng bộ trên nhiều nhóm ngành để có điểm mua an toàn./.

Tấn Minh
Từ khóa:
thị trường chứng khoán chứng khoán ngày nhóm cổ phiếu VNIndex tăng

Bài liên quan

Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu trụ "hạ nhiệt", VN-Index đánh rơi thành quả đầu phiên

Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu trụ “hạ nhiệt”, VN-Index đánh rơi thành quả đầu phiên

Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

Dành cho bạn

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

Nhiều vướng mắc khi ứng dụng công nghệ vào bữa ăn học đường

Nhiều vướng mắc khi ứng dụng công nghệ vào bữa ăn học đường

Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Đọc thêm

SSI lãi trước thuế 1.593 tỷ đồng quý I/2026, giảm dư nợ cho vay quý thứ hai liên tiếp

SSI lãi trước thuế 1.593 tỷ đồng quý I/2026, giảm dư nợ cho vay quý thứ hai liên tiếp

(TBTCO) - Dư nợ cho vay margin tại SSI đã giảm quý thứ hai liên tiếp. Tuy vậy, thu nhập từ mảng dịch vụ chứng khoán vẫn là động lực tăng trưởng chính nhờ giao dịch sôi động trên thị trường.
VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

(TBTCO) - VietABank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh 44,1% lên 508,5 tỷ đồng, hoàn thành gần 35% kế hoạch năm. Động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định và nguồn thu ngoài lãi cải thiện. Đặc biệt, chi phí dự phòng giảm sâu 86,7% so với cùng kỳ, trở thành “đòn bẩy” chính giúp lợi nhuận bứt phá.
VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Với vai trò cổ đông sáng lập và tham gia vận hành, VinaCapital cùng các đối tác triển khai Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh quy mô 500 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ.
Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

VN-Index đã có tuần tăng thứ tư liên tiếp và nằm trong top các thị trường tăng điểm tích cực nhất toàn cầu. Dù vậy, đà tăng tuần qua vẫn phụ thuộc chính vào một số trụ cột lớn.
Đại hội đồng cổ đông MB: "Nước rút" 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20% lên khoảng 40.000 tỷ đồng, gia cố vị thế “big 5” lợi nhuận; duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 35%. Lãnh đạo MB nhấn mạnh, ngân hàng tận dụng cơ hội nhận chuyển giao MBV để bứt tốc trong 3 năm tới, đồng thời dự kiến tăng vốn điều lệ lên 102.687 tỷ đồng.
Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

(TBTCO) - PVI Holdings lên kế hoạch kinh doanh 2026 theo hướng thận trọng, với doanh thu hợp nhất khoảng 28.815 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.243 tỷ đồng; đồng thời, dự kiến chi trả cổ tức 33%, gồm 23% tiền mặt và 10% cổ phiếu giúp tăng vốn điều lệ. Lãnh đạo PVI cũng bật mí lộ trình thoái vốn của PVN sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030 sau khi "lỡ hẹn" kế hoạch trước đó.
Chứng khoán phái sinh ngày 17/4: Dòng tiền sôi động khi VN30 tiến sát mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Sau phiên đáo hạn hôm qua, dòng tiền trên thị trường chứng khoán phái sinh nhanh chóng chuyển sang tập trung giao dịch ở hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026.
Chứng khoán SHS: Tái cấu trúc toàn diện, mục tiêu vào top 5 thị phần môi giới

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đặt mục tiêu trở lại top 10 thị phần môi giới ngay trong năm 2026 và tiến vào top 5 trong vòng 5 năm, thông qua chiến lược tái cấu trúc toàn diện.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +84.78
20/04 | +84.78 (7,126.06 +84.78 (+1.20%))
DJI +868.73
20/04 | +868.73 (49,447.43 +868.73 (+1.79%))
IXIC +365.78
20/04 | +365.78 (24,468.48 +365.78 (+1.52%))
NYA +242.14
20/04 | +242.14 (23,197.74 +242.14 (+1.05%))
XAX -128.61
20/04 | -128.61 (8,705.42 -128.61 (-1.46%))
BUK100P -5.73
20/04 | -5.73 (1,056.84 -5.73 (-0.54%))
RUT +57.30
20/04 | +57.30 (2,776.90 +57.30 (+2.11%))
VIX +1.91
20/04 | +1.91 (19.39 +1.91 (+10.93%))
FTSE -67.53
20/04 | -67.53 (10,600.10 -67.53 (-0.63%))
GDAXI -315.10
20/04 | -315.10 (24,387.14 -315.10 (-1.28%))
FCHI -88.01
20/04 | -88.01 (8,337.12 -88.01 (-1.04%))
STOXX50E -79.80
20/04 | -79.80 (5,977.91 -79.80 (-1.32%))
N100 -15.08
20/04 | -15.08 (1,836.15 -15.08 (-0.81%))
BFX -60.13
20/04 | -60.13 (5,511.97 -60.13 (-1.08%))
MOEX.ME -0.11
20/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +200.77
20/04 | +200.77 (26,361.07 +200.77 (+0.77%))
STI -3.76
20/04 | -3.76 (5,004.07 -3.76 (-0.08%))
AXJO +6.40
20/04 | +6.40 (8,953.30 +6.40 (+0.07%))
AORD +5.40
20/04 | +5.40 (9,174.10 +5.40 (+0.06%))
BSESN +26.76
20/04 | +26.76 (78,520.30 +26.76 (+0.03%))
JKSE -39.89
20/04 | -39.89 (7,594.11 -39.89 (-0.52%))
KLSE +12.59
20/04 | +12.59 (1,702.30 +12.59 (+0.75%))
NZ50 +9.75
20/04 | +9.75 (12,915.45 +9.75 (+0.08%))
KS11 +27.17
20/04 | +27.17 (6,219.09 +27.17 (+0.44%))
TWII +154.50
20/04 | +154.50 (36,958.80 +154.50 (+0.42%))
GSPTSE +294.09
20/04 | +294.09 (34,346.29 +294.09 (+0.86%))
BVSP -1,085.48
20/04 | -1,085.48 (195,733.52 -1,085.48 (-0.55%))
MXX +730.94
20/04 | +730.94 (69,825.94 +730.94 (+1.06%))
IPSA -47.91
20/04 | -47.91 (11,429.19 -47.91 (-0.42%))
MERV -34,644.75
20/04 | -34,644.75 (2,889,185.25 -34,644.75 (-1.18%))
TA125.TA -3.49
20/04 | -3.49 (4,305.54 -3.49 (-0.08%))
CASE30 -723.50
20/04 | -723.50 (51,649.10 -723.50 (-1.38%))
JN0U.JO -196.74
20/04 | -196.74 (7,350.67 -196.74 (-2.61%))
DX-Y.NYB +0.14
20/04 | +0.14 (98.24 +0.14 (+0.14%))
125904-USD-STRD -39.22
20/04 | -39.22 (2,770.49 -39.22 (-1.40%))
XDB -0.04
20/04 | -0.04 (135.18 -0.04 (-0.03%))
XDE -0.19
20/04 | -0.19 (117.63 -0.19 (-0.16%))
000001.SS +26.58
20/04 | +26.58 (4,082.13 +26.58 (+0.66%))
N225 +348.99
20/04 | +348.99 (58,824.89 +348.99 (+0.60%))
XDN +0.23
20/04 | +0.23 (63.03 +0.23 (+0.36%))
XDA +0.08
20/04 | +0.08 (71.73 +0.08 (+0.11%))