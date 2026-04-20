Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

VN-Index tăng gần 20 điểm

Sau 4 tuần liên tiếp tăng điểm và VN-Index chịu áp lực điều chỉnh ở vùng giá 1.850 điểm. Thị trường giảm điểm đầu phiên hôm nay. VN-Index điều chỉnh về quanh 1.800 điểm dưới áp lực của nhóm Vin Group với thanh khoản thấp trong phiên sáng và phục hồi, tăng điểm tốt trở lại, thanh khoản cải thiện hơn trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index tăng 19,94 điểm (+1,10%) lên mức 1.837,11 điểm, tiếp tục hướng đến vùng giá 1.850 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 20/4

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 17/4 có: VHM (+8,70), VIC (+5,13), VCB (+1,07), GEE (+1,03), VPL (+0,97)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BSR (-0,57), GAS (-0,45), GVR (-0,41), VPB (-0,33), VJC (-0,31)…

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường tương đối cân bằng khi số cổ phiếu tăng giá không quá chênh lệch so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 154 mã tăng giá, 80 mã giữ giá tham chiếu và 147 mã giảm giá.

VN-Index có phiên tăng điểm và độ mở nhóm ngành nghiêng về sắc xanh khi có 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, nhựa và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, hóa chất và phân bón là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng 20,93 điểm, lên mức 2.009,04 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có 7 mã giảm giá, 4 mã giữ giá và 19 mã tăng giá.

Thị trường cải thiện tích cực về điểm số, tuy nhiên đà tăng không được hậu thuẫn khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn tới (-27,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 691 triệu cổ phiếu (-7,02%), tương đương giá trị đạt 21.728 tỷ đồng (-7,27%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. HNX-Index giảm -2,67 điểm, về mức 257,33 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +1,12 điểm lên mức 129,49 điểm.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài “nhập hàng” tích cực trở lại trong phiên chiều, tuy nhiên giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -615 tỷ đồng, chủ yếu do giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu VIC. SSI 136 tỷ đồng, MWG 133 tỷ đồng và FPT 105 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -879 tỷ đồng, VPB -138 tỷ đồng, BSR -53 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng

Tăng điểm nhờ những “bệ đỡ chỉ số” đáng tin cậy

VN-Index khởi đầu tuần mới tương đối chậm rãi sau những tin tức về việc căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz leo thang trở lại. Thế nhưng càng giao dịch về sau, thị trường càng cho thấy sức mạnh giá tích cực, một phần nhờ vào những “bệ đỡ chỉ số” đáng tin cậy. Ngay trước thềm tổ chức đại hội cổ đông, VHM có phiên tăng kịch trần đầy bất ngờ, đóng góp tới (8,16 điểm) cho chỉ số chung và xếp ngay sau chính là cái tên quen thuộc - VIC với (5,06 điểm) được gửi gắm vào “quỹ điểm VN-Index”.

Tuy nhiên, phần còn lại của thị trường không cho thấy yếu tố tiêu cực như những phiên giao dịch “xanh vỏ đỏ lòng” vào tuần trước khi áp lực điều chỉnh chỉ xuất hiện cục bộ ở một số nhóm cổ phiếu. Dầu khí (BSR, PLX), hóa chất (DGC) là những mục tiêu chính của “phe gấu” trong phiên ngày hôm nay với biên độ điều chỉnh quanh ngưỡng (1 - 3%). Sau khi nghỉ chân tạm thời vào phiên thứ Sáu tuần trước, VN-Index nhanh chóng hình thành cây nến “rút chân” và quay trở lại chuyến hành trình chinh phục các mốc điểm đã đánh mất trước đó.

Xét theo nhóm ngành, thép là nhóm ngành duy nhất có đà tăng đồng thuận. HPG hôm nay tích lũy 1,6% lên 28.450 đồng, còn HSG và NKG lần lượt đóng cửa trên tham chiếu 0,5%.

Các nhóm ngành khác đều phân hóa mạnh. Ở nhóm ngân hàng, VPB và MBB chốt phiên trong sắc đỏ, còn ngược lại có HDB, TCB và VCB tăng hơn 1%. Nhóm này cũng có đến 5 đại diện giữ nguyên tham chiếu, như SHB, LPB, KLB, OCB và NAB.

Cổ phiếu chứng khoán diễn biến tương tự khi bên tăng có các mã trụ như SSI, HCM, VND, VCK dù biên độ không quá lớn. Ngược lại, bên giảm gồm VIX, VPX và TCX với biên độ dưới 0,6%.

Dầu khí là nhóm ngành biến động tiêu cực nhất khi đồng loạt giảm sâu, BSR đứng đầu biên độ giảm với 2,1%. Các mã trụ khác như PLX, GAS, PVD lần lượt mất hơn 1%.

VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay. Đóng cửa ở mức cao nhất phiên, nhưng biên độ tăng của thị trường tiếp tục bị chi phối bởi số ít nhóm cổ phiếu lớn, trong đó tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu họ VIN (VIC, VHM, VRE, VPL) mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành. Bên cạnh đó thanh khoản bị thu hẹp, khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong 8 phiên gần đây và sụt giảm (-27,3%) so với mức bình quân 20 phiên.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng phục hồi được củng cố nhưng xung lực tăng điểm mạnh và lan tỏa chưa được xác nhận khi thanh khoản ở mức thấp nên nhà đầu tư tiếp tục giữ nguyên vị thế nắm giữ, hạn chế việc mua thêm, kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu bứt phá đồng bộ trên nhiều nhóm ngành để có điểm mua an toàn./.