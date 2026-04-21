Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, gạo nguyên liệu CL 555 hôm nay vẫn giữ ở mức 8.100 - 8.200 đồng/k, gạo nguyên liệu OM 5451 trong khoảng 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo OM 18 hiện ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 lại ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.150 - 9.450 đồng/kg; gạo OM 380 ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; IR 50404 hiện ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo Sóc thơm với giá từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo thơm Đài Loan hôm nay ở mức 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen tại An Giang có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không biến động. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.200; lúa Đài Thơm 8 (tươi) ở mốc 6.000 - 6.100; lúa OM 5451 (tươi) hiện ở mức 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) giao dịch từ 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương trong vùng, nguồn lúa đang bước vào giai đoạn cuối vụ nên lượng hàng không còn dồi dào, hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng. Ở Vĩnh Long, lượng lúa còn ít, sức mua chậm khiến giá hầu như không biến động. Tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh, thị trường lúa cũng trong trạng thái giao dịch cầm chừng, giá các loại lúa nhìn chung giữ ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam hiện duy trì ở mức 490 - 500 USD/tấn; gạo Jasmine ở mức 465 - 469 USD/tấn; trong khi gạo trắng 5% tấm dao động 376 - 380 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan ở mức 395 - 399 USD/tấn, cao hơn so với Pakistan với 356 - 360 USD/tấn,

Tại Ấn Độ giá gạo ở mức thấp hơn, dao động 342 - 346 USD/tấn. Riêng gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tiếp tục ổn định ở mức 344 - 348 USD/tấn, cho thấy nguồn cung vẫn được duy trì đều đặn./.