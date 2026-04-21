Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

06:03 | 21/04/2026
Giá lúa gạo hôm nay (21/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang trong bối cảnh nguồn cung cuối vụ không còn dồi dào, giao dịch chậm và thị trường giữ trạng thái ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, gạo nguyên liệu CL 555 hôm nay vẫn giữ ở mức 8.100 - 8.200 đồng/k, gạo nguyên liệu OM 5451 trong khoảng 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo OM 18 hiện ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 lại ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.150 - 9.450 đồng/kg; gạo OM 380 ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; IR 50404 hiện ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo Sóc thơm với giá từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo thơm Đài Loan hôm nay ở mức 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen tại An Giang có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không biến động. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.200; lúa Đài Thơm 8 (tươi) ở mốc 6.000 - 6.100; lúa OM 5451 (tươi) hiện ở mức 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) giao dịch từ 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương trong vùng, nguồn lúa đang bước vào giai đoạn cuối vụ nên lượng hàng không còn dồi dào, hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng. Ở Vĩnh Long, lượng lúa còn ít, sức mua chậm khiến giá hầu như không biến động. Tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh, thị trường lúa cũng trong trạng thái giao dịch cầm chừng, giá các loại lúa nhìn chung giữ ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam hiện duy trì ở mức 490 - 500 USD/tấn; gạo Jasmine ở mức 465 - 469 USD/tấn; trong khi gạo trắng 5% tấm dao động 376 - 380 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan ở mức 395 - 399 USD/tấn, cao hơn so với Pakistan với 356 - 360 USD/tấn,

Tại Ấn Độ giá gạo ở mức thấp hơn, dao động 342 - 346 USD/tấn. Riêng gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tiếp tục ổn định ở mức 344 - 348 USD/tấn, cho thấy nguồn cung vẫn được duy trì đều đặn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 19/4: Giá gạo thơm Việt Nam chạm mốc 500 USD/tấn

Ngày 18/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Chứng khoán phái sinh ngày 20/4: Thận trọng khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm

Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Khối ngoại đảo chiều chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) lập đỉnh mới

Chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm

Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

Khơi thông nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới Net Zero

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

(TBTCO) - Hoàn tất quá trình tái cơ cấu và chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đơn vị phân phối khí sang nhà cung cấp giải pháp năng lượng uy tín tại Việt Nam và khu vực, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế khi đóng góp trên 135 nghìn tỷ đồng cho GDP Việt Nam trong năm 2025.
Chi phí tăng cao, tạo áp lực phục hồi giá gạo

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, trước ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông đã khiến giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, trực tiếp đẩy chi phí của toàn chuỗi cung ứng lên một mặt bằng mới, từ khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến cho đến vận chuyển, qua đó tạo áp lực tăng giá gạo trong thời gian tới.
Khoa học công nghệ - chìa khóa đưa Việt Nam vào top 3 trung tâm chế biến thủy sản sâu toàn cầu

(TBTCO) - Đến năm 2045, thủy sản tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được các mục tiêu trên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố nền tảng cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
Hormuz mở lại kéo giá dầu đảo chiều, bạc COMEX tăng khoảng 7% so với tuần trước

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tuần qua ghi nhận một bước ngoặt đáng chú ý khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt vào cuối tuần, kéo theo sự đảo chiều mạnh của giá dầu và kích hoạt sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng.
Ngày 20/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/4) đồng loạt giảm sau một tuần tăng mạnh. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 17 đồng/lượng (mua vào) và 18 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,3945 USD/ounce, giảm 0,39%.
Ngày 20/4: Giá cao su trên sàn TOCOM giảm, SHFE giữ đà tăng

Giá cao su RSS3 hôm nay (20/4) trên sàn TOCOM (Tokyo) giảm, ngược lại trên sàn SHFE (Thượng Hải) tăng nhẹ. Thị trường đang chịu sức ép từ nguồn cung cải thiện, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo đột phá. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại đa số doanh nghiệp.
Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm dự trữ bắt buộc

(TBTCO) - Cơ quan quản lý vừa xử phạt tổng cộng 390 triệu đồng đối với 3 thương nhân đầu mối do không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu, đồng thời tiếp tục xác minh thêm nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trong đó có nghi vấn găm hàng.
Ngày 19/4: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

Khảo sát thị trường sáng ngày 19/4 cho thấy, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ổn định. Trên thế giới, giá bạc tuần qua hồi phục nhờ tín hiệu tích cực từ địa chính trị và kỳ vọng lãi suất Mỹ giảm, củng cố tâm lý lạc quan của thị trường.
Bài 3: Dòng tiền mặt trong nền kinh tế: Tác động nào đến điều hành chính sách tiền tệ?

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm

Quy định mới về Báo cáo tài chính nhà nước

Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030

VPBankS chốt không chia cổ tức, ra mắt công ty quản lý quỹ trong tháng 5-6/2026

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

