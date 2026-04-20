Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 20/4: Thận trọng khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm

Tùng Linh

20:30 | 20/04/2026
(TBTCO) - Sắc xanh áp đảo trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. Tuy nhiên, chênh lệch âm mở rộng, nhà đầu tư trên sàn phái sinh thận trọng hơn khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm.
Dù xuất hiện nhịp rung lắc giữa phiên sáng, thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận phiên giao dịch tích cực. Chỉ số VN30-Index đã chính thức vượt mốc tâm lý 2.000 điểm, dù diễn biến trong phiên không hoàn toàn thuận lợi. Áp lực bán gia tăng thực tế đã ngay từ đầu phiên, kéo VN30-Index có thời điểm giảm hơn 10 điểm, lùi về vùng 1.982 điểm. Tâm điểm là cổ phiếu VIC. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng quay trở lại. Giá cổ phiếu nhà Vingroup cũng đảo chiều, kéo theo diễn biến tích cực của chỉ số chung.

Kết phiên, VN30-Index tăng mạnh 20,93 điểm ( 1,05%) và đóng cửa tại 2.009,04 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức khá. Riêng nhóm VN30, giá trị giao dịch đạt trên 12.600 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, sắc xanh cũng áp đảo. Trong 5/8 hợp đồng phát sinh giao dịch trong phiên, toàn bộ đều đóng cửa tăng giá. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 1.997,9 điểm, tăng 0,5% so với phiên trước. Mức tăng khiêm tốn so với thị trường cơ sở đã mở rộng chênh lệch âm lên -11,14 điểm so với VN30-Index. Các kỳ hạn xa hơn như 41I1G6000, 41I1G9000 và 41I1GC0000 thậm chí ghi nhận mức chiết khấu sâu hơn, dao động từ -12,94 điểm đến -25,14 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm mạnh 19,4% so với phiên trước. Ba hợp đồng "trắng" giao dịch là hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 12/2026 và hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn tháng 9 và tháng 12/2026. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) của kỳ hạn tháng 5/2026 vẫn tăng lên 32.596 hợp đồng. Nhà đầu tư vẫn gia tăng vị thế nắm giữ ở một số hợp đồng.

Theo nhận định từ các chuyên gia SHS, việc chênh lệch âm mở rộng trong khi VN30-Index vượt đỉnh. Các trader đang nghiêng về chiến lược phòng ngừa rủi ro, đặc biệt khi chỉ số cơ sở tiến vào vùng kháng cự mạnh.

chứng khoán phái sinh thị trường chứng khoán Sắc xanh áp đảo Chênh lệch âm

(TBTCO) - Quý I/2026, Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận doanh thu 326 tỷ đồng, tăng 57%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 71 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.
Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%; quyết liệt triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, cải thiện CAR. Ngân hàng dự kiến giữ lại toàn bộ 13.205 tỷ đồng lợi nhuận năm 2025 để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Cùng với các kế hoạch tăng vốn còn dang dở từ năm 2023, nếu hoàn tất, vốn điều lệ BIDV có thể vượt mốc 100.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - Dư nợ cho vay margin tại SSI đã giảm quý thứ hai liên tiếp. Tuy vậy, thu nhập từ mảng dịch vụ chứng khoán vẫn là động lực tăng trưởng chính nhờ giao dịch sôi động trên thị trường.
(TBTCO) - VietABank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh 44,1% lên 508,5 tỷ đồng, hoàn thành gần 35% kế hoạch năm. Động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định và nguồn thu ngoài lãi cải thiện. Đặc biệt, chi phí dự phòng giảm sâu 86,7% so với cùng kỳ, trở thành “đòn bẩy” chính giúp lợi nhuận bứt phá.
(TBTCO) - Với vai trò cổ đông sáng lập và tham gia vận hành, VinaCapital cùng các đối tác triển khai Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh quy mô 500 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ.
VN-Index đã có tuần tăng thứ tư liên tiếp và nằm trong top các thị trường tăng điểm tích cực nhất toàn cầu. Dù vậy, đà tăng tuần qua vẫn phụ thuộc chính vào một số trụ cột lớn.
(TBTCO) - Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20% lên khoảng 40.000 tỷ đồng, gia cố vị thế “big 5” lợi nhuận; duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 35%. Lãnh đạo MB nhấn mạnh, ngân hàng tận dụng cơ hội nhận chuyển giao MBV để bứt tốc trong 3 năm tới, đồng thời dự kiến tăng vốn điều lệ lên 102.687 tỷ đồng.
(TBTCO) - PVI Holdings lên kế hoạch kinh doanh 2026 theo hướng thận trọng, với doanh thu hợp nhất khoảng 28.815 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.243 tỷ đồng; đồng thời, dự kiến chi trả cổ tức 33%, gồm 23% tiền mặt và 10% cổ phiếu giúp tăng vốn điều lệ. Lãnh đạo PVI cũng bật mí lộ trình thoái vốn của PVN sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030 sau khi "lỡ hẹn" kế hoạch trước đó.
Chứng khoán quốc tế

20/04 | +84.78 (7,126.06 +84.78 (+1.20%))
20/04 | +868.73 (49,447.43 +868.73 (+1.79%))
20/04 | +365.78 (24,468.48 +365.78 (+1.52%))
20/04 | +242.14 (23,197.74 +242.14 (+1.05%))
20/04 | -128.61 (8,705.42 -128.61 (-1.46%))
20/04 | -6.37 (1,056.20 -6.37 (-0.60%))
20/04 | +57.30 (2,776.90 +57.30 (+2.11%))
20/04 | +1.45 (18.93 +1.45 (+8.29%))
20/04 | -72.04 (10,595.59 -72.04 (-0.68%))
20/04 | -341.37 (24,360.87 -341.37 (-1.38%))
20/04 | -97.24 (8,327.89 -97.24 (-1.15%))
20/04 | -83.08 (5,974.63 -83.08 (-1.37%))
20/04 | -15.21 (1,836.02 -15.21 (-0.82%))
20/04 | -63.35 (5,508.75 -63.35 (-1.14%))
20/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
20/04 | +200.77 (26,361.07 +200.77 (+0.77%))
20/04 | -3.76 (5,004.07 -3.76 (-0.08%))
20/04 | +6.40 (8,953.30 +6.40 (+0.07%))
20/04 | +5.40 (9,174.10 +5.40 (+0.06%))
20/04 | +26.80 (78,520.30 +26.80 (+0.03%))
20/04 | -39.89 (7,594.11 -39.89 (-0.52%))
20/04 | +12.59 (1,702.30 +12.59 (+0.75%))
20/04 | +9.75 (12,915.45 +9.75 (+0.08%))
20/04 | +27.17 (6,219.09 +27.17 (+0.44%))
20/04 | +154.50 (36,958.80 +154.50 (+0.42%))
20/04 | +294.09 (34,346.29 +294.09 (+0.86%))
20/04 | +204.75 (195,938.27 +204.75 (+0.10%))
20/04 | +730.94 (69,825.94 +730.94 (+1.06%))
20/04 | -47.91 (11,429.19 -47.91 (-0.42%))
20/04 | -34,644.75 (2,889,185.25 -34,644.75 (-1.18%))
20/04 | +16.76 (4,325.79 +16.76 (+0.39%))
20/04 | -559.20 (51,813.40 -559.20 (-1.07%))
20/04 | -178.53 (7,368.88 -178.53 (-2.37%))
20/04 | +0.11 (98.21 +0.11 (+0.12%))
20/04 | -34.08 (2,775.63 -34.08 (-1.21%))
20/04 | -0.02 (135.21 -0.02 (-0.02%))
20/04 | -0.14 (117.68 -0.14 (-0.12%))
20/04 | +26.58 (4,082.13 +26.58 (+0.66%))
20/04 | +348.99 (58,824.89 +348.99 (+0.60%))
20/04 | +0.17 (62.98 +0.17 (+0.27%))
20/04 | -0.04 (71.61 -0.04 (-0.06%))