Chứng khoán phái sinh ngày 20/4: Thận trọng khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm

Dù xuất hiện nhịp rung lắc giữa phiên sáng, thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận phiên giao dịch tích cực. Chỉ số VN30-Index đã chính thức vượt mốc tâm lý 2.000 điểm, dù diễn biến trong phiên không hoàn toàn thuận lợi. Áp lực bán gia tăng thực tế đã ngay từ đầu phiên, kéo VN30-Index có thời điểm giảm hơn 10 điểm, lùi về vùng 1.982 điểm. Tâm điểm là cổ phiếu VIC. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng quay trở lại. Giá cổ phiếu nhà Vingroup cũng đảo chiều, kéo theo diễn biến tích cực của chỉ số chung.

Kết phiên, VN30-Index tăng mạnh 20,93 điểm ( 1,05%) và đóng cửa tại 2.009,04 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức khá. Riêng nhóm VN30, giá trị giao dịch đạt trên 12.600 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, sắc xanh cũng áp đảo. Trong 5/8 hợp đồng phát sinh giao dịch trong phiên, toàn bộ đều đóng cửa tăng giá. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 1.997,9 điểm, tăng 0,5% so với phiên trước. Mức tăng khiêm tốn so với thị trường cơ sở đã mở rộng chênh lệch âm lên -11,14 điểm so với VN30-Index. Các kỳ hạn xa hơn như 41I1G6000, 41I1G9000 và 41I1GC0000 thậm chí ghi nhận mức chiết khấu sâu hơn, dao động từ -12,94 điểm đến -25,14 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm mạnh 19,4% so với phiên trước. Ba hợp đồng "trắng" giao dịch là hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 12/2026 và hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn tháng 9 và tháng 12/2026. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) của kỳ hạn tháng 5/2026 vẫn tăng lên 32.596 hợp đồng. Nhà đầu tư vẫn gia tăng vị thế nắm giữ ở một số hợp đồng.

Theo nhận định từ các chuyên gia SHS, việc chênh lệch âm mở rộng trong khi VN30-Index vượt đỉnh. Các trader đang nghiêng về chiến lược phòng ngừa rủi ro, đặc biệt khi chỉ số cơ sở tiến vào vùng kháng cự mạnh.