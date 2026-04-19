Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm dự trữ bắt buộc

Ngày 19/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trong đợt đôn đốc, giám sát việc thực hiện nguồn cung và dự trữ lưu thông xăng dầu từ ngày 11 đến 31/3/2026, đơn vị đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về bảo đảm nguồn cung và duy trì mức dự trữ xăng dầu lưu thông tối thiểu, yêu cầu bắt buộc nhằm giữ ổn định thị trường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện, xác minh và xử phạt 3 thương nhân đầu mối vi phạm, trong đó có Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu Hải Dương và Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Long Petro. Các doanh nghiệp này không duy trì hoặc duy trì mức dự trữ thấp hơn mức tối thiểu theo quy định. Mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 130 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt là 390 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngoài các trường hợp đã bị xử lý, cơ quan quản lý đang tiếp tục làm việc với 5 thương nhân đầu mối khác có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mức dự trữ tối thiểu. Trong đó, có trường hợp xuất hiện dấu hiệu găm hàng, hiện đang được tập trung xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định./.