Nhiều ngân hàng hưởng lợi khi ban hành quy định mới giảm 50% dự trữ bắt buộc

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 23/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2019/TT-NHNN về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/10/2025.

Thông tư gồm 12 điều, tập trung điều chỉnh các quy định về trường hợp tổ chức tín dụng không phải thực hiện dự trữ bắt buộc và trường hợp được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo Luật Các tổ chức tín dụng. Đồng thời, một số điều khoản cũng được sửa đổi để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước theo Nghị định 26/2025/NĐ-CP.

Đáng chú ý, Thông tư quy định tổ chức tín dụng hỗ trợ quy định tại khoản 39 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mức giảm áp dụng trên tỷ lệ dự trữ bắt buộc hiện hành của từng tổ chức tín dụng và tính cho tất cả các loại tiền gửi phải dự trữ.

Việc chuyển giao bắt buộc kỳ vọng giúp các ngân hàng yếu kém xử lý lỗ lũy kế, thoát kiểm soát đặc biệt; đồng thời, tạo động lực cho ngân hàng nhận chuyển giao nhờ các ưu đãi về vốn, room tín dụng để mở rộng quy mô và thúc đẩy tái cấu trúc thành công hệ thống./.