Agribank tiên phong cho vay ưu đãi doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng ưu tiên lĩnh vực hạ tầng và công nghệ, tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển hạ tầng bền vững, Agribank tiên phong triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, với tổng quy mô lên tới 60.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi giảm đến 1,5%/năm áp dụng đến hết 31/12/2030.

Chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp mới và doanh nghiệp đang vay vốn tại Agribank (bao gồm cả Doanh nghiệp tư nhân) có nhu cầu vốn đầu tư các dự án hạ tầng, công nghệ số thuộc lĩnh vực điện, giao thông, công nghệ chiến lược được công bố theo danh mục đính kèm của Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ (danh sách đính kèm tại đây). Khách hàng có thể sử dụng nguồn vốn từ chương trình để triển khai dự án mới, mua lại dự án, hoặc bù đắp chi phí cho các dự án đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

Agribank dành 60.000 tỷ đồng triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số đến hết 31/12/2030.

Ưu đãi lớn – Lãi suất giảm đến 1,5%/năm so với lãi suất bình quân

Đây là chương trình tín dụng đặc biệt được Agribank thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn để triển khai các dự án đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số. Lãi suất cho vay giảm đến 1,5%/năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn, thời gian hưởng ưu đãi lãi suất tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân. Doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hỗ trợ lựa chọn hình thức, thời gian vay vốn linh hoạt, phù hợp với kế hoạch tài chính của từng doanh nghiệp.

Bên cạnh ưu đãi vốn tín dụng, Agribank sẽ cùng khách hàng triển khai giải pháp tài chính toàn diện, phù hợp dự án đầu tư hạ tầng, công nghệ số như dịch vụ tài khoản, thanh toán và quản lý dòng tiền (dịch vụ chi lương, thanh toán hóa đơn, đầu tư tự động…), ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ.

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế bền vững

Hưởng ứng định hướng của Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và phát triển kinh tế bền vững, Agribank triển khai chương trình này như một giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và thích ứng linh hoạt với xu thế công nghệ mới.

Trong thời gian qua, Agribank là ngân hàng tiên phong ưu tiên mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực đầu tư hạ tầng và công nghệ số – nền tảng quan trọng để nền kinh tế Việt Nam tạo đà phát triển mạnh mẽ, vươn tầm khu vực trong kỷ nguyên số hóa và hội nhập toàn cầu./.