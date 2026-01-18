Hà Nội: Duy tu hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

(TBTCO) - Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai đợt cao điểm chỉnh trang, duy tu hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó, các đơn vị quản lý, nhà thầu bảo trì đang tập trung duy tu, sửa chữa mặt đường, vỉa hè; xử lý triệt để các vị trí bong tróc, rạn nứt, lún võng nhằm bảo đảm độ êm thuận cho người và phương tiện tham gia giao thông. Song song với đó là công tác vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ vạch đường, chỉnh trang biển báo, dải phân cách, đảo giao thông và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông khác.

Cùng với việc sửa chữa hạ tầng, các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ, thu hồi băng rôn, giấy dán quảng cáo trái phép trên các công trình giao thông đường bộ, những yếu tố gây che khuất tầm nhìn, mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Duy tu đã chỉ đạo các đơn vị tập trung chỉnh trang hàng loạt tuyến đường trục chính, tuyến phố trung tâm và khu vực trọng điểm của Thủ đô như khu vực xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, hồ Hoàn Kiếm, các trung tâm thương mại, địa điểm tổ chức sự kiện và các tuyến đường phục vụ đại biểu.

Nhiều tuyến phố nội đô như Liễu Giai, Phan Đình Phùng, Kim Mã, Láng Hạ, Giảng Võ, Lê Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Giải Phóng… cùng các tuyến quốc lộ, đại lộ và đường ngoại thành như Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 1, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21B, đường Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban Duy tu cũng tổ chức sơn kẻ, điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến phố lớn như Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh, Tây Sơn, Đại Cồ Việt, Bạch Mai…; đồng thời sơn chỉnh trang cột, mặt sau biển báo, vệ sinh biển phản quang, rửa trụ và hàng rào dải phân cách nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị.

Một số hạng mục trọng điểm khác cũng được triển khai như sửa chữa, sơn lan can cầu Thanh Trì; thay thế mái cầu bộ hành An Dương; sơn gờ chắn bánh, dải phân cách trên đường vành đai 2 trên cao; sửa chữa cầu Đông Trù, cầu vượt Quốc lộ 5; cào bóc, thảm lại bê tông nhựa tại các nút giao và tuyến đường có mật độ phương tiện lớn.

Đại diện Ban Duy tu khẳng định: "Các đơn vị đang nỗ lực thi công “cuốn chiếu”, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân, phấn đấu hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".