Ngày 25/12: Giá dầu thế giới tăng giảm trái chiều

Giá dầu thế giới hôm nay (25/12) biến động trái chiều khi giới đầu tư đánh giá dữ liệu kinh tế Mỹ và căng thẳng địa chính trị, song vẫn hướng tới mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,82 USD/thùng, giảm 0,02%; giá dầu WTI ở mốc 58,52 USD/thùng, tăng 0,24%.

Giá dầu thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 25/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 61,82 USD/thùng, giảm 0,02% (tương đương giảm 0,01 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,52 USD/thùng, tăng 0,24% (tương đương tăng 0,14 USD/thùng).

Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch hôm nay, khi giới đầu tư đồng thời cân nhắc triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ và đánh giá rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Venezuela và Nga. Tuy vậy, mặt bằng giá dầu vẫn đang hướng tới mức giảm mạnh nhất trong năm kể từ 2020.

Cả hai loại dầu chuẩn là Brent và WTI đều đã phục hồi khoảng 6% kể từ ngày 16/12, thời điểm giá lao dốc xuống vùng thấp nhất trong gần 5 năm.

Dù vậy, tính chung cả năm, giá dầu Brent và WTI vẫn được dự báo giảm lần lượt khoảng 16% và 18% mức giảm sâu nhất kể từ năm 2020, thời điểm đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu dầu toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng trong bối cảnh nguồn cung được dự báo sẽ vượt cầu trong năm tới.

Ở chiều nguồn cung, các gián đoạn đối với xuất khẩu dầu của Venezuela được xem là yếu tố quan trọng nhất hỗ trợ giá dầu trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng của nhau cũng góp phần nâng đỡ thị trường, theo nhận định của Haitong Futures.

Về tồn kho, số liệu do các nguồn thị trường dẫn từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 2,39 triệu thùng trong tuần trước. Tồn kho xăng tăng thêm 1,09 triệu thùng, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 685.000 thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến công bố số liệu tồn kho chính thức vào thứ Hai tuần tới, muộn hơn thường lệ do kỳ nghỉ Giáng sinh./.