Giá xăng ngày mai dự báo có thể giảm mạnh khoảng 510 - 600 đồng/lít

Giá xăng trong nước ngày mai (25/12) được dự báo có thể giảm mạnh. Theo đó, giá xăng RON 95-III có thể giảm khoảng 600 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II giảm khoảng 510 đồng/lít. Trong khi giá các mặt hàng dầu có thể biến động trái chiều.

Giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm mạnh khoảng 510 - 600 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (25/12). Với xu hướng này, dự kiến giá xăng trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm so với kỳ điều chỉnh lần trước (18/12).

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành tuần qua chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina do Hoa Kỳ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukaina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới đảo chiều giảm. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 24/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 61,82 USD/thùng, giảm 0,40% (tương đương giảm 0,25 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 57,83 USD/thùng, giảm 0,31% (tương đương giảm 0,18 USD/thùng).

Đối với thị trường trong nước, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết sẽ biến động theo tình hình xăng dầu thế giới. Theo diễn biến thị trường hiện nay, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ tiếp tục giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng RON 95-III trong nước ngày mai dự báo có thể giảm khoảng 600 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II có thể giảm khoảng 510 đồng/lít, trong khi giá các mặt hàng dầu có thể biến động trái chiều.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tiếp tục giảm sau khi được điều chỉnh giảm vào tuần trước. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 48 phiên điều chỉnh, gồm 22 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (18/12) giá xăng đồng loạt giảm so với kỳ điều hành giá tuần trước. Trong đó, xăng E5 RON 92 có giá 19.239 đồng/lít (giảm 376 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 19.620 đồng/lít (giảm 462 đồng/lít).

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel 0.05S có giá 17.476 đồng/lít (giảm 678 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 17.937 đồng/lít (giảm 704 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 13.160 đồng/kg (giảm 233 đồng/kg)./.