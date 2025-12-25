Ngày 25/12: Giá hồ tiêu và cà phê và đồng loạt bật tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (25/12) tiếp tục bật tăng mạnh mẽ từ 2.100 - 2.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 94.500 - 95.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng đồng loạt tăng 500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 94.500 - 95.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh 2.100 - 2.500 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay tiếp tục bật tăng mạnh từ 2.100 - 2.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 94.500 - 95.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng mạnh 2.500 đồng so với ngày hôm qua, đạt mức 95.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng mạnh 2.500 đồng/kg, giao dịch ở mức 94.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 94.800 đồng/kg, tăng 2.100 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 4 USD/tấn, lên mức 3.974 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 42 USD/tấn, lên mức 3.734 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận tăng nhẹ liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2025 tăng nhẹ 1,7 cent/lb, đạt mức 348,45 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 2,0 cent/lb, đạt mức 313,0 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt mức 421,65 cent/lb, giảm nhẹ 0,95 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kì giao hàng tháng 12/2026 tăng 1,0 cent/lb, đạt mức 378,1 cent/lb.

Giá tiêu tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay đồng loạt tăng nhẹ 500 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 148.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 148.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh có giá tiêu đạt mức 148.500 đồng/kg, cũng tăng 500 đồng/kg.

Lâm Đồng và Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 150.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Đây là địa phương có giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang ở mức 6.809 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang, hiện đang giao dịch ở mức 9.146 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen Việt Nam loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.