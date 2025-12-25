Hơn nghìn căn hộ Happy Home Tràng Cát sắp chính thức mở bán

(TBTCO) - Sở Xây dựng TP. Hải Phòng vừa phát thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) tại lô đất NXH2 - Dự án NOXH Tràng Cát giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Vinhomes.

Hải Phòng là một trong những địa phương tích cực triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn thời gian vừa qua. Ảnh: Báo Hải Phòng

Công trình nằm trên địa bàn phường Tràng Cát của quận Hải An cũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (nay là phường Hải An). Diện tích khu vực lập quy hoạch dự án gần 33 ha, trong đó đất nhà ở xã hội khoảng 11 ha.

Số lượng sản phẩm dự kiến bán là 1.040 căn chung cư. Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 12/1/2026 - 12/2/2026 và dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ từ tháng 3/2026.

Trước đó, vào tháng 11, Sở Xây dựng TP.Hải Phòng đã công khai giá bán NOXH trung bình tại đây khoảng 22,7 triệu đồng/m2 thông thủy. Quy mô toàn khu gồm 3.804 căn hộ, trong đó lô đất NXH2 có 8 toà nhà, giá bán dao động 21,2 - 23,7 triệu đồng/m2.

Nhà ở xã hội Tràng Cát giai đoạn 1 còn được biết đến với tên gọi Happy Home Tràng Cát, đã được khởi công vào tháng 1/2024 với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.800 tỷ đồng. Dự án có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 10.000 người.

Quy mô xây dựng gồm 27 toà chung cư cùng 284 căn liền kề, biệt thự cao tối đa 5 tầng, các công trình thương mại dịch vụ cao 4 - 10 tầng, các công trình trường học cao 3 - 4 tầng...

Theo thống kê, ngoài dự án tiêu biểu đang triển khai như dự án Vinhomes Tràng Cát, nhiều dự án NOXH cũng được triển khai dự án NOXH Evergreen Tràng Duệ, dự án NOXH tại phường Đông Hải 2 (Hope) với quy mô 2.347 căn, hay dự án NOXH tại xã Mao Điền (Khu công nghiệp Tân Trường) với quy mô 1.338 căn.

Các nhóm dự án trên có tính chất mở, không chỉ phục vụ công nhân của một nhà máy cụ thể, mà đáp ứng nhu cầu chung của cả khu công nghiệp và người thu nhập thấp trong đô thị. Mô hình này cũng giải quyết căn cơ bài toán an cư lạc nghiệp, cho phép người lao động được sở hữu nhà ở lâu dài thay vì chỉ thuê lưu trú có thời hạn./.