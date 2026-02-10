(TBTCO) - Đoàn Cục Phòng, chống buôn lậu Hải quan Campuchia đã đến thăm, chúc Tết Chi cục Hải quan khu vực XVII (Tây Ninh), đồng thời trao đổi định hướng tăng cường hợp tác, phối hợp phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Sáng ngày 10/2/2026, tại trụ sở Chi cục Hải quan khu vực XVII (tỉnh Tây Ninh), Đoàn Cục Phòng, chống buôn lậu của Hải quan Campuchia do ông Khăn-na-ra Ê Lít, Trưởng phòng Điều tra và chống buôn lậu khu vực 6 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công chức Hải quan khu vực XVII.

Ông Nguyễn Trần Hiệu - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII (chủ trì, bên phải) tiếp Đoàn Cục Phòng, chống buôn lậu của Hải quan Campuchia. Ảnh: CHQ

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật, hữu nghị, thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng hải quan hai nước, đặc biệt tại các địa bàn giáp biên giới.

Đại diện Đoàn Cục Phòng, chống buôn lậu của Hải quan Campuchia do ông Khăn-na-ra Ê Lít gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể lãnh đạo và công chức Hải quan khu vực XVII, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới.

Phía Hải quan Campuchia đánh giá cao sự phối hợp tích cực của Hải quan khu vực XVII trong thời gian qua, góp phần kiểm soát tốt tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biên giới Tây Ninh.