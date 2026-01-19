Năm 2026: Hải quan khu vực XVII quyết liệt giữ tuyến, chặn buôn lậu từ gốc

(TBTCO) - Những kết quả nổi bật trong chống buôn lậu, phòng, chống ma túy năm 2025 đang tạo nền tảng quan trọng để Hải quan khu vực XVII bước vào năm 2026 với giải pháp mạnh hơn, siết chặt quản lý địa bàn, chủ động đánh trúng, đánh sớm các hành vi vi phạm, bảo đảm kỷ cương pháp luật và an ninh biên giới.

Siết chặt tuyến biên giới, đánh trúng các điểm nóng

Địa bàn Hải quan khu vực XVII quản lý có tuyến biên giới đường bộ dài, nhiều đường mòn, lối mở, hoạt động qua lại biên giới sôi động, tiềm ẩn nguy cơ cao về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, hàng cấm.

Hải quan khu vực XVII phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra giám sát hoạt động xuất nhập khẩu tại bến cảng. Ảnh: CTVAH

Lũy kế năm 2025, Hải quan khu vực XVII đã phát hiện, xử lý 750 vụ vi phạm, với tổng trị giá hơn 1.239 tỷ đồng. Trong đó có 3 vụ vận chuyển trái phép ma túy, 1 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 4 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả và hàng trăm vụ vi phạm hành chính khác.

Lãnh đạo Hải quan khu vực XVII cho hay, trong bối cảnh nêu trên, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các khu vực trọng điểm, phối hợp thường xuyên với lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ việc nổi bật, tính chất nghiêm trọng.

Điển hình, ngày 6/6/2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép ma túy với tổng trọng lượng khoảng 1,97 kg. Toàn bộ tang vật, đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tiếp đó, ngày 20/7/2025, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng Hải quan phối hợp Công an và Biên phòng tiếp tục phát hiện vụ vận chuyển ma túy với trọng lượng 195,3598 g hỗn hợp Ketamin và MDMA. Trước đó và sau đó, nhiều vụ việc khác liên quan đến ma túy cũng được phát hiện trên địa bàn cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Xa Mát, cho thấy tính chất phức tạp, manh động của loại tội phạm này.

Không chỉ ma túy, hoạt động buôn lậu hàng cấm, hàng tiêu dùng cũng được kiểm soát chặt. Ngày 21/9/2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu và khoảng 11 kg pháo nổ. Ngày 29/10/2025, tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, lực lượng Hải quan phối hợp Biên phòng phát hiện 3 đối tượng mang theo 290 triệu đồng nhưng không khai báo hải quan, qua đó xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đáng chú ý, ngày 13/12/2025, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng Hải quan phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép thuốc lá có chứa chất bột nghi là ma túy, cùng nhiều gói nghi là chất cấm, tiếp tục cho thấy thủ đoạn cất giấu ngày càng tinh vi, phức tạp.

Công tác xử lý vi phạm đạt hiệu quả cao với 728 vụ phạt tiền, số thu hơn 7,4 tỷ đồng; 13 vụ ấn định thuế, số tiền hơn 7 tỷ đồng. Tổng số thu nộp ngân sách từ xử lý vi phạm đạt trên 14,5 tỷ đồng.

Thách thức và giải pháp cho năm 2026

Bước sang năm 2026, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ và chính sách thông thoáng.

Trước yêu cầu đó, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Hải quan khu vực XVII cho hay, đơn vị xác định tiếp tục tăng cường thu thập, phân tích thông tin, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế, đặc biệt với Hải quan Campuchia.

Công tác kiểm tra sau thông quan sẽ được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với đánh giá tuân thủ doanh nghiệp, hạn chế chồng chéo, đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ tiếp tục được xác định là giải pháp then chốt.

Được biết, năm 2025, cùng với với chống buôn lậu, công tác kiểm tra sau thông quan tiếp tục được triển khai bài bản đi vào chiều sâu.

Năm 2025, Chi cục đã ban hành 35 quyết định kiểm tra, hoàn thành 32 cuộc, đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm tra, nhiều doanh nghiệp bị phát hiện sai phạm về quản lý nguyên liệu gia công, khai sai tên hàng, lập báo cáo quyết toán chưa đúng, cung cấp chứng từ chưa chính xác khi đề nghị cấp C/O. Tổng số thu nộp ngân sách từ kiểm tra sau thông quan đạt 10,6 tỷ đồng, vượt 168,5% chỉ tiêu phấn đấu, khẳng định vai trò quan trọng của công tác này trong phòng ngừa gian lận thương mại, bảo đảm tuân thủ pháp luật./.