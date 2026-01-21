Hải quan khu vực XVII: Cải cách mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Bằng việc đẩy mạnh cải cách, thực hiện hải quan số, hải quan thông minh, tạo thuận lợi thương mại, Chi cục Hải quan khu vực XVII ngày càng gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển ổn định, bền vững.

Thu ngân sách vượt 30% chỉ tiêu

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII Nguyễn Trần Hiệu cho hay, năm 2025, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt, thu ngân sách vượt 30% chỉ tiêu được giao, trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, đáp ứng việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Năm 2025 là năm đầu tiên Chi cục Hải quan khu vực XVII vận hành đầy đủ theo mô hình tổ chức mới sau sáp nhập. Trong bối cảnh yêu cầu quản lý ngày càng cao, địa bàn rộng, lưu lượng hàng hóa, phương tiện và doanh nghiệp tăng nhanh, Chi cục đã chủ động kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cơ cấu tổ chức được sắp xếp lại với 15 đơn vị trực thuộc, gồm các phòng, đội chuyên môn và hệ thống hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu tại các địa bàn trọng điểm. Đây là nền tảng quan trọng giúp đơn vị vừa bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn.

Cán bộ Hải quan khu vực XVII thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Cùng với tinh gọn tổ chức bộ máy, Chi cục Hải quan khu vực XVII xác định cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số là khâu đột phá. Năm 2025, hàng loạt giải pháp hiện đại hóa đã được triển khai đồng bộ, bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Kết quả nổi bật là 100% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế, lệ phí bằng phương thức điện tử; trên 90% hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến; 100% hồ sơ phát sinh xử lý trên môi trường số. Các chỉ số nghiệp vụ quan trọng như phân công kiểm tra hồ sơ tự động đạt trên 93%, khai thác trực tuyến kết quả kiểm tra chuyên ngành đạt trên 90%, e-C/O mẫu D đạt trên 80%, một cửa quốc gia đường biển đạt 100%.

Nhờ đó, thời gian thông quan tiếp tục được rút ngắn, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp giảm đáng kể, mức độ minh bạch và khả năng dự báo trong hoạt động xuất nhập khẩu được nâng lên. Công tác đối thoại, tham vấn, hỗ trợ doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh với 11 hội nghị đối thoại Hải quan - doanh nghiệp trong năm, góp phần kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Đóng góp quan trọng cho ngân sách và phát triển kinh tế địa phương Ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cùng những kết quả đạt được trong năm 2025 của Chi cục Hải quan khu vực XVII. Trong bối cảnh nhiều nguồn thu nội địa gặp khó khăn, ngành Hải quan vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng thu cao, ổn định và bền vững, đóng góp quan trọng cho ngân sách và phát triển kinh tế địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, tạo môi trường thương mại lành mạnh, bền vững...

Ghi nhận những nỗ lực của cơ quan hải quan, ông Yu Feng Gang - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dệt sợi Louvre đánh giá, mối quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và hải quan ngày càng gắn kết hiệu quả thông qua chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Chương trình này rất hữu ích với doanh nghiệp, bởi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, tuân thủ pháp luật hải quan là yếu tố cốt lõi bảo đảm phát triển bền vững. Theo ông, việc tham gia chương trình giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan hải quan, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ ngay từ khâu nội bộ.

Thông qua cơ chế hợp tác minh bạch, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn của Chi cục Hải quan khu vực XVII, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện quy trình quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm thủ tục hải quan. Qua đó, quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp được củng cố theo hướng thực chất, góp phần tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển ổn định, bền vững.

Với nỗ lực cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực XVII đã thông quan hàng hóa cho hơn 5.130 doanh nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 34 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2024.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đạt 7.632 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024, vượt 30,47% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và vượt hơn 10% so với chỉ tiêu Cục Hải quan giao. Cơ cấu nguồn thu cho thấy sự phục hồi rõ nét của hoạt động nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Nhiều nhóm hàng mang lại nguồn thu lớn như máy móc thiết bị, chất dẻo nguyên liệu, kim loại màu, sắt thép, phản ánh nhu cầu mở rộng sản xuất, đơn hàng của doanh nghiệp trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm

Đề cập nhiệm vụ năm 2026, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVII cho hay, đơn vị xác định, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục biến động khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Trong nước, yêu cầu tăng trưởng cao hơn, phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo đặt ra áp lực lớn cho công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Để đáp ứng nhiệm vụ được giao, xác định cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là trụ cột, Chi cục Hải quan khu vực XVII đặt mục tiêu đẩy mạnh đơn giản hóa quy trình, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục trên môi trường số.

Cùng với việc duy trì ổn định các hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi, Chi cục sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, giám sát điện tử, kiểm tra sau thông quan. Việc áp dụng khoa học công nghệ và trang thiết bị hiện đại được xác định là giải pháp then chốt để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu lực quản lý.

Chi cục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 7.465 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026. Để đạt mục tiêu này, đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch thu chi tiết theo từng đơn vị, từng sắc thuế, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có số thu lớn. Các giải pháp chống thất thu tiếp tục được triển khai đồng bộ, trọng tâm là quản lý trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, ưu đãi đầu tư; tăng cường kiểm tra sau thông quan, kiểm tra hoàn thuế, thu hồi nợ thuế...