Hải quan khu vực XVII đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp đáp ứng chính quyền 2 cấp

(TBTCO) - Hải quan khu vực XVII đang vào cuộc triển khai tổ chức bộ máy theo Quyết định 2019/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, đảm bảo thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp, đáp ứng hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn quản lý tại Tây Ninh.

Cán bộ Hải quan khu vực XVII kiểm tra xuất xứ hàng hóa. Ảnh: CTV

Nhanh chóng ổn định tổ chức, không để gián đoạn hoạt động xuất, nhập khẩu

Những ngày đầu tháng 7/2025, Chi cục Hải quan XVII đang khẩn trương triển khai các công việc ổn định tổ chức theo chỉ đạo tại Quyết định 2019/QĐ-BTC (ngày 11/6/2025) của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 382/QĐ-BTC (ngày 26/2/2025) quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó phân định địa bàn quản lý, trụ sở của 20 hải quan khu vực.

Trao đổi với phóng viên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII Nguyễn Trần Hiệu cho biết, theo Quyết định 382/QĐ-BTC địa bàn quản lý của đơn vị gồm 3 tỉnh: Long An, Bến Tre, Tiền Giang. Nay thực hiện Quyết định 2019/QĐ-BTC, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu tại địa bàn tỉnh Tây Ninh (sau khi sáp nhập Long An và Tây Ninh).

Trên thực tế, thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan, để bộ máy hoạt động ổn định từ ngày 1/7/2025 theo mô hình mới, từ trước đó Hải quan khu vực XVII đã triển khai thành lập tổ thường trực để giải quyết vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện theo mô hình tổ chức bộ máy mới tại đơn vị. Thực hiện bàn giao trụ sở và tài sản công hiện có của các chi cục hải quan khu vực có liên quan để vận hành theo tổ chức bộ máy mới phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và của Bộ Tài chính.

Thừa ủy quyền của Cục trưởng Cục Hải quan, đơn vị tổ chức bổ nhiệm và phân công cho cán bộ, công chức…Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tác nghiệp, tránh việc di chuyển nhiều từ nơi ở đến nơi công tác, đơn vị cũng tính đến việc ổn định nơi làm việc, chỗ sinh hoạt theo tinh thần của Bộ Tài chính và Cục Hải quan chỉ đạo.

“Với sự nỗ lực vượt bậc, hiện nay bộ máy mới đã đi vào hoạt động, phục vụ doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu thông suốt, không bị gián đoạn” - ông Nguyễn Trần Hiệu nói.

Chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Đề cập đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện nay, đại diện Hải quan khu vực XVII cho hay, 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, hướng tới xây dựng hải quan chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả. Tổ chức hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp năm 2025 với tinh thần trách nhiệm cầu thị tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển. Sự kiện có sự tham dự của hơn 70 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho hơn 2.600 doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan khu vực XVII. Những nỗ lực này đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn quản lý.

Hoạt động hải quan phù hợp với địa bàn hành chính các tỉnh, thành phố mới Tại kế hoạch triển khai Quyết định 2019/QĐ-BTC, Cục trưởng Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị sắp xếp bộ máy tổ chức cơ quan hải quan mới đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, không để trống địa bàn, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với địa bàn hành chính các tỉnh, thành phố mới.

6 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp hoạt động theo mô hình mới theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan, đơn vị tiếp tục đảm bảo thông quan hàng hóa không để ảnh hướng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp. Kết quả, đơn vị đã làm thủ tục cho xuất, nhập khẩu cho hơn 2.078 doanh nghiệp, tăng 8,7% so với cùng kỳ, kim ngạch hàng hóa đạt 11,10 tỷ USD, tăng 13%. Số thu ngân sách đạt 2.266 tỷ đồng, đạt 49,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 41,2% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Nguyên nhân số thu nộp ngân sách nhà nước tăng là do các giải pháp tạo thuận lợi, đơn giản thủ tục hành chính của cơ quan hải quan phát hay hiệu quả, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có cải thiện hơn so với tháng trước, hoạt động nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiều hơn; doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu để sản xuất tăng.

Về mục tiêu 6 tháng cuối năm 2025, Hải quan khu vực XVII cho biết, đơn vị xác định tình hình thế giới đang đối mặt với nhiều căng thẳng và biến động đáng lo ngại, đặc biệt tại Trung Đông, châu Âu và châu Phi như khủng hoảng hạt nhân và leo thang quân sự, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng nhân đạo, khủng hoảng kinh tế,… ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Áp lực từ thuế quan của Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường xuất, nhập khẩu trong nước. Việt Nam đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào thương mại với Mỹ và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp nội địa để tăng cường khả năng cạnh tranh.

Trước những khó khăn và thách thức, đơn vị tiếp tục luôn bám sát kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên; triển khai giải pháp thiết thực nhằm tạo thuận lợi thương mại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo công tác quản lý hải quan; phấn đấu hoàn toàn diện nhiệm vụ được giao, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Hải quan khu vực XVII cam kết luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất, nhập khẩu. Theo đó, đơn vị sẽ triển khai 5 hành động cụ thể để hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, đó là: tăng cường kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm công chức có hành vi vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và thủ tục hành chính, không gây thêm thủ tục phiền hà; giải quyết thủ tục hải quan minh bạch, công tâm, luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp; xử lý khó khăn, vướng mắc kịp thời, không né tránh trách nhiệm, không kéo dài thời gian xử lý; nâng cao trách nhiệm và năng lực công chức, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.