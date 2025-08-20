Ngày 20/8: Giá bạc thế giới giảm mạnh

|Sáng 20/8, giá bạc giao ngay dừng tại mốc 37,380 USD/oune. Ảnh minh họa
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc Phú Quý (Hà Nội) ở mức 1.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.503.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 19/8.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.210.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.244.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 19/8.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức cũng xu hướng tăng, hiện niêm yết ở mức 1.212.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.249.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 19/8.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 20/8/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.210.000
|
1.244.000
|
1.212.000
|
1.249.000
|
|
1 kg
|
32.262.000
|
33.160.000
|
32.314.000
|
33.311.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.218.000
|
1.251.000
|
1.219.000
|
1.257.000
|
|
1 kg
|
32.468.000
|
33.372.000
|
32.510.000
|
33.523.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/8/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.458.000
|
1.503.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
38.879.903
|
40.079.900
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:09:23 sáng 20/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 37,380 USD/oune, giảm 0,707 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 19/8.
Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,01 USD/ounce; tăng 0,02 USD so với sáng 19/8.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 984.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 990.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 16.000 đồng/oune ở chiều mua và 16.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 19/8.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:09:23 sáng 20/8/2025