Ngày 20/8: Giá bạc thế giới giảm mạnh

Tiếp theo đà giảm của phiên trước, sáng nay giá bạc thế giới tiếp tục chiều hướng suy giảm thêm. Trong nước, giá giảm nhẹ tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), nhích tăng tại các địa phương khác.

Sáng 20/8, giá bạc giao ngay dừng tại mốc 37,380 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc Phú Quý (Hà Nội) ở mức 1.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.503.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.210.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.244.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức cũng xu hướng tăng, hiện niêm yết ở mức 1.212.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.249.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 20/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.210.000 1.244.000 1.212.000 1.249.000 1 kg 32.262.000 33.160.000 32.314.000 33.311.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.218.000 1.251.000 1.219.000 1.257.000 1 kg 32.468.000 33.372.000 32.510.000 33.523.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.458.000 1.503.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 38.879.903 40.079.900

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:09:23 sáng 20/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 37,380 USD/oune, giảm 0,707 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,01 USD/ounce; tăng 0,02 USD so với sáng 19/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 984.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 990.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 16.000 đồng/oune ở chiều mua và 16.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:09:23 sáng 20/8/2025