Ngày 20/8: Giá bạc thế giới giảm mạnh
Sáng 20/8, giá bạc giao ngay dừng tại mốc 37,380 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 20/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc Phú Quý (Hà Nội) ở mức 1.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.503.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.210.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.244.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức cũng xu hướng tăng, hiện niêm yết ở mức 1.212.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.249.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 20/8/2025

Loại bạc

Đơn vị

Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.210.000

1.244.000

1.212.000

1.249.000

1 kg

32.262.000

33.160.000

32.314.000

33.311.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.218.000

1.251.000

1.219.000

1.257.000

1 kg

32.468.000

33.372.000

32.510.000

33.523.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/8/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.458.000

1.503.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

38.879.903

40.079.900

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:09:23 sáng 20/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 37,380 USD/oune, giảm 0,707 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,01 USD/ounce; tăng 0,02 USD so với sáng 19/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 984.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 990.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 16.000 đồng/oune ở chiều mua và 16.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 19/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:09:23 sáng 20/8/2025

