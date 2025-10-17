Ngày 17/10: Giá thép, quặng sắt đồng loạt giảm

Giá thép, quặng sắt Trung Quốc đồng loạt giảm trước tình trạng tồn kho tăng, nhu cầu yếu và lo dư thừa nguồn cung. Trong nước, giá thép xây dựng vẫn ở mức cũ, không thay đổi so với các phiên trước.

Sáng16/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Thượng Hải về mức 2.971 nhân dân tệ/tấn

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 16/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Thượng Hải về mức 2.971 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,54% (16 nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,94% (7,5 nhân dân tệ) về mức 790,5 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,19 USD về mức 105 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai thép thanh tại Trung Quốc tiếp tục đi xuống khi lượng tồn kho ngày càng tăng làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu mới từ hãng tư vấn Mysteel để có thêm thông tin về xu hướng của ngành, trong bối cảnh hoạt động xây dựng trì trệ tiếp tục kìm hãm nhu cầu tiêu thụ thép, theo Reuters.

Cùng lúc đó, Bắc Kinh siết chặt kiểm soát năng lực sản xuất thép mới nhằm giải quyết tình trạng dư thừa kéo dài và giá yếu. Thép và quặng sắt vẫn là trọng tâm trong chiến dịch, khi đà suy thoái của lĩnh vực bất động sản kéo dài tiếp tục làm giảm tiêu thụ và gia tăng cạnh tranh giữa các nhà máy luyện thép.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã công bố kế hoạch cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu thép miễn thuế và tăng gấp đôi thuế đối với lượng thép vượt hạn ngạch, từ 25% lên 50%, gây thêm áp lực cho thị trường toàn cầu.

Trên thị trường quặng sắt, giá hợp đồng tương lai tại Đại Liên tiếp tục giảm, chạm mức thấp nhất trong hơn 6 tuần vào ngày 16/10, do lượng tồn kho thép tại Trung Quốc tiếp tục tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép.

Cụ thể, hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 trên Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm 0,83% xuống còn 774 nhân dân tệ/tấn (tương đương 108,65 USD/tấn), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2/9 là 769,5 nhân dân tệ.

Trên sàn Singapore, hợp đồng quặng sắt giao tháng 11/2025 chỉ giảm nhẹ nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, giúp hạn chế phần nào đà giảm. Trước đó, hợp đồng này đã chạm mức thấp nhất trong gần một tuần là 103,6 USD/tấn vào ngày 15/10.

Bên cạnh đó, đồng USD yếu hơn (chỉ số DXY giảm) khiến hàng hóa định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, hỗ trợ phần nào giá quặng.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 08:30 sáng 17/10, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.