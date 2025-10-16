Giá xăng trong nước hôm nay (16/10) được dự báo có thể đảo chiều tăng 0,9 - 1,5% so với kỳ điều hành trước đó, Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 172 đồng lên mức 19.302 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể tăng 296 đồng lên mức 20.016 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm 0,6% về mức 18.488 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 0,9% về mức 14.667 đồng/kg.

Giá xăng RON 95-III chiều nay có thể tăng khoảng 296 đồng/lít. Ảnh: P.C

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 9/10.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.138 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít, giá bán ra 19.729 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, giá bán ra 18.604 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, giá bán ra 18.434 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 562 đồng/kg, giá bán 14.808 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 2/10/2025 và kỳ điều hành ngày 9/10/2025 là: 76,138 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,578 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%); 78,322 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,366 USD/thùng, tương đương giảm 2,93%); 86,298 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,088 USD/thùng, tương đương giảm 3,45%); 87,660 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 2,308 USD/thùng, tương đương giảm 2,57%); 392,696 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 19,100 USD/tấn, tương đương giảm 4,64%).

Giá dầu thế giới tăng

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều tăng nhẹ do chịu tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và dự báo dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,07 USD/thùng, giảm 0,51% (tương đương giảm 0,32 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 58,44 USD/thùng, giảm 0,44% (tương đương giảm 0,26 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu thế giới đã phục hồi trong phiên giao dịch hôm nay sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng ở phiên trước đó. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, cùng với dự báo mới từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về khả năng dư cung vào năm 2026.

Theo các chuyên gia, giá dầu hiện chịu tác động mạnh từ diễn biến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Căng thẳng đã bùng phát trở lại khi Washington và Bắc Kinh đồng loạt áp thêm phí cảng đối với tàu chở hàng qua lại giữa hai nước - động thái có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi vận tải toàn cầu và ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển dầu chủ chốt.

Theo báo cáo mới nhất của IEA, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng/ngày trong năm tới, do các nước trong và ngoài OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức thấp. Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý đến số liệu tồn kho dầu của Mỹ để đánh giá triển vọng nhu cầu nội địa.

Những biến động trái chiều này cho thấy thị trường dầu đang ở giai đoạn nhạy cảm, vừa chịu sức ép từ nguy cơ dư cung, vừa bị chi phối bởi các yếu tố địa chính trị và thương mại. Trong bối cảnh đó, mọi tín hiệu mới từ các cuộc đàm phán Mỹ - Trung hay từ chính sách sản lượng của OPEC+ đều có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ đối với xu hướng giá năng lượng toàn cầu trong thời gian tới./.