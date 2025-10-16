Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ kịp thời người nộp thuế bị thiệt hại do bão lũ

(TBTCO) - Để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế khôi phục sản xuất, kinh doanh, Thuế tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương triển khai nhiều chính sách hỗ trợ miễn, giảm, gia hạn thuế... nhằm giúp người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh sau mưa bão.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân, bị tổn thất thiệt hại sau bão. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết về chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị thiệt hại.

Cán bộ thuế hướng dẫn hộ kinh doanh thủ tục kê khai tài sản thiệt hại để miễn, giảm, gia hạn thuế. Ảnh: CTV.

Theo thống kê sơ bộ, tại các chợ trung tâm có 1.171 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua, chủ yếu ở chợ Xanh, chợ Trung tâm… thuộc phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Không chỉ tổn thất về tài sản, hàng hóa, các hộ kinh doanh này hiện còn đối diện với nguy cơ khó phục hồi do thiếu nguồn lực tài chính. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh mà còn gây tác động tiêu cực đến việc làm của người lao động và nguồn thu ngân sách của địa phương.

Tại Thuế Cơ sở 1, cán bộ thuế tích cực hướng dẫn người nộp thuế kê khai, nộp hồ sơ thống kê thiệt hại để được miễn giảm thuế. Mặc dù, được cán bộ thuế hướng dẫn chi tiết, song đa số người nộp thuế đang gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thống kê thiệt hại, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, nhanh chóng của các cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện các thủ tục cần thiết hỗ trợ chính sách thuế kịp thời đến người dân.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi sau thiên tai là một quá trình dài hạn. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương trao đổi, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ thuế đối với những trường hợp người nộp thuế bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão lũ. Cán bộ thuế tiếp tục đồng hành với người nộp thuế, không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn hiện tại mà còn hỗ trợ trong việc ứng phó tốt hơn với những rủi ro, thiên tai… đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện nay, các hộ kinh doanh đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh ô quầy, cửa hàng, lau chùi giày dép, lau rửa, đóng mới các tủ kính, sửa chữa lại cửa hàng mất rất nhiều thời gian. Do vậy, nhiều hộ kinh doanh cũng chưa biết lúc nào mới có thể kinh doanh trở lại các loại mặt hàng: Kim khí, giày dép, quần áo… tại Chợ Trung tâm.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 trao đổi với cán bộ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Cao Bằng về chính sách hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai.

Mới đây, Cục Thuế đã có hướng dẫn các địa phương về giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất với các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi 2 cơn bão số 10 và 11.

Theo đó, doanh nghiệp được miễn toàn bộ thuế đất phi nông nghiệp nếu đất và nhà trên đất bị thiệt hại hơn 50% giá tính thuế. Trường hợp bị thiệt hại khoảng 20 - 50%, được giảm một nửa thuế này. Doanh nghiệp cũng được miễn toàn bộ tiền thuê đất hằng năm để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi mức tổn thất 40% trở lên…