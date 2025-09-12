(TBTCO) - Chiều 10/9, Thuế tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025).

Tới dự lễ kỷ niệm có bà Hà Nhật Lệ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng; ông Trịnh Trường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và nguyên lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng qua các thời kỳ.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển ngành Thuế Việt Nam và 35 năm từ khi thành lập Thuế tỉnh Cao Bằng. Đây là một hành trình lịch sử hào hùng, là hành trang cho thế hệ công chức ngành Thuế hôm nay tiếp bước các thế hệ đi trước phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, viết tiếp những trang sử tự hào của ngành Thuế trong kỷ nguyên mới.

Ông Trịnh Trường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: CTV.

Năm 2025, trong điều kiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Thuế tỉnh Cao Bằng ổn định tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách. Tính đến ngày 10/9/2025, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 1.377 tỷ đồng, hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh (bằng 107,1% dự toán pháp lệnh, bằng 98,4% dự toán HĐND, UBND tỉnh, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Trường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Thuế tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong những năm gần đây.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, bà Hà Nhật Lệ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách.

Theo ông Huy, Thuế tỉnh Cao Bằng đã không ngừng đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Ông Huy đề nghị, Thuế tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương quản lý chặt chẽ và khai thác các nguồn thu còn dư địa lớn, chống thất thu ngân sách, đặc biệt là đối với các lĩnh vực thương mại điện tử, kinh tế số, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hằng năm được giao.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, đồng hành, hỗ trợ, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

“Với truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành Thuế Việt Nam, cùng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, Thuế tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục phát huy thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới” - ông Trịnh Trường Huy nhấn mạnh.