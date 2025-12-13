Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu chủ lực của ngành hóa chất

(TBTCO) - Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú khẳng định quyết tâm của Tập đoàn trong việc phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu phát triển của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Vinachem sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và tập trung tháo gỡ mọi vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Viện phát triển đúng với vai trò là trung tâm nghiên cứu chủ lực, góp phần nâng cao vị thế khoa học và công nghệ của toàn ngành công nghiệp hóa chất.

Năng lực nghiên cứu phân tích hóa công nghiệp dẫn đầu trong nước

Ngày 12/12/2025, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Nguyễn Hữu Tú đã có buổi làm việc với Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam tại Hà Nội. Trong chương trình làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú cùng đoàn công tác đã tham quan Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Tại đây, ông ghi nhận và đánh giá cao năng lực chuyên môn, hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại, cũng như tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học trong việc phát triển các sản phẩm và công nghệ ứng dụng thực tiễn.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú khẳng định quyết tâm của Vinachem trong việc phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Tập đoàn sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và tập trung tháo gỡ mọi vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Viện phát triển đúng với vai trò là trung tâm nghiên cứu chủ lực, góp phần nâng cao vị thế khoa học và công nghệ của toàn ngành công nghiệp hóa chất, khẳng định cam kết của Tập đoàn trong thực hiện định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về việc nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt với các đơn vị có chức năng R&D trọng yếu như Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú yêu cầu Viện mạnh dạn đề xuất những nhu cầu về nguồn lực, cơ chế để thực hiện tốt nhiệm vụ này; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng gắn với nhu cầu của doanh nghiệp trong Tập đoàn, tăng cường đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu đột phá khoa học - công nghệ giai đoạn tới.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại buổi làm việc

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Institute of Industrial Chemistry - VIIC) là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), với truyền thống 70 năm hình thành và phát triển. Trên cơ sở định hướng tái cơ cấu theo Quyết định 1265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Viện tiếp tục được xác định là đơn vị sự nghiệp trọng yếu, đóng vai trò trung tâm R&D chủ lực của ngành hóa chất.

Hiện nay, Viện triển khai đa dạng hoạt động chuyên môn trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, đào tạo sau đại học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật. Các nhóm chức năng chính của Viện bao gồm: nghiên cứu và triển khai công nghệ trong lĩnh vực hóa học, môi trường; tư vấn và dịch vụ khoa học kỹ thuật; hợp tác sản xuất thử nghiệm - phát triển sản phẩm mới; đào tạo cán bộ khoa học trình độ cao; giám định, phân tích, đánh giá môi trường và hợp tác quốc tế.

Viện hiện có 5 phòng chức năng thuộc khối nghiệp vụ và 15 đơn vị chuyên môn thuộc khối nghiên cứu triển khai và kinh doanh dịch vụ, với tổng số gần 260 cán bộ, công nhân viên. Trong đó có 1 giáo sư, 2 phó giáo sư, 23 tiến sĩ và 55 thạc sĩ, tạo nên đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ mạnh, có năng lực nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia, đáp ứng toàn diện các hoạt động nghiên cứu, triển khai và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hóa chất.

Trong quá trình hoạt động, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và các nhà khoa học của Viện đã được trao tặng nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý. Tập thể Viện đã vinh dự được Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương cao quý qua các thời kỳ: Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2010), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2005), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2000 và 2015), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1995), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1960 và 1990); Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

Cá nhân GS.TS. Vũ Thị Thu Hà, một trong những nhà khoa học tiêu biểu của Viện, được trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia, ghi nhận những thành tựu nổi bật của nữ trí thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Bên cạnh đó, Viện và các cán bộ nghiên cứu của Viện cũng nhiều lần được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotec) với các công trình có tính ứng dụng cao, đóng góp thiết thực cho sản xuất và đời sống.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú cùng đoàn công tác tham quan Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Với năng lực phòng thí nghiệm hiện đại, đội ngũ cán bộ trình độ cao và mô hình tổ chức gắn kết giữa nghiên cứu - sản xuất - dịch vụ, Viện có tiềm năng lớn để trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, đầu tàu khoa học công nghệ cho ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Viện còn cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ có uy tín, đặc biệt là Phòng Thử nghiệm Hóa chất và Vật liệu - VILAS 067, hiện dẫn đầu trong nước về phân tích dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu công nghiệp và hàng không. Các dịch vụ đánh giá môi trường, tư vấn an toàn hóa chất, kiểm định chất lượng sản phẩm... cũng đang được mở rộng, đóng góp quan trọng vào thương hiệu khoa học của Viện và Tập đoàn.

Phát huy tri thức ngành hóa, dẫn dắt đổi mới sáng tạo

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam bước sang năm 2026 với một vị thế mới và kỳ vọng lớn từ Tập đoàn. Buổi làm việc giữa lãnh đạo Vinachem và Viện không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc, mà còn khẳng định quyết tâm đồng lòng trong định hướng đưa Viện trở thành trung tâm R&D chủ lực, đóng vai trò dẫn dắt đổi mới khoa học công nghệ trong toàn ngành hóa chất. Bên cạnh đó, Viện còn hướng tới tham gia xây dựng chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Tập đoàn.

Phát huy truyền thống 70 năm, nền tảng tri thức tích lũy và đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, Viện được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, vươn lên trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, trung tâm tư vấn chiến lược và hoạch định chính sách khoa học - công nghệ cho ngành hóa chất Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở vai trò nghiên cứu, Viện sẽ là cầu nối tri thức quan trọng, thúc đẩy sự gắn kết nội tại giữa các đơn vị trong Tập đoàn thông qua các chuỗi giá trị công nghệ. Kiến thức và sáng tạo - những tài sản cốt lõi của Viện - sẽ trở thành mắt xích kết nối, đồng thời là "áo giáp mềm" bảo vệ, nâng tầm năng lực cạnh tranh và định hình tương lai phát triển bền vững của ngành công nghiệp hóa chất nước nhà trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi xanh toàn cầu.