Người trẻ rút ngắn khoảng cách kỹ năng ngân hàng với TWings Academy

(TBTCO) - Trong bối cảnh ngành ngân hàng chuyển đổi mạnh mẽ và yêu cầu cao hơn về năng lực thực chiến, TWings Academy đang trở thành điểm tựa giúp người trẻ rút ngắn khoảng cách kỹ năng khi bước vào nghề.

Sau một năm hoạt động, mô hình đào tạo thực chiến của học viện ghi nhận hiệu quả rõ rệt khi 100% học viên hoàn thành khóa học đã được tiếp nhận vào làm việc tại các ngân hàng.

Trải nghiệm thật, kết quả chất

TWings Academy ra đời với tầm nhìn trở thành cầu nối uy tín giữa nguồn nhân lực chất lượng và các ngân hàng, doanh nghiệp tài chính hàng đầu. Học viện đào tạo thực chiến này tập trung đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt ở mảng Quan hệ Khách hàng. Đây là vị trí có nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng đòi hỏi kỹ năng thực chiến mà sinh viên đại học thường thiếu và yếu.

Với phương châm “Thực học - Thực chiến - Thực tiễn”, Twings Academy áp dụng mô hình Blended Learning kết hợp lý thuyết trực tuyến và đào tạo trực tiếp tại các ngân hàng đối tác, giúp học viên nắm vững kiến thức nền tảng đồng thời tiếp cận nghiệp vụ thực tế ngay trong quá trình học.

Trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, TWings Academy đã triển khai ba khóa đào tạo gồm: Quan hệ Khách hàng Cơ bản, Quan hệ Khách hàng Cá nhân và Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp và thu hút nhiều học viên đến từ các trường đại học. Các khóa học do đội ngũ mentor là lãnh đạo cấp cao từ MSB đảm trách, tập trung vào kỹ năng khai thác nhu cầu, đánh giá hồ sơ, xử lý tình huống và quy trình phục vụ khách hàng.

Học viên Twings Academy hào hứng thảo luận trong các buổi học.

Là một trong những học viên của khóa đầu tiên, Đặng Thị Vân Anh, hiện đang công tác tại MSB Cầu Giấy, cho biết: “Khóa học tại TWings Academy mang đến kiến thức chuyên sâu và rất thực tế. Mentor và các anh chị hướng dẫn tận tình, giúp em hiểu nghiệp vụ và cách ứng xử với khách hàng trong môi trường làm việc thực”.

Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Vân Anh hiện đang làm việc tại MSB Hà Nội chia sẻ: “Học xong bạn sẽ bị nghiện - nghiện case study, nghiện mentor, nghiện vibe lớp học. Vừa có kiến thức nền tảng, vừa được thực hành trực tiếp lại còn được cầm tiền mang về nữa thì còn gì bằng”.

Nhiều học viên khác cũng đánh giá chương trình có tính ứng dụng cao, bám sát yêu cầu nghề nghiệp. Các buổi huấn luyện về giao tiếp, tư duy phân tích, quản lý danh mục và xử lý tình huống phức tạp trở thành nền tảng quan trọng giúp họ tự tin ngay từ những ngày đầu đi làm.

Đáng chú ý, 100% học viên hoàn thành khóa học đều nhận được lời mời làm việc tại các Chi nhánh, phòng giao dịch của MSB, cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình đào tạo. Đồng thời, chính sách hỗ trợ thu nhập trong thời gian thực tập giúp học viên giảm áp lực tài chính và duy trì động lực học tập bền vững.

Xây cầu nối từ giảng đường tới ngân hàng

Song song hoạt động đào tạo, chuỗi hội thảo với đa dạng chủ đề được tổ chức tại các trường đại học đã giúp sinh viên tiếp cận góc nhìn thực tế về hoạt động vận hành trong ngân hàng hiện đại, cách thức xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp nơi công sở… - những nội dung mà giảng đường khó có thể cung cấp đầy đủ. Qua đó, sinh viên có thể định hình sớm lộ trình nghề nghiệp và chuẩn bị kỹ năng phù hợp trong thời kỳ ngành tài chính - ngân hàng tái cấu trúc mạnh mẽ.

Sinh viên tham gia hội thảo FutureBank Inside - chuỗi chương trình định hướng nghề nghiệp theo xu hướng số hoá.

TWings Academy cũng đang triển khai chuỗi podcast về Gen Z và quản lý tài chính, cung cấp góc nhìn gần gũi, cập nhật và thiết thực cho sinh viên. Đây là kênh chia sẻ giúp người trẻ hiểu rõ hơn về hành vi tài chính cá nhân, tư duy nghề nghiệp và những kỹ năng cần có để thích ứng với bối cảnh số hóa, từ đó mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức ngoài khuôn khổ lớp học truyền thống.

Hợp tác giữa TWings Academy và các trường đại học cũng là điểm nhấn nổi bật trong năm 2025. Đại diện nhà trường đánh giá học viện đóng vai trò như “cầu nối thực tiễn”, giúp sinh viên vừa học vừa trải nghiệm công việc thật, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian thích ứng khi bước vào nghề.

Về phía doanh nghiệp, Giám đốc Nhân sự Ngân hàng MSB khẳng định hợp tác với TWings Academy là chiến lược dài hạn nhằm bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với tốc độ chuyển đổi của ngân hàng. Đội ngũ học viên tốt nghiệp được đánh giá có khả năng hòa nhập nhanh, nắm bắt quy trình và tinh thần phục vụ chuẩn mực.

Thế hệ học viên khóa 3 trong ngày khai giảng - sẵn sàng bước vào hành trình nghề nghiệp.

Kết quả của năm đầu tiên là nền tảng quan trọng để TWings Academy tiếp tục triển khai các khóa học và chuỗi hoạt động đa dạng trong năm 2026. Với sự đồng hành của các đối tác chiến lược và đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm, học viện đang dần khẳng định vai trò là cầu nối giữa nguồn nhân lực chất lượng cao và ngân hàng, doanh nghiệp tài chính hàng đầu./.