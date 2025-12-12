Ngày 12/12: Giá thép, quặng sắt quay đầu giảm

Sau phiên bật tăng, sáng nay (12/12), cả giá thép và quặng sắt quay đầu giảm do nhu cầu suy yếu. Trong nước, giá thép xây dựng vẫn được doanh nghiệp duy trì ổn định.

Sáng 12/12, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.042 nhân dân tệ/tấn

Thị trường thế giới

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/12, giá thép thanh kỳ hạn tháng 1/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,45% (14 nhân dân tệ) về mức 3.097 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt cũng giảm 0,45% (3,5 nhân dân tệ) xuống mức 783 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,31 USD về mức 101,44 USD/tấn.

Giá hợp đồng thép thanh kỳ hạn Trung Quốc bị xóa sạch đà phục hồi của phiên trước đó khi những bất định về nhu cầu tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường, theo Reuters.

Nhà đầu tư đang chờ định hướng chính sách từ Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương, sự kiện mà chính phủ sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng và phác thảo chương trình kinh tế cho năm tới.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình tiếp tục duy trì bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 9h00 ngày 12/12/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.