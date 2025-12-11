(TBTCO) - Các hộ kinh doanh có thể quản lý bán hàng, theo dõi dòng tiền, thu tiền bằng QR và xuất hóa đơn điện tử chỉ trên một nền tảng duy nhất bằng điện thoại. Đây là những tiện ích được Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) và Ứng dụng quản lý bán hàng thông minh Sổ Bán Hàng (SoBanHang) cùng phát triển.

Ngày 9/12/2025, ABBANK và Sổ Bán Hàng chính thức cho ra mắt giải pháp tài chính, quản lý kinh doanh tích hợp dành riêng cho hộ kinh doanh, nhằm giúp hộ kinh doanh vận hành đơn giản hơn, tiết kiệm chi phí và đáp ứng yêu cầu minh bạch trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình kê khai thuế.

ABBANK ra mắt giải pháp tài chính - quản lý kinh doanh tích hợp dành cho hộ kinh doanh. Ảnh: CTV

Giải pháp mới giúp chủ hộ kinh doanh giải quyết nhiều nỗi lo thường gặp: khó kiểm soát thu, chi hằng ngày, lệ thuộc ghi chép thủ công, không đủ thời gian theo dõi đơn hàng hoặc dòng tiền và đặc biệt là áp lực phải xuất hóa đơn điện tử theo quy định mới nhưng chưa có công cụ phù hợp. Tất cả các khó khăn này của chủ hộ kinh doanh sẽ được giải quyết bằng ứng dụng ABBANK và phần mềm SoBanHang, mọi thao tác từ bán hàng đến quản lý tài chính đều được gom lại trong một quy trình liền mạch.

Hộ kinh doanh có thể mở tài khoản kinh doanh trực tuyến ngay trên ứng dụng ABBANK mà không cần ra quầy, đồng thời nhận thông báo biến động số dư theo từng giao dịch để đảm bảo tiền vào - ra được kiểm soát đầy đủ. Tính năng “Loa Lộc Vang” giúp thông báo thu tiền bằng giọng nói, hỗ trợ chủ shop bận rộn vẫn theo dõi chính xác doanh thu hằng ngày, trong khi tính năng chia sẻ biến động số dư cho nhân viên giúp tránh nhầm lẫn khi bán hàng.

Song song đó, khách hàng có ngay một hệ thống quản lý bán hàng thông minh từ Sổ Bán Hàng, với hơn 50 tính năng toàn diện như: tạo đơn nhanh, quản lý hàng hóa, bán hàng đa kênh (Shopee, TikTok Shop, Facebook, Zalo OA…), đẩy đơn vận chuyển tự động và đặc biệt là xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo đúng quy định của Thuế mà không cần đầu tư máy POS, máy quét hay máy in. Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể và không còn loay hoay với yêu cầu kê khai – báo cáo theo quy định mới.

Dựa trên dữ liệu bán hàng được đồng bộ giữa ABBANK và Sổ Bán Hàng, hộ kinh doanh có thể nắm được toàn bộ hoạt động của cửa hàng trên một nền tảng. Trong tương lai, đây cũng sẽ là cơ sở để ABBANK xây dựng các giải pháp tín dụng phù hợp dựa trên dữ liệu thực, giúp hộ kinh doanh dễ tiếp cận vốn hơn nếu có nhu cầu mở rộng quy mô.

Hộ kinh doanh có thể mở tài khoản dành riêng cho kinh doanh, quản lý dòng tiền thu, chi, thu tiền bằng QR code tự động, bán hàng và xuất hóa đơn điện tử chỉ trên một nền tảng duy nhất.

Phát biểu tại lễ ra mắt giải pháp, ông Phạm Hà Duy - Thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng số và Dữ liệu - ABBANK cho biết: “Hộ kinh doanh và tiểu thương đang là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Bằng việc kết hợp sức mạnh tài chính của ngân hàng với công nghệ quản lý linh hoạt, dễ sử dụng của Sổ Bán Hàng, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các hộ kinh doanh chuyển đổi số một cách đơn giản và hiệu quả – từ việc quản lý tài chính, minh bạch thu chi đến mở rộng kinh doanh trong tương lai.”

Với giải pháp mới ra mắt này, khách hàng mới sẽ được Sổ Bán Hàng ưu đãi 03 tháng sử dụng miễn phí gói Chuyên nghiệp, sau đó có thể tiếp tục sử dụng với chi phí rất thấp chỉ từ 40.000 đồng/tháng hoặc từ 130.000 đồng/tháng bao gồm hóa đơn điện tử và chữ ký số./.