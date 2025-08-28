Sản phẩm Hoa Sen thu hút khách tại Triển lãm thành tựu Đất nước 80 năm

(TBTCO) - Từ ngày 28/8 đến ngày 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Tập đoàn Hoa Sen vinh dự góp mặt tại triển lãm, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu.

Tại triển lãm, Tập đoàn Hoa Sen đã giới thiệu đến khách hàng, đối tác 3 dòng sản phẩm chính đó là tôn Hoa Sen, ống thép Hoa Sen, ống nhựa Hoa Sen. Đặc biệt là 2 sản phẩm Hoa Sen Mag Shield và ống nhựa HDPE Hoa Sen 1.200 mm mà Tập đoàn Hoa Sen vừa mới đưa ra thị trường từ đầu tháng 8/2025.

Ông Vũ Văn Thanh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen đã giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên sản phẩm Hoa Sen Mag Shield. Ảnh: CTV

Gian hàng Tập đoàn Hoa Sen hiện diện trong không gian trưng bày “Khởi nghiệp kiến quốc” giới thiệu thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, doanh nghiệp thương hiệu quốc gia với khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh và thịnh vượng.

Hoa Sen Mag Shield – dòng tôn siêu bền và ống thép siêu bền với nhiều tính năng vượt trội. Là dòng sản phẩm đặc biệt với lớp thép nền chất lượng cao, được phủ lớp mạ hợp kim kẽm - nhôm - magie bằng công nghệ mạ nhúng nóng liên tục hiện đại với hàm lượng hợp kim được phối trộn chuẩn xác, giúp sản phẩm Hoa Sen Mag Shield tăng khả năng chống ăn mòn và chống rỉ sét gấp 3 đến 5 lần, độ cứng lớp mạ cao gấp 2 lần so với tôn mạ kẽm truyền thống.

Với khả năng bảo vệ vượt trội trong môi trường khắc nghiệt, Hoa Sen Mag Shield đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và độ bền vượt thời gian, là lựa chọn tối ưu cho những công trình trọng điểm quốc gia và dự án tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, với hàm lượng Magie trong lớp mạ, Hoa Sen Mag Shield có khả năng tự hình thành lớp bảo vệ mới tại các vết cắt hoặc lỗ khoan khi thi công. Đây chính là cơ chế tự phục hồi đặc biệt – một ưu điểm kỹ thuật đột phá của sản phẩm Hoa Sen Mag Shield so với các sản phẩm tôn thông thường. Tất cả các sản phẩm Hoa Sen Mag Shield đều được sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt theo những tiêu chuẩn quốc tế như JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), BS EN (châu Âu), AS (Úc),…

Đồng thời, tại Triển lãm A80, Tập đoàn Hoa Sen cũng trưng bày và giới thiệu sản phẩm ống nhựa HDPE Hoa Sen đường kính lên đến 1.200 mm thường được sử dụng trong các công trình hạ tầng quy mô lớn; độ bền sản phẩm lên đến 50 năm, tiết kiệm chi phí bảo trì, sửa chữa, thân thiện với môi trường.