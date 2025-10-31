Lợi nhuận Hoa Sen vượt kế hoạch trong bối cảnh thị trường thép biến động

(TBTCO) - Hoa Sen ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong năm tài chính 2024 - 2025 với sản lượng, doanh thu đạt gần kế hoạch và lợi nhuận sau thuế vượt 46%. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì nền tảng tài chính ổn định với tỷ lệ nợ vay thấp.

Kết thúc niên độ tài chính 2024 – 2025 (từ ngày 1/10/2024 đến 30/9/2025), Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck: HSG) công bố kết quả kinh doanh tích cực, cho thấy nền tảng tài chính vững vàng và khả năng thích ứng hiệu quả với biến động của thị trường thép. Báo cáo của doanh nghiệp cho thấy tỷ lệ nợ vay ngân hàng trên vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 0,39 lần, phản ánh mức độ an toàn tài chính cao và chiến lược kiểm soát rủi ro thận trọng.

Trong năm tài chính vừa qua, Hoa Sen đạt sản lượng hợp nhất 1.845.466 tấn, tương đương 95% kế hoạch; doanh thu hợp nhất đạt 36.538 tỷ đồng, hoàn thành 96% chỉ tiêu; đặc biệt, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 732 tỷ đồng, vượt 46% kế hoạch cao nhất mà tập đoàn đề ra.

Kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2024 - 2025 của Hoa Sen.

Mới đây, HSG cũng vừa công bố thông tin về việc nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế TP. Hồ Chí minh.

Theo đó, Tập đoàn Hoa Sen bị xử phạt 201,17 triệu đồng do hành vi kê khai sai; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ đồng; và tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 306,88 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 13/10/2025, Hoa Sen Group có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt nêu trên vào ngân sách nhà nước. Như vậy, tổng số tiền bị phạt và truy thu thuế là hơn 1,51 tỷ đồng./.