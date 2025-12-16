Nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số

(TBTCO) - Hằng năm, từ 15/11 đến 15/12, cả nước đồng loạt triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Năm 2025, Tháng hành động được tổ chức với chủ đề: “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số.”

Đây là dịp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; thúc đẩy trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái; xây dựng môi trường sống an toàn - văn minh - tôn trọng, không phân biệt giới, tạo điều kiện để mọi người phát huy tiềm năng.

Những năm gần đây, công tác bình đẳng giới đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống phụ nữ được quan tâm hơn. Tuy nhiên, bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn tồn tại, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, khi phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với các nguy cơ mới như quấy rối trực tuyến, lừa đảo, tống tiền qua mạng, phát tán hình ảnh riêng tư…

Tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với Chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số” do Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tổ chức đầu tháng 11/2025, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cũng cho rằng: “Kỷ nguyên số sẽ tạo ra cơ hội và môi trường học tập, làm việc linh hoạt, hiệu quả hơn, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực giáo dục, việc làm từ xa, tiếp cận dễ dàng hơn với cơ hội kinh doanh mà không bị giới hạn về địa lý, cân bằng tốt hơn giữa công việc xã hội và gia đình. Đây cũng là điều kiện để phụ nữ tham gia tiếng nói và tạo mạng lưới kết nối giúp họ mở rộng nhận thức, thay đổi phương thức làm việc, khẳng định tốt hơn vai trò, vị thế của mình trong công việc và cuộc sống.”

Bên cạnh những cơ hội, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra những nguy cơ, thách thức. Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số như dễ bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ định kiến, xúc phạm hoặc bị gửi các hình ảnh, video, âm thanh có nội dung nhạy cảm, tống tiền, bắt nạt, bắt cóc trực truyến…

Cần nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số. Ảnh TL

Theo bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, kỷ nguyên số mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro mới. Trên toàn cầu, gần 1 trong 3 phụ nữ từng trải qua bạo lực thể chất và/hoặc tình dục ít nhất một lần trong đời, thường do bạn tình gây ra. Tương tự, bạo lực trên mạng đang gia tăng: theo như Công ước Hà Nội, từ 16% đến 58% phụ nữ và trẻ em gái từng là nạn nhân của bạo lực trực tuyến, bao gồm quấy rối, theo dõi trên mạng, công khai thông tin cá nhân, chia sẻ hình ảnh không có sự đồng thuận và tống tiền.

Trong những năm qua, 23% trẻ em hoặc cứ 1 trong 4 trẻ em sử dụng Internet ở Việt Nam vô tình gặp phải hình ảnh hoặc video có nội dung tình dục trong năm vừa qua, và 14% chủ động tìm xem. Gần 2% thanh thiếu niên lớn tuổi cho biết từng được đề nghị tiền hoặc quà để gửi hình ảnh nhạy cảm, và 1% bị chia sẻ hình ảnh cá nhân mà không có sự đồng ý. Tại một số trường dân tộc nội trú, 53% nữ sinh tuổi từ 14-19 cho biết từng ít nhất một lần trải qua bạo lực trên mạng trong ba tháng gần nhất...

Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải nâng cao kỹ năng an toàn số; tăng cường kỹ năng tự bảo vệ; phát huy sự đồng hành của gia đình, nhà trường, chính quyền và cộng đồng. Tháng hành động là lời nhắc nhở mỗi chúng ta cùng nhìn lại hành vi, thái độ, tăng cường trách nhiệm cá nhân, xóa bỏ định kiến giới và chung tay bảo vệ những người dễ bị tổn thương.