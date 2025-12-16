Phát động Giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới năm 2026

(TBTCO) - Ngày 26/11, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Việt Nam hiện đang là thành viên Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ nhiệm kỳ 2025-2027, điều này thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách, thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới và nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã nhắc lại chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tổng Bí thư yêu cầu phải thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, bảo đảm phụ nữ được tham gia và đóng góp mạnh mẽ hơn trong ba chuyển đổi lớn của đất nước: Chuyển đổi xanh - chuyển đổi số - phát triển nhân lực. Tổng Bí thư cũng chỉ đạo các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại và thông tin sai lệch trên môi trường số, coi đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, cần được thực hiện bằng những giải pháp đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu. Ảnh: Thu Hà

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam khẳng định: "Giải thưởng này không chỉ là một cuộc thi. Đây là sự ghi nhận vai trò không thể thiếu của báo chí trong việc thách thức các khuôn mẫu giới và định hình một xã hội nơi phụ nữ và nam giới đều có cơ hội phát triển bình đẳng".

Theo Ban tổ chức, nội dung các tác phẩm dự thi tập trung vào 3 chủ đề chính: Thúc đẩy phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế. Tác phẩm gửi tham dự giải phải là tác phẩm đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép trong thời gian từ ngày 1/12/2024 đến ngày 30/3/2026. Đối với các tác phẩm đã tham dự các giải báo chí khác và được giải sẽ không được tham dự.

Yêu cầu đối với mỗi loại hình: Đối với báo in và báo điện tử: Mỗi tác phẩm dài không quá 5 kỳ/bài. Mỗi kỳ/bài không quá 2.500 từ. Đối với phát thanh: Mỗi tác phẩm dài không quá 5 kỳ/bài với tổng thời lượng không quá 30 phút, có file âm thanh kèm lời dẫn/kịch bản. Đối với truyền hình: Mỗi tác phẩm dài không quá 5 kỳ/bài với tổng thời lượng không quá 60 phút. Đối với Podcast: Tác phẩm có thời lượng không quá 30 phút, có file âm thành kèm lời dẫn/kịch bản; ghi rõ thời điểm phát hành trên nền tảng số.

Thời gian gửi tác phẩm dự thi: Từ ngày 27/11/2025-5/4/2026. Thời gian trao giải dự kiến vào ngày 21/6/2026, tại Hà Nội.

Cách thức gửi bài: các tác phẩm dự thi gửi qua email:[email protected].

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho mỗi loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) với cơ cấu giải thưởng như sau: 01 Giải A, mỗi giải nhận Giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá: 30.000.000 đồng. 01 Giải B, mỗi giải nhận Giấy chúng nhận và phần thưởng trị giá: 20.000.000 đồng. 02 Giải C, mỗi giải nhận Giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá: 10.000.000 đồng. 02 Giải Khuyến khích, mỗi giải nhận Giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá: 5.000.000 đồng.