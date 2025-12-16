(TBTCO) - Mức giảm 17% chỉ trong hơn một tuần của DIG tiếp tục kích hoạt đợt bán giải chấp của gia định Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường. Một đợt giải chấp cổ phiếu hồi nửa đầu tháng 4/2025 cũng đã ảnh hưởng đáng kể tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này.

Ngày 15/12, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) thông báo sẽ bán giải chấp tổng cộng 935.800 cổ phiếu DIG của các thành viên trong gia đình lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã Ck: DIG).

Cụ thể, MBS dự kiến bán giải chấp 634.300 cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIC Corp và 301.500 cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời là em gái ông Cường.

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 15/12 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đảm bảo đủ tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Theo lưu ý từ MBS, trong trường hợp giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi, hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỷ lệ ký quỹ, việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của công ty chứng khoán và không cần thông báo ra công chúng. Số lượng chứng khoán bán giải chấp thực tế có thể thấp hơn hoặc cao hơn con số công bố, tùy theo biến động giá cổ phiếu DIG trên thị trường.

Ước tính theo giá đóng cửa phiên 15/12, tổng giá trị lượng cổ phiếu DIG dự kiến bị bán giải chấp lần này vào khoảng 16,3 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này tương đương khoảng 0,14% số cổ phần DIG đang lưu hành.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Với 6 phiên giảm liên tiếp gần đây và trong phiên sáng 16/12 tiếp tục giảm 1,72%, giá cổ phiếu DIG đã lùi về sát mốc 17.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, trong giai đoạn 10 - 11/4/2025, sau khi giá cổ phiếu DIG lao dốc mạnh, các thành viên gia đình lãnh đạo DIC Corp đã từng bị các công ty chứng khoán bán giải chấp với khối lượng lớn. Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp hơn 17,6 triệu cổ phiếu, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền gần 1,7 triệu cổ phiếu. Bà Lê Thị Hà Thành, mẹ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường cũng bị bán giải chấp gần 3,2 triệu cổ phiếu. Tổng cộng, gần 22,5 triệu cổ phiếu DIG đã bị bán ra trong giai đoạn này.

Không chỉ chịu áp lực từ việc bán giải chấp, tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Nguyễn Hùng Cường tại DIC Corp còn suy giảm đáng kể do không thực hiện đầy đủ quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vừa qua. Cụ thể, trong đợt chào bán 150 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, nhóm cổ đông này chỉ thực hiện mua chưa đến 50% số quyền được phân bổ.

Kết thúc đợt phát hành, với việc phân phối 100% lượng chào bán, DIC Corp huy động thành công 1.800 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 6.464,3 tỷ đồng lên 7.964,3 tỷ đồng. Hơn 21,8 triệu cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu mua đã được Công ty tiếp tục phân phối cho cán bộ nhân viên và nhà đầu tư khác.

Trong khi đó, sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường giảm từ 9,89% xuống 8,87%; bà Lê Thị Hà Thành giảm từ 2,57% xuống 2,32%; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền giảm từ 2,24% xuống 2,02%. Tổng tỷ lệ sở hữu của ba thành viên gia đình này tại DIC Corp theo đó giảm từ 14,7% xuống còn 13,21%.

Năm 2025, DIC Corp lên kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, gấp 2,43 lần năm trước. Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 718 tỷ đồng, tăng trưởng tới 354,2%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.766,48 tỷ đồng, tăng 103,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 199,97 tỷ đồng, tăng thêm 184,79 tỷ đồng. Với kết quả trên, DIC Corp mới hoàn thành 38,1% so với kế hoạch tham vọng đầu năm khi chỉ còn quý cuối cùng để hoàn thành mục tiêu đề ra./.