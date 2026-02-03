Chứng khoán phái sinh 3/2: Dòng tiền thận trọng trước ngưỡng tâm lý 2.000 điểm

(TBTCO) - Giá hợp đồng tương lai vẫn giao dịch giằng co quanh mốc 2.000 điểm. Điểm sáng là chênh lệch giữa thị trường phái sinh và cơ sở vẫn giữ trạng thái dương nhưng dòng tiền đã cẩn trọng hơn.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30 trải qua phiên giao dịch giằng co và đảo chiều giảm về cuối phiên. Chỉ số mở cửa có thời điểm tăng gần 15 điểm nhờ lực cầu tốt tại nhóm ngân hàng và năng lượng, cùng với sự hồi phục của nhóm cổ phiếu họ Vingroup giúp tâm lý thị trường ổn định hơn sau chuỗi điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền sớm cho thấy sự phân hóa khi áp lực bán xuất hiện tại nhóm bán lẻ và hàng không, khiến đà tăng của chỉ số thu hẹp. Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, nhất là tại nhóm ngân hàng cùng cổ phiếu công nghệ FPT. Đến cuối phiên, chỉ còn 12/30 cổ phiếu giữ được sắc xanh.

VN30-Index giảm 6,62 điểm, đóng cửa tại 1.997,69 điểm, lùi sát ngưỡng tâm lý quan trọng 2.000 điểm. Trong khi đó, VN100-Index vẫn giữ được sắc xanh dù chỉ nhích nhẹ 0,18%.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán phái sinh mở cửa phiên sáng mang lại nhiều hy vọng về cú lội ngược dòng do giá hợp đồng tương lai đồng loạt tăng trong chỉ trong 15 phút giao dịch đầu tiên, trước khi mở cửa thị trường cơ sở. Trong đó, hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn vào tháng 2/2026 (VN41I1G2000) có thời điểm tăng tới 20 điểm. Tuy nhiên, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế ở các kỳ hạn khi kết thúc phiên.

Điểm đáng chú ý là khá nhiều hợp đồng vẫn duy trì được trạng thái chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở. Hợp đồng VN41I1G2000 đóng cửa tại 2.000,0 điểm, giảm -0,24% so với phiên trước, nhưng vẫn cao hơn 2,31 điểm so với VN30. Chênh lệch dương được mở rộng so với hôm qua nhờ giá hợp đồng tương lai chỉ giảm nhẹ so với mức giảm của chỉ số cơ sở.

Giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm mạnh

Thanh khoản thị trường phái sinh có dấu hiệu suy giảm so với phiên trước với tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm -22,4% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng VN41I1G2000 đạt 44.551 hợp đồng, giảm nhẹ so với phiên liền trước. Tuy nhiên, ở một số kỳ hạn khác, nhà đầu tư vẫn gia tăng vị thế nắm giữ. Theo chuyên gia từ SHS, các trader giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, nghiên về VN30 biến động trong biên độ hẹp.

Trong ngắn hạn, mốc 2.000 điểm tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng tâm lý then chốt đối với cả thị trường cơ sở và phái sinh. Việc hợp đồng kỳ hạn gần vẫn duy trì trạng thái chênh lệch dương cho thấy kỳ vọng hồi phục chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Tuy nhiên, xu hướng sẽ phụ thuộc lớn vào phản ứng của dòng tiền tại vùng hỗ trợ này trong các phiên tới.