Ngày 16/12: Giá cao su bình ổn trong nước, giảm mạnh tại thị trường Nhật Bản

|Ảnh minh họa
Thị trường thế giới
Kết thúc phiên giao dịch 15/12, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 đi ngang 55 baht/kg. Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 giảm 0,2% (0,8 yen) về mức 323.5 yen/kg. Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,1% (10 nhân dân tệ) lên mức 15.250 nhân dân tệ/tấn.
Hợp đồng cao su giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) chốt phiên giảm 0,3 yên, tương đương 0,1%, xuống còn 330,5 yên/kg. Trước đó, hợp đồng này đã tăng 1,7% trong tuần trước.
Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 30 nhân dân tệ, đóng cửa ở mức 15.200 nhân dân tệ/tấn.
Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 1 kết phiên ở mức 174,7 US cent/kg, tăng 0,6%.
Thị trường trong nước
Sáng 16/12, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.
Tương tự, các doanh nghiệp khác giá cũng không thay đổi. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.
Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403-408 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 – 419 đồng/DRC (loại 2-loại 1). Tương tự, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.