Ngày 16/12: Giá cao su bình ổn trong nước, giảm mạnh tại thị trường Nhật Bản

Sau phiên điều chỉnh giảm, sáng nay giá cao su trong nước duy trì mức giá ổn định. Trên thị trường thế giới, giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tiếp tục giảm.

Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 15/12, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 đi ngang 55 baht/kg. Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 giảm 0,2% (0,8 yen) về mức 323.5 yen/kg. Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,1% (10 nhân dân tệ) lên mức 15.250 nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) chốt phiên giảm 0,3 yên, tương đương 0,1%, xuống còn 330,5 yên/kg. Trước đó, hợp đồng này đã tăng 1,7% trong tuần trước.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 30 nhân dân tệ, đóng cửa ở mức 15.200 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 1 kết phiên ở mức 174,7 US cent/kg, tăng 0,6%.

Thị trường trong nước

Sáng 16/12, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Tương tự, các doanh nghiệp khác giá cũng không thay đổi. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403-408 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 – 419 đồng/DRC (loại 2-loại 1). Tương tự, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.