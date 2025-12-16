(TBTCO) - Văn phòng Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2317/VP-TT chỉ đạo các đơn vị triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2025.

Theo Công văn số 2317/VP-TT, Văn phòng Bộ Tài chính nêu rõ, thực hiện Công văn số 8935/BNV-CTTN&BĐG ngày 03/10/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị Cục Thuế; Cục Hải quan; Kho bạc Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Cục Dự trữ Nhà nước; Cục Thống kê; Tạp chí Kinh tếTài chính; Báo Tài chính-Đầu tư tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động với mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính về ý nghĩa, vai trò của bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong môi trường số.

Bên cạnh đó, lan tỏa thông điệp hành động, thay đổi nhận thức và hành vi hướng đến môi trường làm việc, ứng xử bình đẳng, an toàn và tôn trọng giới.

Nội dung trọng tâm truyền thông là phổ biến chủ đề và thông điệp chính thức của Tháng hành động trên các kênh truyền thông nội bộ và đại chúng;

Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới. Ảnh minh họa

Đa dạng hình thức tuyên truyền, kết hợp trực tiếp và trực tuyến như: tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, bản tin ngành, bảng tin nội bộ, kênh mạng xã hội...; sản xuất và đăng tải các video clip, infographics, ấn phẩm truyền thông ngắn gọn, sinh động; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, poster tại trụ sở cơ quan, điểm sinh hoạt tập thể với các thông điệp phù hợp với mục tiêu truyền thông và lĩnh vực triển khai.

Đẩy mạnh truyền thông số và chuyển đổi số trong tuyên truyền: sử dụng nền tảng mạng xã hội (facebook, youtube, zalo…) để lan tỏa thông điệp, chia sẻ hình ảnh, bài viết, hoạt động hưởng ứng;

Phối hợp truyền thông chuyên đề để phản ánh kết quả, mô hình hay, gương điển hình trong thực hiện bình đẳng giới.

Về tổ chức thực hiện, Văn phòng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động (từ ngày 15/11 đến 15/12/2025) với hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp điều kiện thực tế của từng đơn vị.