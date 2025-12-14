(TBTCO) - Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Quảng Trị sẽ bị xử lý nghiêm nếu thiếu trách nhiệm, hoặc cố tình bao che, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Ngày 14/12, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã ký ban hành kế hoạch về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2026.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của từng cán bộ, công chức, viên chức và của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh.

Một hoạt động giao dịch hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nhân Trương

Thông qua đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc.

Nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định của Luật Tiếp công dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân.

Bảo mật thông tin, an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Quan tâm chỉ đạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để phòng ngừa tham nhũng; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm…