Sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12/2025

(TBTCO) - Chiều ngày 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, đôn đốc, tặng quà, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số dự án đường cao tốc, đường kết nối với sân bay.

Dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2020 - 2026; gồm 4 dự án thành phần. Dự kiến, sân bay Long Thành sẽ tổ chức chuyến bay kỹ thuật vào ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân... tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đến nay, theo báo cáo của các cơ quan liên quan, dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý) đang được triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/12.

Với dự án thành phần 2 (công trình phục vụ quản lý bay), đài kiểm soát không lưu đang triển khai công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị đảm bảo phục vụ bay kỹ thuật vào ngày 19/12 và hoàn thành đồng bộ theo tiến độ của Dự án tổng thể.

Dự án thành phần 3 (xây dựng các công trình thiết yếu của sân bay) có 15 gói thầu, trong đó đã hoàn thành 3 gói thầu, đang triển khai thi công 12 gói thầu. Ngoài các đường cất hạ cánh số 1, 2 tuyến giao thông kết nối, các hạng mục khác (nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ, đường cất hạ cánh số 2...) đang được triển khai đồng bộ bảo đảm cơ bản hoàn thành công tác xây dựng trước ngày 19/12, đảm bảo điều kiện để triển khai bay kỹ thuật vào ngày 19/12; đồng thời đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Với dự án thành phần 4 (xây dựng các công trình phục vụ khác), các dự án ưu tiên triển khai để phục vụ khai thác giai đoạn 1 đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước ngày 19/12; đảm bảo khai thác đồng bộ theo tiến độ của dự án tổng thể.

Thủ tướng cũng đã tới kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối với sân bay Long Thành. Dự án có tổng chiều dài khoảng 53,7 km, tổng mức đầu tư điều chỉnh 21.551 tỷ đồng; được chia làm 3 dự án thành phần.

Đến nay, dự án thành phần 3 (dài 19,5 km, đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh) đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4/2025. Dự án thành phần 1 dài 16 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, sản lượng xây lắp đạt 61%. Dự án thành phần 2 dài 18,2 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt 72% sản lượng, hiện các đơn vị đang phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến chính dịp 19/12/2025 và đưa dự án vào khai thác trong năm 2025.

Các tuyến giao thông kết nối số 1 (T1) và số 2 (T2) kết nối với sân bay Long Thành có chiều dài 7,8 km đến nay cũng đã hoàn thành 99%.

Tại cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan trên công trường dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, liên danh các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã vượt qua nhiều khó khăn, bám sát hiện trường, nỗ lực ngày đêm để đạt được những kết quả rất quan trọng thời gian qua.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan chức năng, địa phương, doanh nghiệp, nhà thầu… tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các công việc. Nêu rõ thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, Thủ tướng nhấn mạnh, các chủ thể liên quan phải nỗ lực cao nhất, Ban quản lý dự án phải lên kế hoạch cụ thể…, đặc biệt lưu ý không được để xảy ra các sai sót và các cơ quan đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.