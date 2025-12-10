Dòng vốn tín dụng luôn ưu tiên và hướng vào lĩnh vực "tam nông"

(TBTCO) - Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, Ngân hàng Nhà nước luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là lĩnh vực ưu tiên, hướng phần lớn dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực này.

Ngày 10/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025, với chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

Dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn đạt 3,98 triệu tỷ đồng

Trả lời về các chính sách hỗ trợ vốn tín dụng nông nghiệp tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thường xuyên tham mưu, rà soát, bổ sung Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP để phù hợp với nhu cầu thực hiện cũng như hướng phát triển mới trong lĩnh vực này.

Cùng với đó là Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng tài sản hình thành vốn vay, chính sách xử lý đặc thù trong trường hợp rủi ro như thiên tai, dịch bệnh… Đến cuối tháng 8/2025, dư nợ tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn toàn quốc đạt khoảng 3,98 triệu tỷ đồng, tăng 8,46% so với cuối năm 2024 (cùng kỳ năm 2024 tăng 4,64%), chiếm 22,76% tổng dư nợ nền kinh tế với khoảng 14,56 triệu khách hàng còn dư nợ.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025.

Tín dụng chủ yếu tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình chiếm tỷ trọng khoảng 68% tổng dư nợ nông nghiệp, nông thôn; tiếp theo là khách hàng doanh nghiệp chiếm 31,5%. Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản được triển khai từ năm 2023, với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu từ 1 - 2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ với quy mô ban đầu 15.000 tỷ đồng.

Năm 2024 - 2025, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần nâng quy mô của Chương trình tín dụng lên 30.000 tỷ đồng, 60.000 tỷ đồng, 100.000 tỷ đồng và hiện nay là 185.000 tỷ đồng; đồng thời, mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia thành Chương trình nông sản, lâm sản, thủy sản.

Ngoài kênh tín dụng thương mại, hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai 23 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó, một tỷ lệ lớn được tập trung đầu từ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đã góp phần thúc đẩy nhanh mục tiêu giảm nghèo bền vững, mục tiêu xây dựng thôn mới.

Đến 30/9/2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 398.065 tỷ đồng, tăng 30.434 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2024 với gần 6.731 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Tổng dư nợ cho vay nông nghiệp công nghệ cao đạt hơn 29.000 tỷ đồng. Về cơ bản, các cơ chế chính sách, hạn mức cho vay, thời hạn cho vay, hạn mức ưu đãi… của các chính sách trong thời gian qua đã phù hợp với thông tư hướng dẫn, hướng dòng vốn tín dụng vào ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nâng cao thương hiệu và giá trị sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, giảm chi phí

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cũng cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tập trung vào nhiệm vụ nâng cao thương hiệu và giá trị sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Đây là định hướng xuyên suốt của Chính phủ qua nhiều nhiệm kỳ, nhằm vừa gia tăng chất lượng, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt.

Trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính bám sát một số lĩnh vực trọng tâm về hoàn thiện thể chế.

Trước tiên là nâng cao chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất trong nước, Bộ Tài chính đã phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo năng lực, hỗ trợ trực tiếp cho các khu vực sản xuất và cho từng hộ nông dân thông qua hệ thống chính sách hiện có, để tạo ra nguồn hàng hóa tốt, bảo đảm chất lượng. Song song đó là tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, dư lượng hóa chất… nhằm bảo đảm tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung trả lời các câu hỏi tại hội nghị.

Bên cạnh đó, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đây là vấn đề lớn và khó nhất, nhưng Nhà nước đã và đang nỗ lực chia sẻ thông qua hàng loạt chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn thuế, phí, lệ phí. Trong giai đoạn Covid-19, các chi phí như điện, truyền thông cũng được thực hiện miễn giảm, góp phần giảm áp lực cho người dân.

Tiếp theo, Bộ Tài chính tập trung phát triển đồng thời thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Bộ Tài chính được giao nhiều nhiệm vụ cụ thể để thúc đẩy hai trục thị trường này. Bên cạnh việc hỗ trợ Bộ Công thương phát triển kênh bán hàng, Bộ Tài chính cũng thực hiện bổ sung đào tạo trực tiếp cho nông dân thông qua các đối tác đang thực hiện thương mại điện tử tại Việt Nam như Google, Facebook để mở được các shop để livestream nhanh nhất.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đang làm việc với Amazon để mời nền tảng này đặt trung tâm tại Việt Nam, mở ra cơ hội tham gia trực tiếp vào thương mại điện tử toàn cầu cho nông dân. Về thị trường quốc tế, Bộ phối hợp thúc đẩy mở rộng các thị trường dài hạn, như trong chuyến công tác gần đây của Thủ tướng tại Trung Đông và châu Phi. Mục tiêu là giảm phân mảnh, tránh phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, đồng thời đảm bảo chất lượng và tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện xuất cấp, mua dự trữ để ổn định giá, không để lượng cung hàng hóa quá lớn trên thị trường dẫn đến giảm giá, hay ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp thông qua cấp bù lãi suất để dự trữ hàng hóa, đặc biệt trong dịp tết.

Có thể nói, các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng đang thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu nâng cao chất lượng, giảm chi phí, phát triển thị trường trong nước và quốc tế, đúng như mong muốn của cử tri và cộng đồng doanh nghiệp.