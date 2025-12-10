(TBTCO) - Ngày 9/12, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2025.

Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Chính phủ.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; đồng chí Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị là hoạt động quan trọng nhằm cụ thể hóa Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 25/11/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về công tác kiểm điểm các tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành Tập đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành Tập đoàn cùng các cá nhân. Các nội dung kiểm điểm được trình bày nghiêm túc, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, thể hiện rõ tinh thần tự soi, tự sửa và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân đối với công tác xây dựng Đảng trong toàn Tập đoàn.

Trong quá trình thảo luận, các tập thể và cá nhân đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình. Đồng thời, tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng, thời gian xử lý công việc nhằm triển khai tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhiều nhóm nhiệm vụ được hoàn thành vượt tiến độ, cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị Petrovietnam.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế còn vướng mắc; phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Với bản lĩnh vững vàng, tinh thần đổi mới trong điều hành và sự quyết liệt trong triển khai các giải pháp trọng tâm, trong năm 2025, Petrovietnam đã chủ động tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất - kinh doanh, về đích sớm nhiều chỉ tiêu quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò trụ cột trong ngành năng lượng quốc gia.

Hội nghị kiểm điểm năm 2025 của Đảng ủy Petrovietnam không chỉ là dịp đánh giá lại kết quả một năm hoạt động mà còn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong toàn Tập đoàn. Trên cơ sở tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm đổi mới, Petrovietnam đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2026 và những năm tiếp theo./.