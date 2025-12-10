Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho công chức thuế trước hành vi gian lận thuế ngày càng tinh vi

(TBTCO) - Học viện Cảnh sát Nhân dân và Cục Thuế vừa tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng “Phát hiện, xử lý vi phạm về thuế theo chức năng của cơ quan thuế”; đồng thời tổ chức khai giảng lớp thứ hai dành cho 45 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc 8 Thuế tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của khóa học khi đây là lần đầu tiên ngành Thuế phối hợp trực tiếp với Học viện Cảnh sát Nhân dân - cơ sở đào tạo duy nhất có chuyên môn sâu về điều tra, phòng chống tội phạm kinh tế. Sự phối hợp này đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đào tạo của ngành Thuế, nhất là trong bối cảnh hành vi gian lận thuế ngày càng tinh vi và phức tạp.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng và Trung tướng Trần Minh Hưởng cùng các giảng viên và học viên.

Sự phối hợp giữa hai cơ quan mang lại nguồn tri thức thực tiễn sắc bén, hiện đại và đúng trọng tâm, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực phát hiện - xử lý vi phạm thuế trong bối cảnh mô hình tổ chức mới và thách thức ngày càng lớn trong quản lý thuế.

Năm 2025 là năm đầu tiên toàn hệ thống thuế vận hành mô hình tổ chức hai cấp theo hướng tinh gọn - hiện đại - chuyên sâu. Bối cảnh mới đòi hỏi đội ngũ công chức thuế phải có khả năng phân tích, phát hiện rủi ro; nắm vững pháp luật - quy trình nghiệp vụ; và phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

Các hành vi gian lận thuế ngày nay không chỉ tinh vi mà còn được hỗ trợ bởi công nghệ, ẩn giấu trong các mô hình kinh doanh mới, giao dịch xuyên biên giới, thương mại điện tử, tài chính số. Do đó, khóa học được thiết kế để trang bị không chỉ kiến thức mà còn tư duy nghiệp vụ và bản lĩnh xử lý tình huống.

Trong hơn một tháng, các công chức thuế đã tiếp cận hệ thống kiến thức chuyên sâu: nhận diện dấu hiệu vi phạm; phân biệt vi phạm hành chính và dấu hiệu tội phạm; quy trình thu thập chứng cứ; phân tích dữ liệu tài chính - kế toán; ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu lớn trong quản lý rủi ro; cùng các tình huống thực tiễn đa dạng. Đây đều là kiến thức thiết thực, sát nhiệm vụ, phù hợp bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng ghi nhận những kết quả mà 50 học viên đã đạt được trong khóa học. Khóa học diễn ra trong 35 ngày thực học liên tục. Đây là một cường độ học tập rất cao, thể hiện tinh thần nghiêm túc, kỷ luật và quyết tâm của học viên. Các học viên đã trải qua: 8 chuyên đề nghiệp vụ cốt lõi trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm về thuế; Mỗi chuyên đề đều có bài kiểm tra học trình và bài thi kết thúc; Các buổi thi được tổ chức nghiêm túc.

Tại lễ bế giảng lớp diễn ra ngày (9/12) Học viện Cảnh sát Nhân dân và Cục Thuế tiếp tục triển khai lớp thứ hai dành cho 45 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc 8 Thuế tỉnh, thành phố. Trên cơ sở kết quả đạt được của lớp thứ nhất, Cục Thuế mong muốn Học viện Cảnh sát Nhân dân tiếp tục chia sẻ những kiến thức chuyên sâu cho lớp thứ hai.

Thay mặt Lãnh đạo Cục Thuế, Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng đề nghị các học viên vận dụng ngay kiến thức, kỹ năng được trang bị vào công tác chuyên môn; trở thành “hạt nhân chuyên môn” tại đơn vị; tuân thủ nghiêm quy trình nghiệp vụ; chủ động phối hợp với lực lượng Công an - đặc biệt là Cảnh sát kinh tế - trong kiểm tra, xác minh các vụ việc vi phạm về thuế.

Phát biểu tại lễ bế giảng, thay mặt Học viện Cảnh sát Nhân dân, Thượng tá. PGS. TS Phạm Tiến Dũng - Trưởng Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chúc mừng 50 học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học và được nhận chứng nhận bồi dưỡng. Mong rằng các công chức thuế sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp và vận dụng hiệu quả kiến thức đã được trang bị để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của ngành Thuế.

Thượng tá PGS. TS Phạm Tiến Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục được phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác đào tạo chuyên sâu về điều tra - phòng chống tội phạm kinh tế nhằm mang lại nguồn tri thức thực tiễn sắc bén, hiện đại và đúng trọng tâm, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực phát hiện - xử lý vi phạm thuế trong bối cảnh mô hình tổ chức mới và thách thức ngày càng lớn trong quản lý thuế./.